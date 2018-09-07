Новости
Политика
Новости

В московском штабе Навального задержали восемь человек

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полицейские пришли в московский штаб политика Алексея Навального, сообщил в Twitter начальник штаба Леонид Волков. По его словам, в штаб «ворвались 10 оперативников», задержали всех, кто там был, – сотрудников, волонтеров, просто посетителей.

Сотрудник Фонда борьбы с коррупцией Николай Ляскин уточнил, что полиция задержала восемь человек. По его данным, их везут в ОВД «Даниловский». Причину задержания сотрудники полиции не сообщили.

Дежурный в ОВД «Даниловский» перенаправил все вопросы в пресс-службу УВД по ЮАО Москвы. В пресс-службе УВД по ЮАО не ответили на звонки. В пресс-службе ГУ МВД по Москве сказали, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш не ответила на сообщение «Ведомостей». Ляскин в разговоре с корреспондентом «Ведомостей» связал задержание с акцией, запланированной на 9 сентября.

В августе Навальный объявил о проведении акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября на Пушкинской площади. В этот день в Москве пройдут выборы мэра. Акция не согласована властями города. Сам Навальный участия в акции не примет, поскольку отбывает административный арест в 30 суток за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Как прошла «Забастовка избирателей» в Москве

Политика
Новости

Трамп пригрозил ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести пошлины на китайские товары еще на $267 млрд. Об этом сообщает Reuters.

Американский президент также объявил, что ранее объявленные пошлины на товары из Китая на сумму $200 млрд будут введены «очень скоро». Точную дату он не раскрыл, но отметил, что это будет как-то связано с действиями Пекина.

Расследование против торговой политики Китая в США было начато по распоряжению Трампа в августе 2017 г. Его итогом стал 200-страничный документ, из которого следовало, что действия Пекина привели к хищению у американцев интеллектуальной собственности в ущерб экономике США. Этим летом американский президент обещал обложить пошлинами практически весь китайский импорт на $500 млрд, если Пекин не согласится на радикальные изменения в своей торговой политике. К примеру, американский президент требовал от КНР перестать красть технологии и интеллектуальную собственность США и увеличить импорт американских товаров.

«Я делаю это не ради политики, а делаю то, что правильно для нашей страны. Китай надувает нас уже долгое время», – передавало CNBC слова Трампа. По его словам, некие китайские чиновники заявили ему, что до его прихода к власти в Белом доме «никто бы никогда не стал жаловаться» на торговую политику Китая.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Ритейлеры спрогнозировали подорожание хлеба в Петербурге

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Петербургские ритейлеры ожидают роста цен на хлеб в ближайшее время, сообщает РБК со ссылкой на источники. Представитель одной из торговых сетей рассказал изданию, что его компания получила два сообщения от хлебопекарных предприятий Петербурга о планируемом повышении цен.

«Письма прислали «Дарница» и «Каравай», хотят поднять цены на 7–10% с целью поддержать высокое качество продукции», – сказал собеседник издания. По его словам, повышение цен намечено на начало октября.

Аналогичное письмо получил директор другой межрегиональной торговой сети. Его о росте цен тоже уведомили «Дарница» и «Каравай». Предлагаемый рост отпускных цен – 3–8%. «Думаю, что Fazer вышлет запрос на рост цен на следующей неделе. Все производители хлеба всегда в курсе о действиях своих конкурентов и, как правило, действуют схожим образом», – отметил источник.

Объем петербургского рынка хлеба составляет около 440 000 т, отмечает РБК. Лидером рынка является Fazer с долей около 35%, на втором месте «Каравай» с долей около 33%.

В пресс-службе Fazer изданию сообщили, что компания более полутора лет не повышала цены на хлеб и сейчас не планирует это делать. Гендиректор «Каравая» Максим Большов отказался от комментариев. Гендиректор «Дарницы» Виктория Устименко сообщила, что компания два года не повышала стоимость своей продукции и в пересчете на эти годы повышение на 5% незначительно для рынка.

Экономика
Новости

Орешкин оценил эффект для ВВП от повышения пенсионного возраста

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Эффект от повышения пенсионного возраста выразится в росте российской экономики на 1,5% в течение шести лет, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

«По нашим оценкам, кумулятивный эффект на предстоящие шесть лет это уровень ВВП примерно на 1,5% выше, чем он был бы без реализации этой реформы», сказал Орешкин в эфире телеканала РБK. Министр пояснил, что эффект будет накапливаться, начиная с 0,1% в 2019 г., в дальнейшем - по 0,3% в год.

По мнению Орешкина, пенсионная реформа приведет к повышению уровня пенсий и росту экономической активности населения старшего возраста. Повышение доходов пенсионеров положительно скажется на таких отраслях экономики, как производство продуктов питания и товаров народного потребления, добавил министр.

В четверг президент Владимир Путин внес в Госдуму поправки ко второму чтению законопроекта о повышении пенсионного возраста. В первом чтении предложенный правительством проект закона был одобрен 18 июля.

Путин 29 августа в ходе телеобращения к россиянам предложил смягчить законопроект. Так, возраст выхода на пенсию для женщин планируется повысить до 60 лет, а не до 63. Кроме этого, вводится ряд льгот, например для многодетных матерей.

Какие меры предложил Путин для «смягчения» пенсионной реформы

Политика
Новости

Франция обвинила Россию в попытке перехвата сигнала военного спутника

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия пыталась перехватить сигналы с французско-итальянского спутника, который используется армиями обеих стран для передачи защищенных сообщений. Об этом заявила министр обороны Франции Флоранс Парли, передает Reuters.

По данным французского министра, это произошло в 2017 г., когда российский спутник «Луч» («Олимп») приблизился к спутнику Athena-Fidus. «Попытка прослушивать своих соседей не только недружелюбна, но и является актом шпионажа», – подчеркнула Парли.

«Мы в опасности. Наши коммуникации, наши военные учения, наша повседневная жизнь находятся в опасности, если мы не будем реагировать», – сказала Парли, отметив, что к концу года Париж завершит реализацию стратегического плана космической обороны.

Российский спутник «Луч», или «Олимп», был запущен в космос в сентябре 2014 г. Действия космического аппарата стали причиной нескольких секретных совещаний представителей международной организации спутниковой связи Intelsat и Пентагона, сообщало в 2015 г. издание SpaceNews.

Французско-итальянский телекоммуникационный спутник Athena-Fidus был запущен в марте 2014 г., он обеспечивает безопасную связь для французских и итальянских вооруженных сил и служб экстренной помощи.

Технологии
Новости

Социологи в США оценили интерес к Facebook после утечки данных пользователей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Большинство американских пользователей Facebook в течение последних 12 месяцев предприняли какие-либо шаги, чтобы защитить свои личные данные, показало исследование Pew Research Center.

По данным исследования, более половины пользователей Faceboоk (54%) в возрасте 18 лет и старше скорректировали свои настройки конфиденциальности. 42% опрошенных ответили, что в течение нескольких недель не заходили в Faceboоk. Еще около четверти (26%) сказали, что удалили приложение Faceboоk со своего смартфона. В целом около 74% пользователей Faceboоk ответили, что в течение последнего года предприняли хотя бы одно из этих трех действий.

Отмечается, что пользователи соцсети в возрасте от 18 до 29 лет чаще предпринимали какие-либо шаги по защите своих личных, чем люди более старшего возраста.

Опрос проводился в США с 29 мая по 11 июня, после скандала с утечкой данных пользователей Faceboоk.

В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica с 2015 г. собирала личные данные пользователей Faceboоk для разработки алгоритма анализа политических предпочтений избирателей. Речь идет о персональных данных более 85 млн пользователей. После этого основатель Faceboоk Марк Цукерберг объявил о введении ряда мер по защите личных данных пользователей.

Например, Faceboоk изменил настройки конфиденциальности, позволив пользователям самим контролировать свои персональные данные. В частности, стало проще изменить или удалить информацию на своей странице в социальной сети.

10 самых скачиваемых приложений в App Store

Экономика
Новости

«Интерфакс» сообщил о планах Минфина выделить «Сколково» еще 45 млрд рублей

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Минфин предлагает продлить программу развития инновационного центра «Сколково» до 2024 г. с ежегодным госфинансированием в размере 11,2 млрд руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в финансово-экономическом блоке правительства. Это предложение сейчас проходит межведомственное согласование.

Подпрограмма «Создание и развитие инновационного центра «Сколково» входит в госпрограмму «Экономическое развитие и инновационная экономика», она предусматривает два этапа – с 2013 по 2016 г. и с 2017 по 2020 г. и предполагает бюджетное финансирование в размере 132 млрд руб. Минфин предлагает продлить программу на третий период – с 2020 по 2024 г., а общий размер госфинансирования увеличить на 45 млрд до 177 млрд руб. При этом внебюджетное финансирование составит с 2013 по 2024 г. 570 млрд руб.

Согласно программе к 2024 г. Сколковский институт науки и технологий сформирует для российских и зарубежных ученых привлекательную среду, создаст систему подготовки кадров , увеличит число научных публикаций до уровня ведущих молодых международных университетов, а деятельность участников центра будет способствовать модернизации крупного бизнеса.

В конце мая сопредседателем совета фонда «Сколково» был избран бывший вице-премьер Аркадий Дворкович. Тогда же он заявлял, что рассчитывает на стабильное бюджетное финансирование фонда в ближайшие три года.

Форум «Открытые инновации» в «Сколково» прервался из-за пожара

Бизнес
Новости

«Газпром» впервые за два года продаст на аукционе газ на экспорт

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Газпром экспорт» запланировал три аукциона для экспорта газа в Европу – все они начнутся 17 сентября. Об этом говорится в материалах компании.

Первые торги пройдут до 30 октября – для поставок газа в Германию в октябре, вторые – до 29 ноября – для поставок в Австрию и Словакию в ноябре и третьи – до 28 декабря – для поставки газа в Австрию и Словакию в декабре. Точная дата и время проведения каждой торговой сессии доступны зарегистрированным участникам электронной торговой платформы «Газпром экспорта».

«Газпром экспорт» запустил электронную торговую платформу для продаж газа в Европу в августе. Тогда компания не сообщала о сроках и форме проведения первой торговой сессии.

Первый аукцион по продаже природного газа «Газпром» провел в сентябре 2015 г. – для поставок в Германию, говорится в сообщении компании. По результатам торгов было продано более 40 лотов для 15 контрагентов на общий объем более 1,2 млрд кубометров. Второй аукцион прошел в марте 2016 г. – тогда продавался газ для стран Балтии: было заключены сделки с шестью партнерами на общий объем более 420 млн куб. м газа. Третий (и пока что последний) аукцион «Газпром» провел в сентябре 2016 г. В результате компания заключила контракты с 11 контрагентами на общий объем около 2 млрд куб. м газа.

Как работает Московский нефтеперерабатывающий завод

Политика
Новости

Власти Петербурга отменили митинг Навального из-за прорыва трубы

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Ранее согласованный на 9 сентября митинг сторонников Алексея Навального против пенсионной реформы на площади Ленина в Санкт-Петербурге не может быть проведен из-за масштабной аварии на водопроводной сети. Об этом сообщил городской комитет по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Утром 6 сентября на площади Ленина прорвало магистральный водопровод. В этот же день организаторов проинформировали об этом и предложили перенести акцию в Удельный парк, поскольку аварийные работы на площади завершатся лишь к 16 сентября, отмечается в сообщении. В комитете указывают, что нахождение людей в зоне проведения масштабных земляных работ небезопасно. «Обращаем внимание, что ответственность за жизнь и здоровье участников массового мероприятия в подобной ситуации несут персонально его организаторы», – подчеркивается в сообщении.

Власти Петербурга за «два года ни разу нам не согласовывали ничего и никогда», прокомментировал сторонник Навального Леонид Волков на своей странице в Facebook. Он отметил, что законодательство не предусматривает отзыв согласования митинга. «У нас митинг согласован, все бумаги на руках. Площадь большая. Там, где мы собирались сцену ставить, – там не огорожено. Мы дальше готовимся, – подчеркнул Волков. – Если власти Санкт-Петербурга не исполнят своих законных обязанностей по обеспечению проведения митинга в соответствии с согласованием, мы на месте переформатируем его в мирное шествие на Дворцовую площадь – как это и было указано в уведомлении, которое мы направляли в Смольный изначально». Он также сообщил о планах подать в суд на администрацию для компенсации убытков при подготовке акции.

Ранее в проведении митинга против повышения пенсионного возраста отказали власти Москвы. Мэрия объяснила это тем, что, по ее данным, организаторы акции планируют менять агитационные материалы ЦИК и Сергея Собянина на агитацию Фонда борьбы с коррупцией. Несмотря на это, Навальный призвал сторонников выйти на акцию.

Сторонники Навального подали заявки на проведение акций против пенсионной реформы в десятках российских городов. Сам политик пропустит московский митинг, поскольку отбывает 30-дневный арест за январскую акцию «Забастовка избирателей».

Что чиновники думают о пенсионной реформе

Бизнес
Новости

Туроператор «Данко» объявил о прекращении деятельности

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Туроператор «Данко» прекращает деятельность с пятницы, 7 сентября. Соответствующее объявление размещено на сайте компании.

«Сложная рыночная ситуация заставила нас пойти на этот катастрофический, вынужденный шаг. Решение о прекращении деятельности туроператора «Данко» является крайне тяжелым», – говорится в сообщении.

Туроператор прекращает продажи. Туры, дата которых начинается с 8 сентября, будут аннулированы. «Данко» отмечает, что занимается подготовкой документов по всем оформленным путевкам для подачи в страховую компанию: все клиенты были застрахованы в АО «ЕРВ туристическое страхование» на общую сумму 50 млн руб. Этих денег полностью хватает, чтобы компенсировать стоимость неоказанных услуг, отмечается в сообщении.

«Данко» работает на рынке выездного и внутреннего туризма 20 лет, говорится в сообщении туроператора. В 2016 г. выручка юрлица туроператора ООО «Данко трэвел компани» сократилась на 23% до 267,5 млн руб., чистая прибыль составила 11 млн руб. против убытка в 6,5 млн годом ранее, следует из данных «СПАРК-Интерфакса» (более поздних данных нет). Согласно реестру Ростуризма, в прошлом году клиентами «Данко» стали 15 353 туриста.

Ранее из реестра туроператоров исключили «Натали турс». Летом у компании начались проблемы с ликвидностью из-за сокращения спроса на туры в Европу (на них специализировалась компания), роста стоимости топлива и волатильности курса доллара. С 30 июня туроператор отменил все чартерные рейсы, позднее аннулировал все предоплаченные туры с 4 июля по 30 сентября, затем и вовсе приостановил деятельность, но не прекратил ее.

Самые популярные у туристов города мира