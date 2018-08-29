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Путин попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста

Президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.

В ходе обращения он объявил об изменении условий реформы, которые предложило правительство. В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», - подчеркнул Путин.

Он также предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию раньше: тем, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо детей, - на четыре. Для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», заключил российский лидер. Глава государства призвал ввести переходной период, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».

Путин впервые высказался о готовящейся пенсионной реформе 20 июля. Он признавался, что недоволен предложенными правительством вариантами повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Ранее Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.

Что чиновники думают о пенсионной реформе