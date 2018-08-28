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Порошенко сообщил о визите Меркель на Украину

Канцлер Германии Ангела Меркель прибудет с визитом в Киев в начале ноября, сообщил президент Украины Петр Порошенко. Его слова передал «Интерфакс-Украина».

Ранее в ходе состоявшегося в августе телефонного разговора Меркель рассказала Порошенко о своих переговорах с президентом России Владимиром Путиным, лидеры стран также договорились продолжить консультации на уровне министров иностранных дел по миротворческой миссии ООН в Донбассе, сообщала пресс-служба украинского президента.

На переговорах Меркель и Путин обсудили возможные санкции США против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток – 2», который должен стать альтернативой газовому транзиту через Украину. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Путин и Меркель затронули вопрос мер по защите проекта «от возможных неконкурентных и незаконных нападок со стороны третьих государств». При этом Меркель неоднократно заявляла, что выступает за сохранение транзита газа в Европу через Украину даже после запуска «Северного потока – 2».

Говоря о конфликте на юго-востоке Украины, стороны «выразили сожаление в связи с тотальной пробуксовкой процесса» выполнения минских соглашений, указывал Песков.

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