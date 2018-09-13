ФСО предложила гарантировать от раздела при разводе жилье военнослужащих

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Федеральная служба охраны (ФСО) предложила сделать неделимым при разводе жилье, которое было приобретено по военной ипотеке, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект служба представила на сентябрьском заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.
По закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» квартиры для них приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа, который гасит государство. Право на безвозмездный кредит имеют, в частности, подчиненные федеральных силовых министерств и спецслужб.
Из представленного законопроекта следует, что льготного кредита, который может быть выдан только один раз, часто оказывается недостаточно, если квартира была разделена после развода как совместно нажитое имущество. ФСО указывает, что это приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных и предлагает наделить квартиры, купленные с помощью военной ипотеки, новым юридическим статусом. Они могли бы рассматриваться в качестве личных средств одного из супругов, а не купленной в браке общей собственности, которая подлежит разделу при разводе, считают авторы проекта. Такие поправки было предложено внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке. ФСО обосновала свою инициативу тем, что кредит дается военному без учета его семейных обстоятельств, а члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору.
Эксперты совета раскритиковали предложение ФСО, «хотя представители службы долго отстаивали свою позицию», отмечает собеседник издания. В заключении совета проект назван «недостаточно обоснованным», а его концепция — «вызывающей серьезные сомнения». Эксперты указали на то, что кредит по военной ипотеке является трудовым доходом, который трактуется Семейным кодексом как общее имущество супругов в браке. При расторжении договора взыскание кредита будет обращено на имущество военного, в том числе и совместно нажитое супругами, отмечает глава коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова.
Отрицательный отзыв совета не запрещает ФСО продвигать свою инициативу. «Этот документ мог бы внести в Госдуму один из депутатов — решение совета запрета на это не налагает»,— отмечает собеседник.
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Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN.
Вице-президент Tesla по международным финансам Джастин Маканир объявил о предстоящем уходе из компании, передает CNN. Последним рабочим днем топ-менеджера будет 7 октября.
Маканир объяснил свое решение желанием перейти на должность финансового директора в другую компанию. Однако он не стал раскрывать новое место работы.
«Я действительно ценю проведенное в Tesla время, я очень уважаю своих коллег и работу, которую они делают, но это возможность, которую я не могу упустить», — заявил он.
На прошлой неделе об уходе из Tesla объявили главный бухгалтер Дейв Мортон и руководитель отдела кадров компании Габриэль Толедано. «Я присоединился к Tesla 6 августа, однако уровень общественного внимания к компании, а также темпы внутри компании превысили мои ожидания», – пояснил Мортон (цитата Bloomberg). По его словам, высокая нагрузка является единственной причиной ухода. Толедано устроилась на работу в компанию в мае 2017 г. В августе она ушла в отпуск, после него Толедано решила уволиться. В июле старший вице-президент Tesla по инженерной работе Даг Филд решил покинуть компанию после пяти лет работы. До этого член руководства Tesla Мэттью Скволл, отвечавший за эксплуатационные характеристики электромобилей, перешел в конкурирующую компанию Waymo.
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США осудили запланированные выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках. Об этом говорится в заявлении представителя Госдепартамента США Хизер Нойерт, опубликованном в твиттере.
«Мы осуждаем анонсированные фиктивные выборы, поддерживаемые Россией в Украине. Учитывая сохраняющийся российский контроль над этими территориями, подлинные выборы немыслимы и грубо противоречат обязательствам России по минским соглашениям», - говорится в заявлении Нойерт. Представитель внешнеполитического ведомства США также подчеркнула, что «так называемым народным республикам нет места в конституционном строе Украины».
Заявление представителя Госдепартамента стало реакцией на назначение выборов глав ДНР и ЛНР на 11 ноября. Ранее парламент ДНР назначил врио главы республики Дениса Пушилина после убийства экс-руководителя Александра Захарченко 31 августа.
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Вице-премьер, полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев считает проект строительства моста между Сахалином и Хоккайдо рентабельным. По его словам, мост окупит себя. Благодаря ему будут снижены цены на продукцию, стоимость которой на Сахалине в несколько раз выше, чем на материке, передает ТАСС.
«Есть позиция людей, которые говорят, что мост не окупится, районы труднодоступные, дорога длинная. Скажу честно, я придерживаюсь совершенно другой точки зрения: дело в том, что у нас на Сахалине цены, например, на строительные материалы, превышают материковые в 2-3 раза», — сказал он на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его словам, ежегодно из бюджета Сахалина на закупку материалов для строительства объектов выделяется порядка 90 млрд руб. «Таким образом экономия для Сахалина может составить, по нашим оценкам, не менее 40 млрд», — отметил он, добавив при этом, что предугадать окупаемость инфраструктурных проектов сложно.
Трутнев рассказал, что 11 сентября «были переговоры с крупнейшей в Китае инфраструктурной компанией CCCC (China Communication Construction Company). "У нас пока оценка грузовой базы расходится... Мы будем стараться сближать оценки, потому что от этого зависят большие объемы инвестиций», — пояснил вице-премьер.
В среду, 12 сентября президент России Владимир Путин на ВЭФ поручил изучить экономическую целесообразность строительства моста- подсчитать, достаточно ли будет грузов, чтобы это было экономически окупаемо. Глава государства предложил подключить к подсчетам регионы. Как выяснили «Ведомости», грузов недостаточно: в основном это был бы уголь, но пока ни один из грузовладельцев не выразил заинтересованности в перевалке угля через Сахалин, рассказал федеральный чиновник. Это «Ведомостям» подтвердили другой чиновник и топ-менеджеры трех угольных компаний. «Полная стоимость моста на Сахалин будет намного дороже, чем сейчас заявляется, но сколько именно, никто пока не подсчитал», – уточнил чиновник.
Самые длинные мосты в России
Крымский мост
Рекордсмен по протяженности, стоимости и скорости строительства – Крымский мост. Его длина составляет 19 км. Мост соединяет Керченский и Таманский полуострова и состоит из параллельно расположенных автомобильной и железнодорожных трасс. Начал строиться в 2015 г., а открылся в 2018 г. (для автомобильного движения). Стоимость строительства составила 227,9 млрд руб.
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lookmytrips
Автомобильный мост через Каму длиной 13,97 км пересекает сразу несколько рек – Каму, Архаровку и Курналку. Строился в две очереди на протяжении 24 лет (с 1992 по 2016 г.). Сейчас этот мост – часть Оренбургского тракта, а также транспортного коридора Европа – Западный Китай. Стоимость строительства – 8,7 млрд руб.
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wikipedia
Еще один долгострой – «Президентский мост» в Ульяновске длиной 12,97 км. Мост через Волгу соединяет Ульяновск и Ульяновскую область. Его строительство началось в 1986 г., но из-за отсутствия финансирования было приостановлено в 1995 г. Через три года стройку возобновили. Первая очередь моста была открыта в 2009 г., а вторая – в 2011 г. «Президентским» его назвали руководители области к приезду президентов России и Азербайджана – Дмитрия Медведева и Ильхама Алиева. Стоимость строительства – 38,4 млрд руб. (в ценах 2008 г.)
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Юрий Набатов / ТАСС
Новый Саратовский мост (автомобильный) через Волгу является частью объездной дороги вокруг Саратова и Энгельса. Его длина составляет 12,76 км. Строительство моста начали в 1991 г. Первая очередь была открыта в конце 2000 г., а открытия второй очереди пришлось ждать еще 9 лет – до осени 2009 г. Ориентировочная стоимость строительства – 40 млрд руб.
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Юрий Смитюк / ТАСС
Мост через Амурский залив во Владивостоке был построен в 2012 г. специально к саммиту АТЭС. Это самый «дешевый» из «атэсовских» мостов (стоимость – 12 млрд руб.) и самый длинный – 4,3 км. Мост соединяет полуостров Муравьёва-Амурского и полуостров Де-Фриз. Оборудован системой освещения, которая учитывает характерную погоду для региона – частый туман и дождь
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wikimedia
Волгоградский автомобильный мост (2,5 км) через Волгу также побывал в списке долгостроев – объект строился более 20 лет (с 1996 по 2009 г.). За все это время на строительство было потрачено около 13,5 млрд руб. В 2010 г. из-за сильного ветра мост начал раскачиваться – амплитуда колебаний достигала 1,5 м. В результате мост получил второе неофициальное название – «танцующий»
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Турция укрепляет свои военные посты в сирийской провинции Идлиб, подконтрольной боевикам, передает Reuters со ссылкой на источники среди турецких и сирийских повстанцев. По информации источников, наступление правительственных сил на Идлиб приведет к возникновению гуманитарной катастрофы на сирийско-турецкой границе.
Высокопоставленный источник в силовых структурах Турции сообщил, что турецкие военнослужащие укрепили 12 блокпостов внутри Идлиба. Войска, бронетранспортеры и оружие были переброшены к границе с Сирией, рассказали три турецких источника. «У нас есть военное присутствие там (в провинции — "Ведомости"), и если военнослужащие подвергнуться нападению, то это будет считаться нападением на Турцию», — заявил высокопоставленный источник.
По информации высокопоставленного сирийского повстанца, Турция отправила в Идлиб десятки бронемашин и танки, а также сотни сотрудников спецслужб. По его словам, Идлиб не разделяет судьбы других повстанческих регионов. «В Сирии есть очень большие подкрепления турецких сил, и эти наблюдательные посты в настоящее время фактически становятся постоянными военными базами», — пояснил боевик. Официально Турция не комментирует передвижение войск.
Thе Wall Street Journal со ссылкой на данные американских чиновников 10 сентября сообщила, что президент Сирии Башар Асад разрешил правительственным войскам провести химическую атаку с использованием газообразного хлора против повстанцев в Идлибе. Пока неясно, рассматривает ли сирийская армия возможность применения другого химического оружия – нервно-паралитического газа зарин, писала газета. В свою очередь Минобороны России заявляло, что боевики готовят провокацию с применением химического оружия в провинции. Это станет поводом для нанесения удара коалицией во главе с США по сирийским правительственным объектам.
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Американская корпорация Google приняла решение закрыть почтовый сервис Inbox в марте 2019 г. и сосредоточиться только на развитии Gmail. Об этом говорится в блоге компании. Часть функций Inbox будет добавлена в Gmail.
Компания собирается использовать «более целенаправленный подход» при развитии электронной почты. «Мы представили обновленный Gmail в апреле этого года, включив в него многие из тех функций, которые вам нравятся в Inbox, а также такую функцию, как Smart Compose, позволяющую быстрее создавать черновики писем», — говорится в блоге.
Google представила Inbox в октябре 2014 г. Изначально компания предполагала, что новый сервис будет дополнять почту Gmail, упростит работу с почтовым ящиком для пользователей мобильных устройств. «Inbox был разработан теми же людьми, что создали Gmail, но это не Gmail. Это абсолютно новый тип почтового сервиса, сфокусированный на действительно важных вещах», — поясняла компания.
10 самых скачиваемых приложений в App Store
Максим Стулов / Ведомости
Компания App Annie провела исследование о загрузках приложений из App Store и выявила самые популярные за последние 8 лет. Компания учитывала данные с июля 2010 г. по май 2018 г., предустановленные приложения в рейтинге не учтены. По данным компании, лидером по числу загрузок стало приложение Facebook
1/10
Eric Risberg / AP
Второе – Facebook Messenger
2/10
Евгений Разумный / Ведомости
В топ-3 по числу загрузок также вошел YouTube
3/10
Marcio Jose Sanchez / AP
На четвертом месте Instagram
4/10
Dado Ruvic / Reuters
На пятом – WhatsApp
5/10
Dado Ruvic / Reuters
Далее по числу загрузок следует Google Maps
6/10
KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP
Snapchat
7/10
Максим Стулов / Ведомости
Skype
8/10
Bobby Yip / Reuters
WeChat
9/10
Bobby Yip / Reuters
Замыкает топ-10 QQ – наиболее распространенный в Китае сервис мгновенного обмена сообщениями
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Российский программист Петр Левашов, обвиняемый в США в кибермошенничестве, в суде Хартфорда (штат Коннектикут) признал вину. Об этом говорится на сайте минюста США. Меру наказания суд огласит 6 сентября 2019 г.
«38-летний Петр Юрьевич Левашов из Санкт-Петербурга, также известный как Петр Левашов, Петер Севера и Сергей Астахов, заявил о своей виновности... Ранее ему были предъявлены обвинения в использовании ботнета «Келихос» для хищения кодов доступа, распространения спама в электронной почте и внедрения вредоносных компьютерных программ, предназначенных для вымогательства выкупа», — отмечает минюст.
Согласно судебным документам, ботнет представляет собой сеть компьютеров, зараженных вредоносным программным обеспечением, которое позволяет третьей стороне контролировать всю компьютерную сеть без ведома или согласия владельцев устройств. С конца 1990-х гг. Левашов контролировал несколько ботнетов, в частности Storm, Waledac и Kelihos, утверждает минюст. Он занимался сбором личной информации с зараженных компьютеров. Благодаря полученной информации россиянин распространял спам и вредоносные программы в целях личного обогащения, говорится на сайте ведомства.
По информации минюста, Левашов признал вину в причинении умышленного ущерба защищенному компьютеру, в сговоре, компьютерном мошенничестве и краже персональных данных.
Россиянина задержали в Испании по запросу США в апреле 2017 г. 3 октября того же года 4-й отдел Уголовной коллегии Национальной судебной палаты Испании принял решение удовлетворить запрос США о выдаче Левашова. Сейчас он содержится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут). Ранее в США ему предъявили обвинения суды нескольких штатов — Аляски, Мичигана, Коннектикута, а также округа Колумбия.
В феврале этого года российское посольство в Вашингтоне обвинило власти США в жестоком обращении с Левашовым. «Отмечаем ненадлежащие условия содержания российского гражданина, имеющие признаки дискриминации и жестокого обращения», – говорилось в заявлении посольства. По информации посетивших россиянина дипломатов, Левашов содержится в одиночной камере размером 2 на 2 м. В ней практически отсутствует освещение. Он постоянно подвергается «шумовому воздействию со стороны соседних помещений». Левашову не были выданы подушка и матрац, он спит на подстилке толщиной 1 см. Ему запрещено общаться с другими заключенными, россиянина не выводят на «прогулки на свежем воздухе». Из-за таких условий содержания здоровье Левашова ухудшилось. Выписанные тюремным врачом лекарства ему не были выданы.
10 главных кибератак в истории человечества
Flickr
Эксперты антивирусных компаний «Доктор Веб», Eset и «Лаборатории Касперского», а также компании Digital Security (анализ уязвимостей IT-систем) перечислили самые важные кибератаки в истории. Червь Морриса – один из первых сетевых червей, распространяемых через интернет. Написан аспирантом Корнеллского университета Робертом Таппаном Моррисом и запущен 2 ноября 1988 г. в Массачусетском технологическом институте. Ущерб от червя Морриса был оценен примерно в $96,5 млн. На фото дискета с исходным кодом червя, хранящаяся в музее науки в Бостоне
1/10
Flickr
Компьютерный вирус «Чернобыль», также известный под именами «Чих» и CIH, стал первой вредоносной программой, которая была способна повредить аппаратную часть компьютера – микросхему Flash BIOS. Вирус впервые появился в июне 1998 г., и с тех пор его эпидемия не прекращалась
2/10
Magnus Johansson / AP
В марте 1999 г. вирус Melissa стал первым вредоносным кодом, распространяющимся по электронной почте. Была нарушена работа почтовых серверов нескольких крупных компаний во многих странах. Механизм распространения вируса вызывал взрывную волну инфицированных писем. В результате резко возрастала нагрузка на почтовые серверы и существенно замедлялась – или прекращалась – обработка почтовых сообщений. Ущерб от эпидемии оценили в $80 млн. На фото эксперты Фредрик Бьорк (слева) и Джоан Экстром, которые помогли ФБР вычислить автора Melissa
3/10
Максим Стулов / Ведомости
Вирус Mafiaboy, распространившийся в 2000 г., – одна из первых полномасштабных DDoS-атак (распределенный отказ в обслуживании) через интернет-серверы крупных компаний. Атаку на несколько известных сайтов, включая Yahoo, Fifa.com, Amazon, Dell, eBay и CNN, начал ученик канадской средней школы. Ущерб составил примерно $1,2 млрд
4/10
Ярослав Чингаев / для Ведомостей
Cabir – первый мобильный вирус – полноценный компьютерный червь, заражавший мобильные телефоны в 2004 г. Если телефон был заражен Cabir, то каждый раз при включении телефона на экране показывалось сообщение «Caribe». Вирус маскировался под программу для защиты телефона Caribe Security Manager, которую в виде специального файла пользователь должен был установить самостоятельно. Также он пытался заразить телефоны через Bluetooth
5/10
Евгений Разумный / Ведомости
ZeuS – троянская программа, появившаяся в 2007 г., – первый в истории случай распространения вредоносного софта через социальные сети. Пользователям Facebook передавалось несколько фотосообщений, которые переадресовывали на сайты с вирусом ZeuS. Затем троянская программа внедрялась в систему, перехватывала регистрационные данные пользователя, что позволяло похищать средства со счетов клиентов ведущих европейских банков. Вирусная атака затронула Испанию, Италию, Германию и Нидерланды. Атакам подверглись не только персональный компьютер жертвы, но и мобильные устройства
6/10
Vahid Salemi / AP
StuxNet – первый вирус военного назначения и первое реально использованное кибероружие. Он атаковал промышленные системы, которые управляли производственными процессами в 2010 г. StuxNet вывел из строя ядерные объекты Ирана, физически разрушив инфраструктуру: тогда могло пострадать до 20% ядерных центрифуг Ирана (на фото одно из предприятий Ирана)
7/10
Patrick T. Fallon/Bloomberg
Вирус Lazarus в 2014 г. привел к масштабной утечке личных данных сотрудников Sony Pictures, электронной почты и неизданных фильмов киностудии. Потери компании были оценены в $100 млн (из них $83 млн – из-за потери готовящихся к прокату картин). Считается, что атака на серверы Sony была выполнена кибергруппой Lazarus, связанной с правительством Северной Кореи
8/10
Денис Абрамов / Ведомости
Специально разработанный для атак на энергетические компании вирус Industroyer предположительно стал причиной сбоев в энергоснабжении в Киеве в декабре 2016 г. Использует четыре легитимных протокола связи, широко распространенных в энергетике, управлении транспортом, водоснабжении и др. Как следствие, он не требует от хакеров предварительного поиска уязвимостей в сетях
9/10
Frank Augstein / AP
Знаменитый вирус-шифровальщик WannaCry в мае 2017 г. атаковал 200 000 компьютеров в 150 странах мира. Ущерб оценен в $1 млрд. Вирус проникал на компьютеры с операционной системой Windows, куда не были установлены обновления, шифровал содержимое жестких дисков и требовал с пользователей $300 за расшифровку. На фото британский IT-эксперт Маркус Хатчинс, которому приписывают нейтрализацию вируса-вымогателя. Правда, спустя два месяца Хатчинса арестовали в США по обвинению в распространении другой вредоносной программы – Kronos. С помощью этого вируса в 2014-2015 гг. кибермошенники успешно воровали данные банковских карт
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Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов находится в больнице в тяжелом состоянии, рассказала «Медузе» его девушка Вероника Никульшина, подтвердив эту информацию и «Ведомостям». Верзилова доставили в токсикореанимационное отделение городской клинической больницы им. Бахрушиных в Сокольниках.
По словам Никульшиной, которую цитирует «Медуза», Верзилов почувствовал недомогание накануне днем, 11 сентября, после заседания суда, на котором рассматривалось административное дело против нее. Приехав домой, Верзилов лег спать, а когда вечером Никульшина пришла домой, то сказал, что начинает терять зрение. В следующие два часа, по воспоминаниям девушки, состояние Верзилова ухудшалось в геометрической прогрессии – он терял зрение, стал хуже разговаривать и перестал прямо ходить. «Когда приехала скорая, он на все вопросы отвечал, что „нет, ничего не ел, не принимал вещества». Ему все быстрее становилось хуже, у него начались судороги. По пути в машину скорой у него начался уже бред. <…> Он впал в такое полусонное-полубеспамятное состояние, перестал реагировать на меня, узнавать», – рассказала Никульшина.
Девушка сообщила, что врачи отказываются сообщать ей диагноз Верзилова и подробности его состояния, ссылаясь на то, что статус гражданской жены не дает ей таких прав. «Медуза» пишет, что вечером 12 сентября в больницу приезжала и мать Верзилова, однако ее также не пустили к сыну.
В токсикореанимационном отделении больницы им. Бахрушиных отказались говорить по телефону корреспонденту «Ведомостей», есть ли среди пациентов Верзилов и в каком он состоянии.
О Pussy Riot и Верзилове стало широко известно после акции в 2012 г. в Храме Христа Спасителя. Двое ее участниц – Надежда Толоконникова и Мария Алехина – получили реальные тюремные сроки, еще одна девушка Екатерина Самуцевич – условное наказание. Верзилов был продюсером группы и активно занимался освещением дела, сумев привлечь внимание многих зарубежных политиков и музыкантов.
В июле 2018 г. Верзилов, Никульшина, а также Ольга Пахтусова и Ольга Курачева выбежали в полицейской форме на поле стадиона «Лужники» во время финала чемпионата мира по футболу. Свою акцию они назвали «Милиционер вступает в игру». Активисты получили по 15 суток ареста.
Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира
Christian Hartmann/REUTERS
Четверо активистов Pussy Riot выбежали на поле «Лужников» во время финального матча чемпионата мира по футболу между сборными Франции и Хорватии
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Carl Recine/REUTERS
Они были одеты в полицейскую форму, чем ввели в заблуждении стюардов. На самом деле – во время матча ни одного сотрудника полиции на стадионе нет. Порядок охраняют стюарды и сотрудники частных охранных предприятий
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Maxim Shemetov/REUTERS
На своей страничке в Facebook Pussy Riot пояснили, что провели акцию «Милиционер вступает в игру»
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Darren Staples/REUTERS
Цель акции – привлечь внимание к проблемам соблюдения законов властью
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Carl Recine/REUTERS
Pussy Riot требуют освобождения политических заключенных, прекращения уголовных дел за репосты и незаконных арестов на митингах
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Darren Staples/REUTERS
Матч был прерван на несколько минут
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Dylan Martinez/REUTERS
Это был первый и единственный инцидент на чемпионате мира в России, когда матч прерывался из-за выбежавших болельщиков
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Власти Чехии одобрили план переноса посольства страны из Тель-Авива в Иерусалим, сообщают израильский телеканал I24news и AFP. «Перенос посольства Чехии из Тель-Авива в Иерусалим будет осуществлен в три этапа. Первым шагом станет открытие почетного консульства (в Иерусалиме) в следующем месяце», — цитирует телеканал президента Чехии Милоша Земана. По его словам, в новое здание в Иерусалиме также будут перенесено представительство чешских государственных учреждений по продвижению инвестиций и торговли.
В свою очередь пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек заявил, что Земан примет участие в торжественной церемонии открытия здания во время его визита в Израиль в ноябре. По его словам, из Тель-Авива в Иерусалим также будет перенесена некоммерческая организация CzechTourism.
Решение о переносе посольства было принято на совещании, в котором принимали участие Земан, премьер Чехии Андрей Бабиш, председатель нижней палаты парламента Радек Вондрачек, министр иностранных дел Ян Гамачек и министр обороны Лубомир Метнар.
США 14 мая открыли посольство в Иерусалиме. Официальная церемония состоялась через пять месяцев после того, как президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и сообщил о переносе посольства в этот город из Тель-Авива.
Посольство США открылось в Иерусалиме. Как это было
Menahem KAHANA / AFP
14 мая 2018 г., в день 70-летия со дня образования Израиля, власти США открыли в Иерусалиме новое американское посольство. Ранее оно располагалось в Тель-Авиве
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Ronen Zvulun / Reuters
Инициатива открытия посольства в Иерусалиме исходила от президента США Дональда Трампа. Приехать на церемонию открытия он не смог (фото сделано в мае 2017 г.), но записал видеообращение. В нем он заявил, что США многие годы не признавали очевидного: что Иерусалим – столица Израиля
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Menahem KAHANA / AFP
Вместо Трампа приехали его дочь и советник Иванка Трамп и ее супруг, старший советник Трампа Джаред Кушнер (на фото в красном галстуке)
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Menahem KAHANA / AFP
Иванка Трамп у памятной доски в честь открытия посольства в Иерусалиме
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Sebastian Scheiner / AP
В церемонии открытия посольства приняли участие около 800 человек
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MENAHEM KAHANA / AFP
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил Трампа за историческое решение
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Corinna Kern / DPA / TASS
Посольство США располагается на окраине Иерусалима, в районе Арнона. Здание построили недавно, и до сих пор там располагалось генеральное консульство США в Израиле
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Ariel Schalit / AP
На прошлой неделе на улицах Иерусалима установили дорожные указатели к посольству на иврите, арабском и английском языках
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Gilles Bader / crowdspark.com / TASS
Площадь рядом с новым посольством США будет в ближайшее время переименована в честь Трампа
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MAHMUD HAMS / AFP
Решение Трампа раскритиковали в арабских странах. В секторе Газа начались беспорядки (на фото), а движение «Хамас» объявило о начале третьей интифады (восстание) и пообещало провести новый «День гнева»
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Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Беспорядки на границе между Израилем и сектором Газа в день открытия американского посольства в Иерусалиме
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Thomas COEX / AFP
Палестинцы вывозят раненого демонстранта после столкновений с полицией у границы Израиля
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Ibraheem Abu Mustafa / Reuters
Беспорядки на границе между Израилем и сектором Газа
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Khalil Hamra / AP
Горящие покрышки на границе между Израилем и сектором Газа
В связи с этим председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил обновить кадровый состав следственных органов в Подмосковье. В среду, 12 сентября, Бастрыкин провел личный прием граждан, обратившихся по уголовным делам и материалам, находящимся в производстве следственных органов СКР по Московской области. В отношении нескольких следователей были назначены служебные проверки. Большинство жалоб касались работы следователей районного звена.
«Председатель СКР отметил низкое качество следствия в ряде районов Московской области и поручил руководителю управления кадров СК России проработать вопрос значительного обновления кадрового состава некоторых следственных отделов, заменив как руководство, так и рядовых сотрудников», — приводятся в сообщении слова официального представителя ведомства Светланы Петренко. Часть жалоб касалась расследования убийств, проведения экспертиз, правомерности действий и бездействия следователей. Всего Бастрыкин принял 36 человек.
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Власти России не принимают достаточных мер для борьбы с подкупом иностранных должностных лиц. Об этом говорится в докладе международной антикоррупционной организации Transparency International «Экспорт коррупции» (Exporting Corruption).
В России с 2014 до 2017 г. не было возбуждено ни одного уголовного дела о подкупе иностранных должностных лиц. В российском законодательстве не предусмотрено наказание за обещание или предложение взятки такому лицу, отметили эксперты организации. По их мнению, в России недостаточно налажено взаимодействие между госструктурами, занимающимися расследованием коррупции. В частности, речь идет о взаимодействии МВД и Следственного комитета России.
«У России есть серьезные достижения в области обеспечения открытости правосудия (большая часть стран из доклада даже не публикуют судебные решения в интернете)», — приводятся в документе слова юриста «Трансперенси интернешнл — Россия» Григория Машанова. Однако, по его словам, в отношении борьбы с иностранным взяточничеством со стороны российских компаний прогресса нет. Руководство страны не проявляет какого-либо интереса к решению данной проблемы, отметил он. «О масштабах коррупции мы можем судить лишь по преследованию российских компаний за рубежом, например по истории со взяткой МТС в Узбекистане дочери бывшего президента Узбекистана Гульнаре Каримовой», — добавил Машанов.
При подготовке доклада эксперты Transparency International изучали работу надзорных, следственных и судебных органов 44 стран, подписавших Конвенцию Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. На эти страны приходится свыше 80% мирового экспорта. Согласно конвенции, эти государства, в том числе и Россия, должны расследовать случаи коррупции компаниями, зарегистрированными в их юрисдикции. Речь идет о нарушениях антикоррупционного законодательства других стран (например, подкуп иностранных чиновников).
Эксперты разделили исследованные ими страны по четырем категориям: активно противодействующие экспорту коррупции (США, Германия, Великобритания, Италия, Швейцария, Норвегия, Израиль), противодействующие экспорту коррупции, но не в полной мере (Австралия, Бразилия, Швеция, Португалия), недостаточно противодействующие экспорту коррупции (Франция, Нидерланды, Канада, Австрия, Венгрия, Южная Африка, Чили, Греция, Аргентина, Новая Зеландия, Литва) и не принимающие необходимых мер для борьбы с коррупцией. В последнюю категорию включены помимо России такие страны, как Япония, Южная Корея, Испания, Мексика, Бельгия, Ирландия, Польша, Турция, Дания, Чехия, Люксембург, Словакия, Финляндия, Колумбия, Словения, Болгария, Эстония, Китай, Гонконг, Индия, Сингапур.
Кто из лидеров государств был осужден или находился под следствием
Ian Langsdon / REUTERS
20 марта 2018 г. экс-президента Франции Николя Саркози задержали в Нантере по делу о финансировании его избирательной кампании 2007 г., сообщили Le Monde, Mediapart и Reuters со ссылкой на источники. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 г. После ухода с поста президента Саркози стал фигурантом нескольких расследований, связанных с источниками финансирования его предвыборной кампании. Его подозревают в получении средств от ливийского лидера Муаммара Каддафи, $50 млн от Ливийской джамахирии. В 2012 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что Каддафи лично рассказывал ему о передаче Саркози $100 млн
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Ahn Young-joon / AP
В февраля 2018 г. суд Южной Кореи приговорил экс-президента страны Чой Сун Силь к 20 годам тюрьмы и штрафу в размере $16,6 млн. Она была признана виновной в коррупции, взяточничестве, злоупотреблении служебным положением и разглашении гостайны
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Paulo Whitaker / REUTERS
В июле 2017 г. бывшего президента Бразилии, 71-летнего Луиса Инасиу Лулу да Силву, федеральный суд Куритибы приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы. Экс-президента страны признали виновным в «пассивной коррупции и отмывании денег», а также в получении взятки в $1,2 млн
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Claudio Santisteban / Zuma / TASS
В Аргентине идет судебный процесс над экс-президентом страны Кристиной Фернандес де Киршнер. Ее обвиняют в преступном сговоре с целью хищения бюджетных средств, причастности к махинациям в центробанке Аргентины, незаконном обогащении и коррупции
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Mary Altaffer / AP
В феврале 2018 г. Перу официально запросило у США экстрадиции бывшего президента страны Алехандро Толедо. Власти Перу просили США выдать Толедо еще в начале 2017 г. В феврале 2017 г. суд в Перу выдал ордер на арест Толедо. Его подозревают в получении взяток на сумму $20 млн от бразильской строительной компании. В коррупции по этому же делу подозревают и нынешнего президента Перу Пабло Кучински
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Ben Curtis / AP
В мае 2012 г. специальный суд по Сьерра-Леоне приговорил бывшего президента Либерии, 64-летнего Чарльза Тейлора, к 50 годам тюремного заключения. Бывший диктатор, находившийся у власти с 1997 по 2003 г., признан виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, в том числе в подстрекательстве и причастности к пыткам, убийствам и изнасилованиям
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Chen Cheng / Imago / TASS
В преступлениях против человечности обвинялся действующий президент Кении Ухуру Кениата. Прокуроры Международного уголовного суда подозревали его в преступлениях против человечности во время политического кризиса в Кении в 2007-2008 гг., однако суд признал его невиновным. В марте 2017 г. Кениату переизбрали президентом Кении на второй срок
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Максим Стулов / Ведомости
На Украине в отношении бывшего президента страны Виктора Януковича расследуют дело о госизмене и пособничестве российским властям
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Fritz Reiss / AP
В 2011 г. суд приговорил экс-президента Франции Жака Ширака (1995-2007 гг.) к двум годам тюрьмы условно по делу о создании фиктивных рабочих мест в то время, когда он занимал пост мэра Парижа. Ширака признали виновным в злоупотреблении доверием и полномочиями, растрате общественных средств
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Uriel Sinai / AP
В марте 2011 г. окружной суд Тель-Авива признал бывшего президента Израиля Моше Кацава (2000-2007 гг). виновным в непристойном поведении, сексуальных домогательствах и изнасиловании подчиненной, а также в попытках воспрепятствовать правосудию. Суд приговорил его к семи годам тюрьмы
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REUTERS
В марте 2017 г. отстраненный от власти в 2011 г. бывший президент Египта Хосни Мубарак вышел на свободу после шести лет тюрьмы. После «арабской весны» он был осужден за коррупцию и растрату 125 млн египетских фунтов ($16 млн)
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Eraldo Peres / AP
Президентом Египта после Мубарака стал Мухаммед Мурси. Однако у власти он был недолго. Прокуратура Каира обвинила его в беспорядках, из-за которых власти лишился Мубарак, и в шпионаже в пользу Катара. Суд приговорил Мурси к пожизненному заключению
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REUTERS
Фидель Кастро был приговорен к 15 годам тюрьмы за участие в попытке свержения возглавлявшего Кубу диктатора Фульгенико Батисты. В 1955 г. переизбранный на новый срок Батиста амнистировал осужденного. В 1959 г. Кастро возглавил страну после революции
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Faleh Kheiber /REUTERS
Саддама Хусейна свергли с поста президента Ирака после военного вторжения США. Суд признал его виновным в массовом убийстве в 1982 г. жителей одной из иракских деревень. Хусейна приговорили к смертной казни. В декабре 2006 г. приговор был приведен в исполнение
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Д. Гришкин / Ведомости
В 2014 г. прокуратура Грузии предъявила бывшему президенту Михаилу Саакашвили заочные обвинения в растрате бюджетных средств на личные нужды и превышении полномочий во время разгона протестов в ноябре 2007 г. Власти Грузии уже несколько лет безуспешно пытаются объявить Саакашвили в международный розыск по линии Интерпола
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Michael Kooren / REUTERS
Бывший президент ЮАР Нельсон Мандела более 25 лет провел в тюрьме. Его приговорили к пожизненному заключению в 1964 г. за участие в заговоре с целью совершения госпереворота. 17 из 27 лет заключения Мандела провел в одиночной камере
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Минэнерго предложило правительству начать субсидировать цены на бензин не с января 2019 г., а раньше — с октября 2018 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники, близкие к правительству и одному из профильных министерств.
Правительство рассчитывало, что субсидия в виде демпфера позволит сдержать рост цен на бензин, который мог бы произойти из-за роста акцизов и НДС. Ввести ее планировалось с начала следующего года. Однако с тех пор макроусловия сильно изменились, пояснил один из источников издания. Чиновники, «все пересчитав», призвали ввести субсидирование цен на бензин раньше.
«Демпфер считался исходя из $60 за баррель нефти марки Brent и 58,5 руб. за доллар: думали, что цены на нефть к концу года упадут», — сообщил изданию один из собеседников. Другой рассказал РБК, что правительство договорилось с нефтяниками о том, что «как раз осенью позволит им потихоньку отпускать цены на бензин: вечно их держать невозможно». Он уточнил, что более ранний срок введения субсидий позволит избежать резкого роста цен на заправках.
В то же время представитель Минфина заявил РБК, что с 1 октября применение демпфирующей компоненты невозможно, поскольку такие расходы не заложены в законе о бюджете. Представитель вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего ТЭК, Илья Джус сообщил изданию, что решения о досрочном введении субсидий пока нет.
Представители Минэнерго, «Роснефти», «Лукойла», «Газпром нефти», «Сургутнефтегаза» и «Татнефти» пока не ответили на запросы РБК.