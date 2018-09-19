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ФСИН оценила затраты на систему видеоконтроля в колониях в 16 млрд рублей

Создание новой системы видеоконтроля в российских исправительных учреждениях, а также хранение записей сроком не менее года потребует из бюджета более 16 млрд руб. Об этом заявил первый заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый, передает ТАСС.

По его словам, ФСИН потребуется более 28 000 комплектов переносных видеорегистраторов для сотрудников, которые обойдутся в 500 млрд руб. Еще 1 млрд руб. нужен службе для закупки камер видеонаблюдения и систем охранного телевидения, всего 34 000 комплектов. Увеличение сроков хранения видеоматериалов до года потребует дополнительно около 15 млрд руб.

Первый заместитель директора ФСИН подчеркнул, что создание системы контроля потребует увеличение штата ведомства, поскольку вырастет нагрузка на сотрудников и операторов наблюдения. В среднесрочной перспективе, по его мнению, реализовать проект невозможно.

«Новая газета» 20 июля опубликовала видео с избиением осужденного Евгения Макарова в ярославской колонии № 1. Запись с видеорегистратора сотрудника ФСИН была обнародована спустя год после инцидента. Следственный комитет России (СКР) завел уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия, а ФСИН начала проверки в исправительных учреждениях по всей стране. Всего во время проверок служба выявила 42 случая неправомерных действий сотрудников по отношению к заключенным.

В начале сентября заместитель директора ФСИН Валерий Максименко сообщил, что служба внедрит в колониях систему тотального видеонаблюдения. Каждый сотрудник перед сменой будет получать включенный видеорегистратор, который будет записывать весь его рабочий день. Отключить запись самостоятельно нельзя, уточнял Максименко. Видео будет передаваться на сервер и храниться там большой срок, а записи о применении силы и спецсредств — бессрочно. Такая мера должна защитить заключенных от неправомерных действий сотрудников, говорил он.