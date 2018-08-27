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Песков рассказал о совместном отдыхе Путина, Шойгу и Бортникова на Енисее

Президент Владимир Путин провел минувшие субботу и воскресенье на Енисее вместе с директором Саяно-Шушенского заповедника, главой Тывы, министром обороны и директором ФСБ, рассказал журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Путин походил по горам, полюбовался красотами. Его сопровождали в этой поездке директор Саяно-Шушенского заповедника (Геннадий Киселев), глава Тывы (Шолбан Кара-оол), министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников», – сказал Песков.

Путин не первый раз отдыхает в Тыве. Однако на этот раз президент не устраивал традиционную рыбалку, отметил Песков. По его словам, «это был видовой, природный туризм». Представитель Кремля пообещал в течение дня опубликовать «некоторые кадры минувшего уикенда президента».

В прошлом году в августе Путин также несколько дней провел в Тыве, его также сопровождал уроженец этих мест Шойгу. Тогда президент побывал в труднодоступной тайге, где занимался подводной охотой и рыбачил на горных озерах.

Летом 2013 г. Путин на озере Токпак-Холь поймал щуку весом свыше 21 кг. «Тащил я ее три минуты, это все зафиксировано», – рассказывал позже Путин журналистам. Свой улов он объяснил тем, что на сотни километров вокруг не было ни одной живой души и поэтому даже «такой никудышный рыболов», как он, смог поймать такую рыбку.

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