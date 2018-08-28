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Трамп обвинил Google в подтасовке результатов выдачи новостей про него

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Президент США Дональд Трамп обвинил Google в «подтасовке» результатов при поиске новостей про него. Американский лидер раскритиковал компанию в своем Twitter. Трамп заявил, что в первую очередь поисковик выдает пользователям «плохие» сюжеты о нем, подготовленные «лживыми СМИ».

«Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» - задался вопросом Трамп.

В еще одном сообщении президент США рассказал, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» - ссылки на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. По мнению американского президента, это свидетельствует о том, что технологический гигант подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию и новости о них. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», - подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые осуждают работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. В ответ СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа. В акции приняли участие более 300 американских изданий. Поддержали ее и за пределами США.  

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Политика
Новости

Дуров объяснил решение Telegram передавать данные спецслужбам

Ведомости
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Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.

Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.

«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.

Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-канале Transparency Reports.

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Политика
Новости

Экс-директор «Трансаэро» заочно арестован и объявлен в международный розыск

Ведомости
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.

«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.

Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.

В 2017 г. Бурдин претендовал на пост руководителя «ВИМ-авиа», однако, как заявили в авиакомпании, «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».

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Бизнес
Новости

Суд приостановил дело о банкротстве «Тракторных заводов»

Ведомости
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Арбитражный суд Чувашии 28 августа приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. В ноябре 2017 г. арбитраж по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. Совокупные долги КТЗ перед ВЭБом превышают 84 млрд руб., его активы находятся в залоге.

В августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк развития уступит по рыночной стоимости с дисконтом долг КТЗ «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия. По его словам, военными активами КТЗ будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», – объяснил Шувалов.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева (возглавляет наблюдательный совет ВЭБа) не допустить остановки производства КТЗ из-за возможной переоценки его задолженности перед ВЭБом.

Передача прав требований займет 1-2 месяца, пояснял «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Номинальный размер передаваемого долга – 84 млрд руб., но рыночная стоимость актива в соответствии с оценкой – 5,4 млрд руб., говорил собеседник, а также человек, близкий к сторонам сделки. «Именно эту сумму – 5,4 млрд руб. – ВЭБ, по идее, должен получить за передачу прав требований. Но как это будет конкретно и в какие сроки, пока непонятно, так как официального протокола еще нет», – указывал один из собеседников.

Госкорпорация планирует реструктуризировать долг и получить контрольные пакеты акций и долей в предприятиях военного дивизиона КТЗ, отмечает другой собеседник. Гражданский дивизион перейдет частному инвестору – холдингу «Транспортные компоненты», который связан с Андреем Бокаревым, поясняет он. Сейчас КТЗ контролируется структурами Альберта Бакова и Михаила Болотина.

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Бизнес
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Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре на время остался без света из-за долгов

Ведомости
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Стадион «Самара-арена», построенный к чемпионату мира по футболу, на время отключили от электричества в связи с накопившимися долгами. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник и подтвердила «Ведомостям» Ольга Перькова, начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» поставщика электроэнергии на стадион.

«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила Перькова.

Руководитель пресс-службы губернатора Самарской области Наталья Родимова сказала «Ведомостям», что электричество на стадионе подключено, готовятся к матчу 1 сентября: «В данный момент на "Самара-арене" все работает». «Ведомости» также направили запрос в департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отключение электричества произошло за три дня до матча между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Игра запланирована на 1 сентября.

Решение прекратить электроснабжение стадиона было принято из-за долгов генподрядчика строительства арены – ПСО «Казань», рассказала «Ведомостям» Перькова. Долги компании превышают 9 млн руб., сказала она. Возобновить электроснабжение решено из-за «социальной значимости» стадиона, отметила она. По ее словам, матч 1 сентября пройдет по расписанию.

Стадион «Самара-арена» был построен к чемпионату мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. Стадион принял шесть матчей турнира. Министерство спорта Самарской области заявляло, что после завершения чемпионата оператором стадиона станет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Гендиректор клуба Виталий Шашков в беседе с ТАСС заявил, что «Крылья Советов» не имеют задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.

В июле дожди чуть не смысли стадион «Волгоград-арена», построенный к ЧМ в Волгограде. Протечки из-за дождей образовались на новом стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за непогоды пострадали и другие объекты, которые строили или реконструировали к турниру. В Нижнем Новгороде из-за дождя размыло набережную неподалеку от стадиона. В начале августа стало известно, что на содержание стадионов направят 16 млрд руб. до 2023 г. Всего речь идет о содержании 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, построенных к ЧМ. Об этом говорилось в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд руб. из всей суммы.

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Технологии
Новости

Telegram назвал условия передачи спецслужбам данных пользователей

Ведомости
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Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Об этом говорится в сообщении на сайте мессенджера.

В сообщении уточняется, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь проходит подозреваемым по делу о террористической деятельности.

Компания отметила, что пока таких ситуаций ни разу не происходило. В будущем, если это произойдет, Telegram пообещал оповещать пользователей о передаче таких данных через специальный канал. Соответствующий отчет будет публиковаться раз в полгода. Об обновлении правил говорится в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities.

Руководитель международной правозащитной группы «Агора» (представляет интересы Telegram) Павел Чиков заявил сайту «Код Дурова», что изменения в политике конфиденциальности мессенджера – следствие претензий Федеральной службы безопасности (ФСБ) к Telegram, но не результат переговоров с властями. Он подчеркнул, что Telegram давно борется с террористическими ресурсами в мессенджере.

Представитель Роскомнадзора посоветовал компании Павла Дурова перейти от публичных заявлений к взаимодействию с ФСБ, передает «РИА Новости». Ранее спецслужба неоднократно заявляла, что часть террористов, готовивших атаки в России, координировали свои действия именно через этот мессенджер. В связи с этим ФСБ требовала от Telegram передать ключи шифрования сообщений пользователей. Мессенджер отвечал отказом. В апреле Роскомнадзор по решению суда начал блокировать мессенджер на территории России за отказ сотрудничать в этом вопросе с ФСБ. Представители мессенджера, в свою очередь, заявляли, что выполнить требование ФСБ невозможно технически.

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Политика
Новости

В Москве появился первый приподнятый пешеходный переход из резины

Ведомости
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На юго-западе Москвы появился первый пешеходный переход нового типа: он выполнен из каучукового полотна и приподнят над дорогой. Об этом рассказал руководитель Дирекции по строительству и эксплуатации на улично-дорожной сети Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Андрей Алексеев, передает ТАСС.

По словам Алексеева, эксперимент продлится 2–3 месяца, после чего будет принято решение о дальнейшей установке подобных переходов, передает «Интерфакс». Всего в столице предварительно планируется установить около 100 таких «зебр», уточняет «РИА Новости». Алексеев пояснил, что переход благодаря своей конструкции будет виден при любой погоде, в том числе во время ливней и снегопадов, что повысит безопасность дорожного движения.

«В рамках эксперимента установлен новый приподнятый пешеходный переход на ул. Керченской, который изготовлен из резиновой смеси на основе стирольного каучука. Срок эксплуатации такого перехода составляет 3–5 лет», – уточнил собеседник агентства.

Для установки перехода была выбрана ул. Керченская, поскольку рядом с ней находится парк и 10 детских садов и школ, рассказал Алексеев. На этом участке также довольно часто происходят аварии: за последние три года там было зафиксировано пять дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. Руководитель дирекции ЦОДДа добавил, что, если эксперимент будет признан успешным, такой тип переходов будет применяться и на других участках дорог.

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Технологии
Новости

МТС продлила партнерское соглашение с Vodafone

Ведомости
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МТС и Vodafone продлили стратегическое соглашение о сотрудничестве до 2020 г., следует из совместного сообщения компаний.

В 2008 г. они договорились о совместных закупках, разработке и продвижении новых продуктов, сотрудничестве при проектировании и строительстве сетей. К этому добавится обмен опытом и совместные разработки в сфере интернета вещей, больших данных, системной интеграции и ОТТ-сервисов, говорит представитель МТС Алексей Меркутов. Каков экономический эффект от сотрудничества с Vodafone, он не сказал.

За последние шесть лет партнерство с Vodafone позволило МТС сэкономить около 120 млн евро на закупках оборудования и программного обеспечения, отмечает источник «Ведомостей», близкий к российскому оператору.

В 2015 г. партнерство с Vodafone позволило МТС на Украине провести ребрендинг: «дочка» оператора «МТС Украина» перешла под бренд Vodafone. Исполнение «МТС Украина» денежных обязательств по брендинговому соглашению гарантировала МТС – максимум на 11,2 млрд руб., рассказывал тогда представитель оператора. Сумму сделки ее участники не раскрыли. Кроме того, МТС и Vodafone обязались развивать сети третьего поколения на Украине, сообщали ранее операторы.

Политика
Новости

Путин выступит с телеобращением о пенсионной реформе

Ведомости
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Президент России Владимир Путин планирует объявить о своей позиции по пенсионной реформе в формате телеобращения. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Это будет телеобращение», – сказал он, отвечая на соответствующий вопрос (цитата по «Интерфаксу»). Песков подтвердил, что заявление Путина ожидается в среду, 29 августа.

Во вторник президент на совещании с правительством по социально-экономическим вопросам в Омске заявил, что в ближайшее время – «может быть, прямо завтра» – публично сформулирует свое отношение к пенсионной реформе. По его словам, он обозначит «некоторые принципиальные подходы».

Ранее «Проект» (запущен бывшим главным редактором «Дождя» Романом Баданиным), ссылаясь на источники, сообщал, что 28 августа Путин заявит о смягчении пенсионной реформы. Речь может идти, в частности, об увеличении возраста выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо 63, которые предлагаются сейчас.

Путин впервые прокомментировал пенсионную реформу 20 июля. Он подчеркнул, что ему не нравятся предложенные варианты пенсионной реформы. «Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», – сказал президент.

В июне правительство предложило поэтапно повысить пенсионный возраст в России. К 2028 г. пенсионный возраст для мужчин должен достигнуть 65 лет, к 2034 г. – до 63 лет для женщин. Госдума приняла законопроект в первом чтении.

Как прошел митинг против повышения пенсионного возраста