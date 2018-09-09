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Жириновский после драки в центре Москвы предложил поправки в Уголовный кодекс

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя инцидент с потасовкой на Пушкинской площади во время несанкционированного митинга, предложил сажать в тюрьму на пять лет за оскорбление представителей власти.

«Хулиганы оскорбляли… депутата Государственной думы. Мы туда пришли и не потерпим этого никогда — за оскорбления будут отвечать. В ближайшее время мы вносим в Уголовный кодекс статью как во всех европейских странах — пять лет за любое оскорбление представителя власти. Вот человек пятнадцать с Пушкинской площади, мы их посадим в тюрьму на пять лет», — цитирует «РИА Новости» Жириновского.

Лидер ЛДПР в воскресенье пришел на Пушкинскую площадь, где проходила организованная Алексеем Навальным акция против повышения пенсионного возраста. Толпа начала скандировать «клоун» и «позор».

После этого Жириновский ударил одного из протестующих. В интернете появилось видео, на котором слышно, как лидер ЛДПР говорит: «Сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать!»

В единый день голосования в Москве и многих других городах России прошли акции против повышения пенсионного возраста. Некоторые митинги не были согласованы с властями, по данным «ОВД-Инфо», в целом по России задержали 839 человек. Больше всего задержанных в Санкт-Петербурге.

Жесткие задержания в Москве на акции против пенсионной реформы