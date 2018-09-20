Минобороны объяснило несоответствие дат в документах на ракету по делу MH17
Минобороны России сегодня объяснило несоответствие дат в формуляре ракеты 9М38 комплекса ПВО «Бук», которой, как считает международное следствие, был в 2014 г. сбит над Украиной малазийский Boeing 777. По версии ведомства, оно естественно и вызвано копированием эталонного экземпляра документа.
«Формуляр на двигатель являлся эталонным. С него делался тираж формуляров, в которые затем и вносилась уникальная информация, характеризующая каждый двигатель к каждой изготовленной ракете», — заявили в Минобороны.
Минобороны 17 сентября представило результаты собственного расследования по материалам Совместной следственной группы (JIT), которая весной этого года назвала номер ракеты, сбившей самолет, и ее агрегатов. Основной вывод расследования — ракету передали в 1986 г. в Украинскую ССР и после распада Союза она в Россию не возвращалась.
На несоответствие дат в предоставленных документах обратила внимание «Новая газета»: формуляр датирован 14 января 1986 г., а ракета произведена 24 декабря того же года. Кроме того, газета обратила внимание на слова «восстановленный подлинник» на форме документа, датированной январем. На основе этих данных газета пришла к выводу, что «документ, вероятно, не имел отношения к ракете, выпущенной по «Боингу».
Минобороны разъяснило, что в случае прихода в негодность эталонного формуляра («подлинника») вместо него создавалась точная копия, которая называлась «восстановленный подлинник» и с которого также продолжалось тиражирование формуляров под названием «восстановленный подлинник». «Подлинность обнародованных документов не вызывает никаких сомнений. В ходе брифинга оригиналы документов были представлены широкой общественности. В случае соответствующих запросов от Совместной следственной группы будет рассмотрена возможность дополнительного проведения экспертиз», — передал заявление Минобороны телеканал «Звезда».