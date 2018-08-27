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Минобороны опровергло сообщения о российском авиаударе в Афганистане

Министерство обороны России опровергло сообщения о том, что российские самолеты якобы нанесли удар по боевикам движения «Талибан» (организация признана террористической и запрещена в России) на севере Афганистана.

«Российские военные самолеты никаких боевых задач в районе государственной границы Республики Таджикистан и Афганистана не выполняли», – говорится в сообщении, которое цитирует «РИА Новости».

Сообщения «о якобы нанесении российскими самолетами воздушного удара по боевикам исламского движения "Талибан" в северо-восточном приграничном районе Афганистана не соответствуют действительности», подчеркнули в Минобороны.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на местную полицию, что принадлежащий России или Таджикистану самолет нанес авиаудар по боевикам в ходе их столкновения с таджикскими пограничниками, в результате шестеро талибов были убиты. Представитель государственного комитета национальной безопасности Таджикистана также опроверг «РИА Новости», что самолеты республики нанесли авиаудар на территории Афганистана.