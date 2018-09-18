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Немецкие врачи заявили о высокой вероятности отравления Верзилова

Участник Pussy Riot и издатель «Медиазоны» Петр Верзилов, скорее всего, был отравлен. Об этом заявил представитель берлинской клиники Charite профессор Кай-Уве Эккардт, сообщает «Интерфакс».

«Картина с высокой степенью убедительности показывает, что это могло быть отравление», – заявил Эккардт. По его словам, состояние Верзилова улучшилось и его жизнь вне опасности. Чем именно мог быть отравлен Верзилов, пока неизвестно. Это могли быть медикаменты, натуральные вещества, отметил Эккардт.

Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии на прошлой неделе, 11 сентября. После заседания суда, на котором рассматривалось административное дело в отношении его девушки Вероники Никульшиной, Верзилов почувствовал недомогание. Позже он начал терять зрение, появились проблемы с речью и он перестал прямо ходить, говорила Никульшина. Тогда она вызвала «скорую». К этому моменту у Верзилова начался бред, добавляла его девушка. Врачи подозревают у Верзилова отравление лекарственными препаратами, рассказала Русской службе BBC его мать Елена Верзилова.

Российские врачи диагностировали у Верзилова отравление лекарственными препаратами. Близкие активиста считают, что сам он не мог их принять. В субботу, 15 сентября, Верзилова отправили на лечение в Берлин. Это предложил друг его отца – врач, работающий в одной из берлинских клиник.

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