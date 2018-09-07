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В Пскове завели дело из-за призывов «Яблока» портить бюллетени на выборах

Прокуратура Псковской области сообщила о возбуждении уголовного дела после призывов регионального отделения партии «Яблоко» испортить бюллетени на выборах губернатора региона.

По данным прокуратуры, 5 сентября в подъезде одного из домов в Пскове были обнаружены 7000 листовок «с признаками нарушений законодательства о выборах»: они призывали «приводить в негодность избирательные бюллетени на выборах губернатора Псковской области путем проставления в них значков напротив всех кандидатов».

На агитационных материалах в качестве заказчика было указано псковское региональное отделение демократической партии «Яблоко», кандидаты от которой в выборах губернатора не участвуют, отметила прокуратура.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 141 УК РФ (воспрепятствование свободному осуществлению гражданином своих избирательных прав). Она предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.

На странице псковского отделения «Яблока» в Faceboоk опубликована фотография листовки, из-за которой возбуждено уголовно дело. На ней изображен бюллетень, в котором отметки проставлены напротив всех кандидатов. Под бюллетенем написано: «Это голосование против всех на выборах губернатора Псковской области».

«Недействительным выборам – недействительный бюллетень!» – говорится в подписи к фотографии. По мнению регионального отделения «Яблока», на выборах в Псковской области нет кандидатов, которые бы не зависели от действующих властей. Поэтому партия призвала граждан испортить бюллетень, выразив таким образом свой протест.

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