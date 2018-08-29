Путин попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста
Президент Владимир Путин в ходе своего телеобращения попросил россиян отнестись с пониманием к повышению пенсионного возраста. Текст обращения российского лидера опубликован на сайте Кремля.
В ходе обращения он объявил об изменении условий реформы, которые предложило правительство. В частности, Путин предложил повысить пенсионный возраст для женщин не до 63, а до 60 лет. «Пенсионный возраст для женщин не должен повышаться больше, чем для мужчин», - подчеркнул Путин.
Он также предложил разрешить многодетным матерям выходить на пенсию раньше: тем, у кого трое детей, - на три года, у кого четверо детей, - на четыре. Для женщин, у которых пятеро и более детей, «все должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет», заключил российский лидер. Глава государства призвал ввести переходной период, во время которого считать предпенсионным возрастом пять лет до наступления срока выхода на пенсию и «установить для работодателей административную и даже уголовную ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ в приеме на работу граждан по причине их возраста».
Путин впервые высказался о готовящейся пенсионной реформе 20 июля. Он признавался, что недоволен предложенными правительством вариантами повышения пенсионного возраста. Правительственный законопроект предусматривает поэтапный рост пенсионного возраста с 2019 г. на год каждые два года: для мужчин – до 65 лет к 2028 г., для женщин – до 63 лет к 2034 г. Ранее Госдума приняла соответствующий законопроект в первом чтении.
Что чиновники думают о пенсионной реформе
«Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе потому, что созданы условия для увеличения продолжительности жизни в рамках программы 80+», – сказал премьер Дмитрий Медведев на заседании правительства, когда был одобрен законопроект о повышении пенсионного возраста
«Идите, попробуйте устроить женщину даже 45 лет на работу. А вы предлагаете женщине в 57-58 лет, в самый несчастливый период, идти искать нищенскую работу, – обратился лидер КПРФ Геннадий Зюганов к коллегам по ГД. - Пока мы радовались успехам наших футболистов, правительство решило забить гол всей стране»
«Многие говорят: давайте до 2030 г. вот эти изменения [повышение пенсионного возраста] еще продержим, потянем. Что будет? В 2030 г. у нас на одного пенсионера будет приходиться один работающий. Это невозможно… Это систему разрывает просто пенсионную», – говорил в интервью в программе «Познер» на «Первом канале» первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов
Депутат Госдумы Наталья Поклонская не давала комментариев, но она единственная среди членов партии «Единая Россия», кто проголосовал против законопроекта о повышении пенсионного возраста
«Пенсионная реформа назрела давно. Наконец, решение принято. Это выгодное для граждан решение, оно позволит повысить пенсии», – написал в Twitter Алексей Кудрин
«Человек, который дольше сохраняет профессиональные стереотипы и дольше находится в строю, он, как правило, по своему биологическому возрасту моложе тех, кто рано оставляет профессиональную деятельность», – комментировала законопроект министр здравоохранения Вероника Скворцова
«ЛДПР не дала ни одного голоса за повышение пенсионного возраста! Повышение пенсионного возраста - это ярмо на шею простого человека. Получается, что он как крепостной должен покидать работу только ногами вперед. Наши граждане не хотят такой жизни, и мы за них, а не за власть», – говорил лидер ЛДПР Владимир Жириновский
«Мы не допустим снижения пенсий, мы с вами не допустим ухудшения жизни пенсионеров, поэтому необходимо решение искать, искать нам с вами вместе», - говорил на одном из заседаний спикер Госдумы Вячеслав Володин