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Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы

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Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания 4 года и 6 месяцев лишения свободы», сказал Грицак.

Приговор вступит в силу через месяц. Грицак уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину. «Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — сказал руководитель СБУ.

Спецслужбы Украины в мае инсценировали убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко

Политика
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Путин рассказал о своем отношении к деловым костюмам

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Президент России Владимир Путин на встрече с воспитанниками образовательного центра «Сириус» в Сочи ответил на вопрос о его отношении к неформальной одежде и деловым костюмам. По словам президента, в последнее время он «изменил свое отношение» к одежде.

По мнению Путина, внешний вид имеет значение, поскольку неформальная одежда изначально располагает к неформальному общению, создавая определенную атмосферу.

При этом Путин вспомнил пословицу о том, что «встречают по одежке, а провожают по уму». «Поэтому, как бы вы ни оделись, даже если в кальсонах придете, извините за моветон, и будете излагать нечто такое, что сразит математический мир, то через минуту все забудут, в чем вы одеты», — считает президент. «Форма важна, но гораздо важнее содержание», — резюмировал он.

В этом году Путин пришел на встречу с воспитанниками «Сириуса» в костюме и галстуке, хотя годом ранее, во время съемки детской прямой линии в «Сириусе» (она называлась «Недетский разговор»), президент выглядел более неформально — он был без галстука, с расстегнутыми верхними пуговицами рубашки.

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Новости

Путин рассказал о неприличном предложении на переговорах

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Президент России Владимир Путин однажды получил от главы одного из государств предложение «договориться», не учитывая интересы других заинтересованных стран прямо в присутствии руководителей этих государств. Об этом он рассказал на встрече с учащимися образовательного центра «Сириус» в Сочи.

Имени политика, от которого поступило такое предложение, Путин не назвал. Когда произошел этот разговор, президент тоже не уточнил, отметив только, что это «не вчера было».

По словам Путина, диалог состоялся после многочасового спора «с рядом коллег по одной из очень важных региональных проблем». «И вдруг, прямо в присутствии других коллег он мне говорит: «Да чего мы спорим – давай с тобой договоримся, а им придется согласиться», – рассказал президент. Путин, по его словам, от такого обсуждения отказался, удивившись, что предложение прозвучало в присутствии других президентов. «Хоть бы мне на ухо сказал», – отметил Путин.

Эту историю президент рассказал, отвечая на вопрос об особенностях переговорщиков из разных стран, заданный воспитанником «Сириуса». «Встречаются самые необычные ситуации», — резюмировал президент. По его словам, такие случаи возникают, несмотря на выработанные годами стандарты переговоров.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

Как шутят политики

Политика
Новости

Следователи назвали возможные причины аварии с Boeing в Сочи

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Следователи рассматривают несколько версий случившегося после выкатывания Boeing авиакомпании «Ютэйр» за пределы взлетно-посадочной полосы в Сочи, сообщил Следственный комитет России. В качестве возможных причин рассматриваются ошибка пилота, неблагоприятные погодные условия и неправильные действия наземных служб.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Лайнер скатился в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя.

Посадка самолета производилась в сложных метеоусловиях, сообщила Росавиация. В Сочи шел сильный дождь с порывами ветра. Экипаж не смог посадить самолет с первой попытки и вынужден был уйти на второй круг.

На борту самолета, по уточненным данным Росавиации, находились 166 пассажиров и шесть членов экипажа (два пилота и четыре бортпроводника), 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти, по предварительным данным, стал сердечный приступ.

После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ). Следователи допрашивают членов экипажа, сотрудников аэропорта и наземных служб. Признаны потерпевшими и допрошены некоторые пассажиры. Кроме того, в аэропорту Сочи, организациях авиакомпании «Ютэйр», а также в московском аэропорту «Внуково», откуда вылетел самолет, производится выемка документации.

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Политика
Новости

Путин ответил на вопрос о своих достоинствах и недостатках

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Президент России Владимир Путин отказался отвечать на вопрос о том, какие качества помогли ему добиться успеха. По словам президента, он привык анализировать не то, что его приводит к успеху, а то, что мешает добиться больших результатов. Впрочем, и о своих недостатках он рассказать отказался: «Я это выявляю, но публично говорить об этом не хотел бы».

По мнению Путина, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, выявлять то, что мешает идти вперед и устранять это, то движение вперед будет более уверенным и быстрым.

Вопрос задал один из воспитанников образовательного центра «Сириус», с которыми в субботу, 1 сентября, президент встретился в Сочи.

Приехав в «Сириус», Путин поздравил всех учеников, их родителей и учителей с 1 сентября. По мнению президента, День знаний – это особенный день для первоклассников. «Для них это вообще новая страница в жизни начинается. Они приходят знакомиться с новыми друзьями, учителями, преподавателями. И что самое главное – они встают на тропу знаний. Не на тропу войны, а именно на тропу дружбы, знаний», – сказал Путин, отметив, что в этом году в первый класс пойдут 1,8 млн россиян.

Образовательный центр «Сириус» был открыт 1 сентября 2015 г. в Сочи фондом «Талант и успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе президента. Центр ведет свою деятельность при поддержке Министерства науки и высшего образования, Министерства спорта и Министерства культуры.

В какие школы ходили политики и бизнесмены

Политика
Новости

Появилась запись переговоров диспетчера с пилотом попавшего в аварию Boeing

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В интернете появилась запись переговоров диспетчера с пилотом Boeing авиакомпании «Ютэйр», который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Сочи. Ее опубликовал портал Life, фрагменты записи также появились в эфире канала «Россия 24».

Из опубликованной записи следует, что пилот был обеспокоен неблагоприятными погодными условиями. Во время посадки самолета в Сочи шел дождь. «Метеорологи что вообще говорят про прогноз?» — спросил он у диспетчера. «Метеорологи говорят [ливень] на всю ночь», — ответил сотрудник аэропорта. «Это печально», — отреагировал пилот.

Вскоре после начала снижения диспетчер предложил экипажу лайнера уйти на второй круг. «Попробуем еще раз на ноль-шестую [полосу] зайти», — согласился пилот. После этого он снова уточнил, подходит ли погода для посадки. «Погодные условия подходят», — ответил диспетчер.

После того как самолет приземлился и выкатился за пределы полосы, диспетчер пытался выяснить, что происходит на борту. «Эвакуация проходит у вас?» — спросил сотрудник аэропорта. «Мы горим», — сказал пилот. Позже он ответил, что эвакуация началась.

В ночь на субботу в аэропорту Сочи самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Ютэйр», прилетевший из Москвы, после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. «Воздушное судно скатилось в русло реки, в результате чего разрушились стойки шасси и крыло, произошло возгорание левого двигателя», — сообщила авиакомпания.

На борту самолета находились 164 пассажира и шесть членов экипажа, 18 человек пострадали, в том числе трое детей. Погиб один сотрудник аэропорта, причиной смерти стал сердечный приступ. После аварии следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Как сообщила авиакомпания, Boeing, попавший в аварию в Сочи, был выпущен 19 ноября 2002 г. Командир воздушного судна имеет общий налет более 14 000 часов, из них на самолете данного типа — более 6300 часов. Второй пилот налетал свыше 12 000 часов, на данном типе — около 5000 часов.

Аэропорты с рейтингом «5 звезд» от Skytrax

Политика
Новости

Минобороны обвинило США в подготовке боевиков в Сирии

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Рано утром в субботу недалеко от Пальмиры произошло боестолкновение сирийских правительственных войск с группой боевиков. Об этом сообщил Центр по примирению враждующих сторон Минобороны России.

«В результате боестолкновения двое террористов убиты, двое взяты в плен и дают показания», – говорится в сообщении центра, поступившем в редакцию.

На допросе пленные боевики рассказали, что они из бандформирования «Восточные львы», которое насчитывает около 500 человек. Их лагерь подготовки находится рядом с американской военной базой в районе населенного пункта Эт-Танф.

«Пленный террорист сообщил, что для совершения акции в подготовке их группы принимали участие и американские инструкторы, а также с американской базы поставлялось оружие и боеприпасы», – сообщили российские военные. Эти показания еще раз подтверждают, что на территории базы США находятся центры по подготовке боевиков, «обучение которых осуществляют, в частности, и американские инструкторы для дестабилизации обстановки на территории Сирии», считает Минобороны России.

Боевики, пытавшиеся прорваться в сторону Пальмиры, планировали провести серию терактов, чтобы обеспечить проход остальным членам группировки для захвата города, полагают российские военные.

Рядом с базой боевиков расположен крупнейший лагерь беженцев Рукбан, где находятся более 60 000 женщин и детей из Ракки и Дейр-эз-Зора, которые, по сути, являются «живым щитом» для боевиков, добавило Минобороны.

Пальмиру опять освободили

Авто
Новости

Беспилотный автомобиль Apple попал в ДТП

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В Калифорнии попал в ДТП беспилотный автомобиль Apple, сообщает Reuters. Компания отчиталась об аварии перед транспортным управлением штата, тем самым официально подтвердив, что она проводит испытания беспилотных автомобилей. Ранее Apple не сообщала об этом открыто.

Из отчета следует, что ДТП произошло 24 августа. Автомобиль марки Lexus, на котором Apple испытывает систему автопилота, должен был сменить полосу, когда в него врезалась другая машина Nissan Leaf. Оба транспортных средства получили повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

По данным Apple, беспилотный автомобиль перед столкновением двигался со скоростью около 1,5 км/ч, Nissan Leaf примерно 24 км/ч.

Apple впервые признала, что занимается разработкой беспилотных автомобилей в декабре 2016 г. Компания решила испытывать систему автопилота на автомобилях Lexus, не создавая собственную машину с нуля. Точное число автомобилей, которые сейчас оснащены системой самоуправления, разработанной Apple, неизвестно. По данным Reuteres, компания тестирует более 60 машин.

Самоуправляемые автомобили на дорогах

Политика
Новости

Кремль назвал провокацией убийство главы ДНР

Ведомости
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Убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко является провокацией и ведет к повышению напряженности в регионе. Об этом в субботу заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Гибель Захарченко, безусловно, ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективы начала реализации минских договоренностей», – цитирует Пескова «Интерфакс».

Он добавил, что еще предстоит выяснить, кто стоит за убийством Захарченко. «Безусловно, это провокация, которая имеет весьма негативные последствия в целом для атмосферы в регионе», – подчеркнул Песков.

Глава ДНР Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе в центре Донецка. В субботу стало известно, что жертвой взрыва также стал телохранитель Захарченко. Еще 11 человек пострадали, шесть из них, в том числе министр финансов ДНР Александр Тимофеев, госпитализированы.

Власти ДНР назвали происшедшее терактом. По подозрению в организации взрыва задержаны несколько человек. Их признательные показания указывают на причастность Сил специальных операций Украины, сообщил советник главы ДНР.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка

Политика
Новости

CNN узнал о появлении у США списка целей для ударов по Сирии в случае химатаки

Ведомости
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Американские военные эксперты подготовили предварительный перечень объектов в Сирии, которые планируется подвергнуть ударам с воздуха, если такое решение примет президент США Дональд Трамп. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По данным канала, Трамп пока не принял решения о нанесении нового удара по Сирии, но США «могут очень быстро отреагировать», если Дамаск снова применит химическое оружие в ходе военной операции в Идлибе.

Ранее Министерство обороны России сообщило, что боевики в сирийской провинции Идлиб «при активном участии британских спецслужб» готовят инсценировку применения властями Сирии химического оружия против гражданского населения. По данным Минобороны, эта провокация «должна будет послужить очередным поводом для нанесения США, Великобританией и Францией ракетно-авиационного удара по государственным и экономическим объектам Сирии».

Провокацию готовит группировка «Хайат Тахрир аш-Шам» (ранее «Джебхат ан-Нусра», запрещена в России) при содействии НПО «Белые каски», утверждает Минобороны. Россия передала эти данные Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В апреле США, Великобритания и Франция уже наносили ракетные удары по объектам в Сирии, предположительно связанным с сирийской химической программой. Атака стала ответом на возможное использование правительственными войсками Сирии химического оружия.

Минобороны России показало обломки ракет, сбитых в Сирии

Политика
Новости

Власти ДНР назвали возможного организатора убийства Захарченко

Ведомости
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По мнению властей ДНР, убийство главы республики Александра Захарченко организовали Силы специальных операций Украины. Об этом сообщил «РИА Новости» советник главы ДНР Александр Казаков. По его словам, подозреваемые, которые были задержаны накануне, дали признательные показания.

«Скорее всего, мы сможем в ближайшее время назвать руководителя группы и курирующего офицера из этой структуры», – сказал Казаков.

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко погиб в пятницу вечером при взрыве в кафе «Сепар» в центре Донецка. В субботу стало известно о втором погибшем – им оказался телохранитель Захарченко. Кроме того, пострадали 11 человек, шесть из них госпитализированы. Среди них министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев, он получил ранения средней тяжести.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Теракт». Власти России также расценили случившееся как теракт. Следственный комитет России выразил готовность оказать содействие в расследовании произошедшего.

Убийство Захарченко. Фотографии из Донецка