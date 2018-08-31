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В Европейском университете сменился ректор

Профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Вадим Волков официально вступил в должность ректора. Об этом сообщил сам Волков и подтвердила «Интерфаксу» руководитель аппарата ректора вуза Алла Самолетова.

«С сегодняшнего дня — ректор Европейского университета в Санкт-Петербурге», — написал Волков в Facebоok.

Ранее он занимал должность проректора по инновациям, следует из информации на сайте университета. Ректором вуза был профессор факультета антропологии Николай Вахтин. Он покинул должность по решению учредителей университета. Вахтин продолжит преподавать в вузе и руководить Центром социальных исследований Арктики.

В августе Европейский университет получил образовательную лицензию, которой был лишен в прошлом году, и с опозданием начал приемную кампанию. Документы будут приниматься до 12 сентября, а учебный год начнется только 1 октября. Аккредитованы 13 магистерских программ на шести факультетах.

Европейский университет в Санкт-Петербурге был учрежден в 1994 г. при поддержке мэра города Анатолия Собчака. Проблемы у вуза начались летом 2016 г., когда Рособрнадзор при проверке выявил отсутствие аттестации у некоторых преподавателей и недостаток преподавателей-практиков на специальностях «политология» и «социология». Одновременно комитет имущественных отношений инициировал выселение университета из здания особняка Кушелева-Безбородко на Гагаринской улице, который вуз занимал с момента основания. Причиной стало несоблюдение охранных обязательств. В результате по иску Рособрнадзора вуз был лишен лицензии.

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