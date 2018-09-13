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ФСО предложила гарантировать от раздела при разводе жилье военнослужащих

Федеральная служба охраны (ФСО) предложила сделать неделимым при разводе жилье, которое было приобретено по военной ипотеке, пишет «Коммерсантъ». Соответствующий законопроект служба представила на сентябрьском заседании Совета при президенте по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства.

По закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» квартиры для них приобретаются на средства банковского целевого жилищного займа, который гасит государство. Право на безвозмездный кредит имеют, в частности, подчиненные федеральных силовых министерств и спецслужб.

Из представленного законопроекта следует, что льготного кредита, который может быть выдан только один раз, часто оказывается недостаточно, если квартира была разделена после развода как совместно нажитое имущество. ФСО указывает, что это приводит к «снижению гарантированных государством жилищных прав» военных и предлагает наделить квартиры, купленные с помощью военной ипотеки, новым юридическим статусом. Они могли бы рассматриваться в качестве личных средств одного из супругов, а не купленной в браке общей собственности, которая подлежит разделу при разводе, считают авторы проекта. Такие поправки было предложено внести в Гражданский и Семейный кодексы, в законы о статусе военнослужащего и о военной ипотеке. ФСО обосновала свою инициативу тем, что кредит дается военному без учета его семейных обстоятельств, а члены его семьи не являются исполнителями обязательств по договору.

Эксперты совета раскритиковали предложение ФСО, «хотя представители службы долго отстаивали свою позицию», отмечает собеседник издания. В заключении совета проект назван «недостаточно обоснованным», а его концепция — «вызывающей серьезные сомнения». Эксперты указали на то, что кредит по военной ипотеке является трудовым доходом, который трактуется Семейным кодексом как общее имущество супругов в браке. При расторжении договора взыскание кредита будет обращено на имущество военного, в том числе и совместно нажитое супругами, отмечает глава коллегии адвокатов «Адамова и партнеры» Ирина Адамова.

Отрицательный отзыв совета не запрещает ФСО продвигать свою инициативу. «Этот документ мог бы внести в Госдуму один из депутатов — решение совета запрета на это не налагает»,— отмечает собеседник.