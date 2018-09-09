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Председатель Мосгоризбиркома оценил явку к 20 часам на выборах мэра

Явка избирателей на выборах мэра Москвы составила 27-28% к 20 часам. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу Мосгоризбиркома Валентина Горбунова.

«Идет передача сведений с участковых избирательных комиссий, пока предварительно (явка. - Прим. «Ведомостей») - где-то 27-28% внутри города», - заявил Горбунов. Он также отметил, что на «дачных» участках явка к этому времени составила 56-58%.

На предыдущих выборах мэра 9 сентября 2013 г. к этому времени проголосовали 32,07% избирателей. Тогда голосование завершилось в 20.00. В этом году Мосгордума по инициативе Сергея Собянина продлила время голосования с 20.00 до 22.00, чтобы на участки попали те, кто в воскресенье возвращается с дач. Еще одним нововведением в этом году стала система «Мобильный избиратель», которая позволяет голосовать на спецучастках в Подмосковье и других регионах.