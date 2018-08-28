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Порошенко сообщил о визите Меркель на Украину

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Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».

Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.

На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».

Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, стороны «выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса» выполнения минских соглашений, указывал Песков.

Селфи политиков

Бизнес
Новости

«Силовые машины» получат из бюджета 3 млрд рублей на производство турбин

Ведомости
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Президент Владимир Путин поручил выделить «Силовым Машинам» 3 млрд руб. бюджетных средств на разработку и запуск производства российских газотурбинных установок мощностью 65 МВт и 170 МВт. Об этом сообщает компания.

Предложения о разработке газовый турбин большой мощности председатель совета директоров «Силовых машин» Алексей Мордашов высказал на заседании комиссии по развитию ТЭК и экологической безопасности под председательством Путина 27 августа. Компания будет реализовывать проект, кооперируясь с предприятиями российского оборонно-промышленного и гражданского секторов.

В январе этого года минфин США ввел против «Силовых машин» санкции после того как четыре газовые турбины, приобретенные структурой «Ростеха» ОАО «Технопромэкспорт» у «Сименс технологии газовых турбин» (совместное предприятие Siemens и «Силовых машин»), в обход западных санкций были поставлены в Крым.

В апреле Мордашов попросил премьера Дмитрия Медведева поддержать «Силовые машины» для локализации производства газовых турбин в России. Мордашов оценивал проект создания турбин в 15 млрд руб. и запросил у государства половину этой суммы, писал РБК.

«Силовые машины» объявляли, что разместят акции для привлечения около 30 млрд руб. на развитие машиностроительного концерна.

Десять богатейших россиян по версии Forbes

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Бизнес
Новости

Сбербанк подал иски к принадлежащей Магомедову компании на 4,4 млрд рублей

Ведомости
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Сбербанк России обратился в Арбитражный суд Москвы с иском о взыскании 3 млрд руб. с Якутской топливно-энергетической компании (ЯТЭК) и ее материнской компании «Инвестор», следует из картотеки суда.

Согласно опубликованным документам, иск подан 28 августа. Днем ранее Сбербанк также подал иск о взыскании с ЯТЭК 1,4 млрд руб. Суть претензий к компаниям совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова не раскрывается. По словам представителя пресс-службы Сбербанка, исковые заявления поданы в связи с тем, что ЯТЭК не исполнила платежные обязательства перед Сбербанком. «При этом подача исковых заявлений не препятствует дальнейшему урегулированию сторонами споров», – уточнил собеседник «Ведомостей».

Основным владельцем ЯТЭК является совладелец группы «Сумма» Магомедов. Через компанию «Инвестор» ему принадлежат 82,06% ЯТЭК, уточняет «Интерфакс». Еще 8,53% владеет компания «Наутилус» (конечный бенефициар – Инна Гукежева), 7,5% – кипрская Rantecho Investments Ltd. Ею владеет кипрская же Centaur Trustees Ltd., уточняет агентство со ссылкой на данные системы D&B.

ЯТЭК является основным газодобывающим предприятием Якутии и единственным поставщиком газа для региона. Ему принадлежат лицензии на промышленную разработку Средневилюйского и Мастахского газоконденсатных месторождений, геологическое изучение, разведку и добычу на Толонском участке, на геологическое изучение в пределах Тымтайдахского участка. Газ продается государственному «Сахатранснефтегазу».

Сам Магомедов сейчас находится под арестом, его обвиняют в организации преступного сообщества и хищениях бюджетных средств в особо крупных размерах. Счета ЯТЭК также находятся под арестом в рамках этого уголовного дела.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Финансы
Новости

Минфин возобновил аукционы ОФЗ после недельной паузы

Ведомости
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Министерство финансов проведет аукцион по продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) 29 августа, говорится в сообщении министерства. Минфин разместит бумаги на 15 млрд руб. с погашением в декабре 2021 г.

Неделей ранее, 22 августа, Минфин впервые за четыре месяца не проводил аукционы ОФЗ из-за резкого роста волатильности на финансовых рынках, вызванного анонсом новых санкций США, а также с учетом мнений участников аукционов. Ведомство обещало возобновить аукционы после стабилизации ситуации на долговом рынке. В августе инвесторы распродавали российский госдолг, что повысило доходность ОФЗ, в результате чего заимствования стали значительно дороже.

До этого Минфин отказывался от размещения долговых бумаг в апреле – также на фоне нестабильности рынка из-за американских санкций против российского бизнеса.

Волатильность на рынке и резкое ослабление рубля также вынудили Центробанк приостановить закупки иностранной валюты на внутреннем рынке для Минфина в рамках бюджетного правила до конца сентября.

Политика
Новости

Дуров объяснил решение Telegram передавать данные спецслужбам

Ведомости
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Создатель Telegram Павел Дуров объяснил изменение политики конфиденциальности мессенджера, в которую добавился пункт с условиями передачи данных пользователей спецслужбам. Свою позицию бизнесмен выразил в одном из своих каналов в мессенджере.

Он пояснил, что политика конфиденциальности был приведена в соответствие с новыми европейским законом об охране данных пользователей. Дуров напомнил, что в новом пункте правил мессенджер оставил за собой право передавать IP-адрес и номер телефона пользователей властям соответствующим службам по решению суда. Речь идет о передаче властям информации о подозреваемых в терроризме.

«Независимо от того, будем ли мы когда-либо пользоваться этим правом, такая мера должна сделать Telegram менее притягательной площадкой для тех, кто занимается здесь рассылкой террористической пропаганды», - выразил уверенность Дуров. В то же время он усомнился в том, что новые правила позволят Telegram избежать блокировок в России. «В России от Telegram требуют не номер и IP адрес террористов по решению суда, а нечто принципиально иное - доступ к сообщениям, причем всех пользователей», - пояснил он. Дуров подчеркнул, что в России мессенджер «вне закона». Роскомнадзор блокирует его с апреля по решению суда за отказ передать Федеральной службе безопасности (ФСБ) ключи для дешифровки сообщений пользователей. В связи с этим компания не рассматривает никаких обращений от российских служб. «Наша политика конфиденциальности не касается ситуации в России», - заключил он.

Ранее Telegram изменил политику конфиденциальности и назвал условия предоставления спецслужбам данных пользователей. Суть обновлений раскрывается в пункте 8.3 «Политики конфиденциальности» мессенджера под названием Law Enforcement Authorities. В этом пункте говорится, что Telegram может раскрыть IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя, если получит судебное решение, подтверждающее, что пользователь подозревается в терроризме. Компания подчеркивала, что пока никому не передавала таких данных, а если когда-либо пойдет на этот шаг, то раскроет соответствующую информацию в специальном Telegram-канале Transparency Reports.

C кем ссорился Павел Дуров и чем это заканчивалось

Политика
Новости

Трамп обвинил Google в подтасовке результатов выдачи новостей про него

Ведомости
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Президент США Дональд Трамп обвинил Google в «подтасовке» результатов при поиске новостей про него. Американский лидер раскритиковал компанию в своем Twitter. Трамп заявил, что в первую очередь поисковик выдает пользователям «плохие» сюжеты о нем, подготовленные «лживыми СМИ».

«Другими словами, они их подтасовывают для меня и других так, что почти все сюжеты и новости плохие. Лживая CNN выделяется. Республиканские/консервативные и честные СМИ не пускают. Незаконно?» - задался вопросом Трамп.

В еще одном сообщении президент США рассказал, что 96% результатов по запросу «Трамп новости» - ссылки на национальные СМИ, которые разделяют левые политические взгляды. По мнению американского президента, это свидетельствует о том, что технологический гигант подавляет голоса консерваторов и прячет хорошую информацию и новости о них. «Они контролируют, что мы можем и не можем видеть. Это очень серьезная ситуация, [она] будет рассмотрена», - подчеркнул Трамп.

Ранее американский президент неоднократно критиковал СМИ, которые осуждают работу его администрации и представляют его самого в невыгодном свете. В 2017 г. он назвал The New York Times и телекомпании CNN, NBC, CBS и ABC врагами американского народа. В ответ СМИ опубликовали редакционные статьи, в которых выразили озабоченность в связи поведением Трампа. В акции приняли участие более 300 американских изданий. Поддержали ее и за пределами США.

Как выглядят самые известные журнальные обложки с Владимиром Путиным

Политика
Новости

Экс-директор «Трансаэро» заочно арестован и объявлен в международный розыск

Ведомости
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Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего гендиректора авиакомпании «Трансаэро» Александра Бурдина и объявил его в международный розыск, сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь суда Юлия Котомина. Ему предъявлены обвинения в невыплате зарплаты, растрате и злоупотреблении полномочиями.

«Трансаэро», некогда второй крупнейший перевозчик России, в октябре 2015 г. прекратила полеты, не справившись с обслуживанием долгов свыше 250 млрд руб. Два месяца спустя суд ввел в компании внешнее наблюдение по иску Сбербанка, в сентябре 2017 г. перевозчик был признан банкротом.

Бурдин руководил «Трансаэро» с декабря 2015 г. до сентября 2017 г. Действующей авиакомпанией Бурдину управлять не пришлось: он возглавил «Трансаэро» уже после отзыва у нее сертификата эксплуатанта и фактически руководил процедурами, предшествующими банкротству. Заявления Бурдина о возможном возрождении «Трансаэро» будоражили рынок и приводили к скачкам цены акций компании.

В 2017 г. Бурдин претендовал на пост руководителя «ВИМ-авиа», однако, как заявили в авиакомпании, «не приступил к своим обязанностям по организационным причинам».

«Аэрофлот» vs. «Трансаэро»: сравнение гигантов

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Бизнес
Новости

Суд приостановил дело о банкротстве «Тракторных заводов»

Ведомости
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Арбитражный суд Чувашии 28 августа приостановил производство по делу о банкротстве машиностроительного концерна «Тракторные заводы» (КТЗ), сообщается в картотеке арбитражных дел. В ноябре 2017 г. арбитраж по иску Внешэкономбанка (ВЭБ) ввел в отношении предприятия начальную стадию процедуры банкротства – наблюдение. Совокупные долги КТЗ перед ВЭБом превышают 84 млрд руб., его активы находятся в залоге.

В августе председатель ВЭБа Игорь Шувалов заявил, что банк развития уступит по рыночной стоимости с дисконтом долг КТЗ «Ростеху», который и будет решать судьбу предприятия. По его словам, военными активами КТЗ будет управлять «Ростех», а для гражданского дивизиона госкорпорация подберет инвестора. «Таким образом, концерн будет развиваться и далее, ответственность за него будет поделена между «Ростехом» и частным инвестором, произойдет финансовое оздоровление группы КТЗ, будут реструктуризированы все долги», – объяснил Шувалов.

Ранее гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов попросил премьера Дмитрия Медведева (возглавляет наблюдательный совет ВЭБа) не допустить остановки производства КТЗ из-за возможной переоценки его задолженности перед ВЭБом.

Передача прав требований займет 1-2 месяца, пояснял «Ведомостям» человек, знакомый с ходом переговоров. Номинальный размер передаваемого долга – 84 млрд руб., но рыночная стоимость актива в соответствии с оценкой – 5,4 млрд руб., говорил собеседник, а также человек, близкий к сторонам сделки. «Именно эту сумму – 5,4 млрд руб. – ВЭБ, по идее, должен получить за передачу прав требований. Но как это будет конкретно и в какие сроки, пока непонятно, так как официального протокола еще нет», – указывал один из собеседников.

Госкорпорация планирует реструктуризировать долг и получить контрольные пакеты акций и долей в предприятиях военного дивизиона КТЗ, отмечает другой собеседник. Гражданский дивизион перейдет частному инвестору – холдингу «Транспортные компоненты», который связан с Андреем Бокаревым, поясняет он. Сейчас КТЗ контролируется структурами Альберта Бакова и Михаила Болотина.

В Москве открылась выставка исторической военной техники «Моторы войны»

Бизнес
Новости

Построенный к ЧМ-2018 стадион в Самаре на время остался без света из-за долгов

Ведомости
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Стадион «Самара-арена», построенный к чемпионату мира по футболу, на время отключили от электричества в связи с накопившимися долгами. Об этом сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник и подтвердила «Ведомостям» Ольга Перькова, начальник отдела по связям с общественностью «Самараэнерго» поставщика электроэнергии на стадион.

«Электроэнергия на стадионе была отключена сегодня до обеда. После совещания в «Самараэнерго» было принято решение возобновить подачу электричества», – сообщила Перькова.

Руководитель пресс-службы губернатора Самарской области Наталья Родимова сказала «Ведомостям», что электричество на стадионе подключено, готовятся к матчу 1 сентября: «В данный момент на "Самара-арене" все работает». «Ведомости» также направили запрос в департамент информационной политики администрации губернатора Самарской области.

Отключение электричества произошло за три дня до матча между самарскими «Крыльями Советов» и махачкалинским «Анжи» в рамках шестого тура Российской премьер-лиги. Игра запланирована на 1 сентября.

Решение прекратить электроснабжение стадиона было принято из-за долгов генподрядчика строительства арены – ПСО «Казань», рассказала «Ведомостям» Перькова. Долги компании превышают 9 млн руб., сказала она. Возобновить электроснабжение решено из-за «социальной значимости» стадиона, отметила она. По ее словам, матч 1 сентября пройдет по расписанию.

Стадион «Самара-арена» был построен к чемпионату мира, который прошел в России с 14 июня по 15 июля. Стадион принял шесть матчей турнира. Министерство спорта Самарской области заявляло, что после завершения чемпионата оператором стадиона станет самарский футбольный клуб «Крылья Советов». Гендиректор клуба Виталий Шашков в беседе с ТАСС заявил, что «Крылья Советов» не имеют задолженностей за подачу электроэнергии на стадион.

В июле дожди чуть не смысли стадион «Волгоград-арена», построенный к ЧМ в Волгограде. Протечки из-за дождей образовались на новом стадионе в Нижнем Новгороде. Из-за непогоды пострадали и другие объекты, которые строили или реконструировали к турниру. В Нижнем Новгороде из-за дождя размыло набережную неподалеку от стадиона. В начале августа стало известно, что на содержание стадионов направят 16 млрд руб. до 2023 г. Всего речь идет о содержании 12 стадионов и 95 тренировочных площадок, построенных к ЧМ. Об этом говорилось в приложении к утвержденной правительством концепции наследия чемпионата мира по футболу FIFA. Основная нагрузка ляжет на федеральный бюджет: он даст 11,5 млрд руб. из всей суммы.

Чем запомнится чемпионат мира–2018

Технологии
Новости

Telegram назвал условия передачи спецслужбам данных пользователей

Ведомости
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