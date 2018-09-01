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Появилась запись переговоров диспетчера с пилотом попавшего в аварию Boeing

В интернете появилась запись переговоров диспетчера с пилотом Boeing авиакомпании «Ютэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи. Ее опубликовал портал Life, фрагменты записи также появились в эфире канала «Россия 24».

Из опубликованной записи следует, что пилот был обеспокоен неблагоприятными погодными условиями. Во время посадки самолета в Сочи шел дождь. «Метеорологи что вообще говорят про прогноз?» — спросил он у диспетчера. «Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь», — ответил сотрудник аэропорта. «Это печально», — отреагировал пилот.

Вскоре после начала снижения диспетчер предложил экипажу лайнера уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», — согласился пилот. После этого он снова уточнил, подходит ли погода для посадки. «Погодные условия подходят», — ответил диспетчер.

После того как самолет приземлился и выкатился за пределы полосы, диспетчер пытался выяснить, что происходит на борту. «Эвакуация проходит у вас?» — спросил сотрудник аэропорта. «Мы горим», — сказал пилот. Позже он ответил, что эвакуация началась.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — сообщила авиакомпания.

На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти стал сердечный приступ. После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила авиакомпания, Boeing, попавший в аварию в Сочи, был выпущен 19 ноября 2002 г. Командир воздушного судна имеет общий налет более 14 000 часов, из них на самолете данного типа — более 6300 часов. Второй пилот налетал свыше 12 000 часов, на данном типе — около 5000 часов.

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