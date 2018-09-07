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В московском штабе Навального задержали восемь человек

Полицейские пришли в московский штаб политика Алексея Навального, сообщил в Twitter начальник штаба Леонид Волков. По его словам, в штаб «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин уточнил, что полиция задержала восемь человек. По его данным, их везут в ОВД «Даниловский». Причину задержания сотрудники полиции не сообщили.

Дежурный в ОВД «Даниловский» перенаправил все вопросы в пресс-службу УВД по ЮАО Москвы. В пресс-службе УВД по ЮАО не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на сообщение «Ведомостей». Ляскин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» связал задержание с акцией, запланированной на 9 сентября.

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве