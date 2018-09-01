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Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы

Голосеевский районный суд Киева приговорил Бориса Германа, обвиняемого в покушении на российского журналиста Аркадия Бабченко, к 4,5 годам лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака.

«30 августа этого года Голосеевский районный суд Киева признал виновным гражданина Бориса Германа в том, в чем он обвинялся. Ему назначен реальный срок наказания — 4 года и 6 месяцев лишения свободы», — сказал Грицак.

Приговор вступит в силу через месяц. Грицак уточнил, что Герман пошел на сделку со следствием, полностью признал свою вину. «Сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться», — сказал руководитель СБУ.

Спецслужбы Украины в мае инсценировали убийство Бабченко. Вечером 29 мая полиция Киева официально объявила о том, что на журналиста было совершено покушение, в него якобы выстрелили на лестничной площадке жилого дома. Сообщалось, что Бабченко умер по пути в больницу в машине скорой помощи.

На следующий день СБУ сообщила, что журналист жив, а убийство было инсценировкой, целью которой было задержание настоящих организаторов, готовивших покушение на журналиста. Сам Бабченко появился на брифинге и рассказал об участии в спецоперации.

Позже стало известно, что предполагаемого организатора убийства Бабченко зовут Борис Герман. Он является исполнительным директором украинско-германского СП «Шмайсер» по производству оружия.

Фотографии инсценировки убийства Аркадия Бабченко