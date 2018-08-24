Политика

Новости

Посольство предупредило посещающих Стоунхендж россиян об интересе спецслужб

Российские туристы, посещая в Великобритании Стоунхендж и город Солсбери, рискуют привлечь внимание британских спецслужб, говорится в сообщении на странице посольства России в Twitter. «Им очень нужны «доказательства» причастности России к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей», – объяснило диппредставительство.

В четверг официальный представитель МИД России Мария Захарова также рекомендовала россиянам быть осмотрительными при посещении района Солсбери и иметь при себе номера телефонов российских дипломатических представительств. Она напомнила, что поблизости находится военный объект – химическая лаборатория Портон-Даун.

Стоунхендж является одним из самых знаменитых археологических памятников в мире, внесенных в список Всемирного наследия. Он представляет собой древнее каменное сооружение (кромлех), состоящее из выстроенных по кругу больших менгиров.

Стоунхендж находится в 13 км к северу от Солсбери и в 3,2 км к западу от Эймсбери. В первом городе в начале марта произошло отравление бывшего двойного агента экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии нервно-паралитическим веществом «Новичок». Во втором городе в конце июня снова воздействию «Новичка» подверглись двое британцев – Чарли Роули и его подруга Дон Стерджес. Последняя в результате отравления скончалась. По данным британской полиции, пара взаимодействовала с контейнером, в котором хранилось предназначавшееся для Скрипаля отравляющее вещество.

Британские власти обвинили в причастности к отравлению в Солсбери Россию. Москва отрицает свою вину и сам факт наличия на территории страны химического оружия.

Как Великобритания расследует отравление экс-полковника ГРУ