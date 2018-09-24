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МИД России заявил послу Норвегии протест из-за задержания россиянина в Осло

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Послу Норвегии в Москве Руне Ресаланду заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло, заявил сегодня МИД России. МИД назвал инициалы и фамилию задержанного — это сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев.

«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту г. Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности. Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение», — написал российский МИД.

Российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре в парламенте Норвегии 20-21 сентября. Поскольку мероприятие было публичным, МИД выразил непонимание, почему «факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации».

«Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т. ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — подчеркнул МИД.

Сегодня норвежская Aftenposten написала, что россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже — старший советник в департаменте информационных технологий Совета Федерации. Его задержали в минувшую пятницу в аэропорту Осло по подозрению в незаконной информационной деятельности.

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Бизнес
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СМИ узнали о просьбе «Роснефти» к подрядчикам отложить оплату по контрактам на 2019 год

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Добывающие дочерние компании «Роснефти» предложили подрядчикам перенести срок оплаты по сервисным контрактам с конца 2018 на 2019 г. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в крупной иностранной нефтесервисной компании и в российской подрядной организации. Один из собеседников уточнил, что знает о таких предложениях в адрес еще четырех подрядчиков.

«Сервисным подрядным организациям предлагается предоставить свое согласие на осуществление переноса платежей, предусмотренных в ноябре—декабре 2018 года, на 2019 г.», — говорится в копии протокола совещания в крупнейшей «дочке» компании — «РН-Юганскнефтегаз», на который ссылается РБК. Из документа следует, что согласиться или не согласиться с предложением компании должны были 24 сентября.

Президент Евроазиатского геофизического общества (объединяет геофизические компании) Михаил Пасечник заявил изданию, что несколько знакомых ему компаний — подрядчиков «Роснефти» получили такое уведомление. «По части договоров есть согласие перенести сроки оплаты, по части идут переговоры», — сказал он. Собеседник издания добавил, что в прошлом году таких отсрочек не было.

Сколько всего «дочек» нефтяной компании хотят перенести выплаты контрагентам и на какую сумму, источники издания не знают. РБК отмечает, что в 2017 г. инвестпрограмма «Роснефти» составила 922 млрд руб., 87% приходилось на сегменты «разведка и добыча» и «внутренний сервис». 60% буровых работ компания выполняет собственными силами.

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Политика
Новости

Помощь адвоката больше не является признаком фирмы-однодневки

Ведомости
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Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла поправки в свое письмо «О профилактике нарушений налогового законодательства», в котором обращение к адвокату отнесено к признакам нарушения – таким, например, как двукратное уклонение от явки на допрос. Соответствующее уведомление направлено в подразделения налоговой службы. «Слова «допросы лиц проводятся в присутствии представителе (адвокатов);» исключить», – говорится в документе, с текстом которого удалось познакомиться «Ведомостям».

Минувшим летом Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась в прокуратуру в связи с этим письмом, хотя ФНС и поспешила разъяснить: сами по себе признаки не являются фактами нарушения налогового законодательства, а используются налоговыми органами в аналитических системах при формировании списков налогоплательщиков, в деятельности которых возможны налоговые риски.

Тем не менее, адвокаты попросили генпрокурора Юрия Чайку проконтролировать соблюдение госорганами положений Конституции, в том числе гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь, ведь оказание такой помощи ставится в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков.

«В ФНС ошиблись, представив наличие адвоката как компрометирующее российского гражданина обстоятельство, — радуется президент ФПА Юрий Пилипенко. — И очень приятно и здорово, что они нашли мужество признаться в этой ошибке. Мы готовы и дальше отстаивать права граждан на наличие защиты, предусмотренное законом и Конституцией»

Ответа из Генпрокуратуры в ФПА пока не получили, сообщила пресс-служба палаты.

Политика
Новости

Минобороны России назвало доказанной вину Израиля в крушении Ил-20

Ведомости
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Минобороны России представило новые данные о причастности Израиля к крушению Ил-20 в Сирии, в результате которого погибли 15 российских военных. С последними данными с обзорной РЛС российского комплекса ПВО С-400, установленного на базе Хмеймим, выступил официальный представитель российского ведомства Игорь Конашенков, передает ТАСС. По его словам, данные свидетельствуют, что израильский F-16 спрятался за Ил-20 от сирийской ракеты. Конашенков подчеркнул, что все «робкие» заявления Израиля о непричастности израильской стороны к трагедии «являются ложными».

«Сегодняшние данные уже не свидетельствуют, а доказывают, что вина за трагедию с российским самолетом Ил-20 целиком лежит именно на военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности», — сказал Конашенков, передает «Интерфакс». В частности, данные с радиолокатора позволяют говорить, что по меньшей мере один F-16 во время полета ракеты комплекса С-200 находился поблизости от российского Ил-20. Это полностью противоречит заявлениям израильской стороны.

Конашенков указал, что С-400 на базе Хмеймим зафиксировал полет ракеты комплекса С-200 по израильскому F-16 и ее перенацеливание на российский Ил-20. Генерал уточнил, что С-400 «увидел», как «ракета, приближаясь к израильскому самолету, резко изменила направление полета и пошла на Ил-20». Конашенков подчеркнул, что четверка истребителей Израиля оставалась в районе крушения Ил-20, а не улетела, как сообщала израильская сторона. Ракета попала в Ил-20 в 22 часа 02 минуты 45 секунд.

Представитель российского Минобороны обратил внимание на слайд с развитием воздушной обстановки после трагедии. «Отметка от российского Ил-20 пропала с экрана. Однако хочу обратить ваше внимание, что израильские F-16 продолжают находиться в данном районе, причем один из них — в непосредственной близости к месту трагедии. Обратите внимание, номер данной воздушной цели израильского F-16 изменился», — уточнил он. По словам Конашенкова, это говорит о том, что после крушения Ил-20 F-16 резко поменял направление и высоту полета. Он добавил, что все эти данные зафиксированы РЛС С-400.

Ранее 24 сентября премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину с соболезнованиями в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту Ил-20, сообщила пресс-служба Кремля. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — уточнялось в сообщении. Позже Reuters со ссылкой на пресс-службу израильского лидера уточнило, что Нетаньяху назвал «опасным для региональной безопасности» передачу современной системы ПВО «безответственным игрокам».

Минобороны России сегодня сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.

Финансы
Новости

Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

Ведомости
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Цены на нефть марки Brent поднялась выше отметки $81 за баррель. Ранее сегодня она впервые с ноября 2014 г. превысила $80,60 за баррель.

Ноябрьские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:47 мск торгуются на уровне $81,05 за баррель, подорожав на 2,74%. Котировки фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени увеличились на 2,14% — до $72,33 за баррель.

Brent зафиксировала предыдущий максимум текущего года в мае, тогда цены достигали $80,50 за баррель.

В воскресенье, 23 сентября, участники соглашения ОПЕК+ провели саммит в Алжире. Они решили не повышать добычу нефти. Договоренности об ограничении нефтедобычи действуют с начала 2017 г. В соглашении принимают участие как страны ОПЕК, так и не входящие в альянс государства. Ключевую роль в соглашении играют Россия (не входит в ОПЕК) и Саудовская Аравия (член ОПЕК). Эти две страны суммарно производят около 21 млн баррелей в сутки, что составляет одну пятую мирового предложения нефти.

ОПЕК: какие страны влияют на нефтяные цены

Бизнес
Новости

Экс-директор «Почты России» Страшнов покинул «Еврохим»

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Бывший директор «Почты России» Дмитрий Страшнов, занимавший пост главного исполнительного директора «Еврохима» (EuroChem Group, штаб-квартира в швейцарском городе Цуг), покинул группу. Об этом сообщает пресс-служба «Еврохима». В сообщении уточняется, что он покидает компанию по личным причинам. Исполняющим обязанности руководителя группы назначен финансовый директор Кузьма Марчук.

Председатель совета директоров «Еврохима» Александр Ландиа, комментируя решение коллеги, выразил сожаление и понимание от имени совета директоров. «Дмитрий — сильный стратег и управленец, и мы все желаем ему преодоления временных обстоятельств и дальнейших успехов в его карьере», — отметил Ландиа. Его слова приводятся в сообщении.

Страшнов, присоединившийся к группе в ноябре 2017 г., пояснил, что личные причины не позволяют ему «довести до конца намеченные преобразования в группе». Его слова также цитирует пресс-служба.

«Еврохим» — один из крупнейших глобальных производителей минеральных удобрений с консолидированной выручкой $4,87 млрд и $1,13 млрд EBITDA по итогам 2017 г. Производственные площадки группы расположены в России, Бельгии, Китае, Казахстане, Литве. Основной бенефициар группы — Андрей Мельниченко, контролирующий 90% «Еврохима» через кипрскую AIM Capital SE. Экс-директор «Почты России» занял пост главного исполнительного директора «Еврохима» 1 июля, сменив на этом посту Дмитрия Стрежнева. Последний контролирует 10% «Еврохима».

Политика
Новости

Нетаньяху позвонил Путину с соболезнованиями за сбитый Ил-20

Ведомости
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху позвонил президенту России Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию со сбитым в Сирии российским самолетом Ил-20. Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Израильский премьер еще раз выразил соболезнования в связи с гибелью российских военных, находившихся на борту самолета.

В сообщении отмечается, что стороны обсудили обстоятельства инцидента с учетом того, что переданная израильскими военными информация об операции их авиации над Сирией расходится с выводами Минобороны России. «Российская сторона исходит из того, что именно действия ВВС Израиля стали основной причиной трагедии», — подчеркивает пресс-служба Кремля.

Путин в ходе разговора подчеркнул, что принятые Москвой решения по укреплению сирийских ПВО адекватны ситуации и направлены на предотвращение подобных угроз.

Агентство Reuters сообщило со ссылкой на пресс-службу Нетаньяху, что израильский премьер назвал «опасным для региональной безопасности» передачу современной системы ПВО «безответственным игрокам». Премьер подчеркнул, что Израиль продолжит защищать свою безопасность и интересы в регионе.

Российский самолет-разведчик Ил-20, на борту которого находились 15 военнослужащих, был по ошибке сбит вечером 17 сентября над Средиземным морем системой С-200 ПВО Сирии. Минобороны России заявило, что под удар его подставили израильские истребители, наносившие удар по целям в Сирии. Израиль обвинил в инциденте «режим Башара Асада» и неразбериху в сирийской ПВО. Минобороны России, в свою очередь, уточнило, что сирийская С-200 не была оборудована системой государственного опознавания «свой — чужой», поскольку она вообще не поставляется на экспорт. Путин называл гибель российского самолета в Сирии трагической случайностью.

Позже Минобороны России сообщило, что в течение двух недель передаст Сирии зенитно-ракетный комплекс С-300. По словам министра российского ведомства Сергея Шойгу, управление системой ПВО Сирии будет автоматизировано, побережье Сирии будут защищать системы радиоэлектронной борьбы. Шойгу уточнил, что это позволит сирийским военным идентифицировать российские самолеты.

Бизнес
Новости

ЦСР предложил открыть доступ к экспорту газа независимым производителям

Ведомости
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Центр стратегических разработок (ЦСР) и РАНХиГС предложили открыть независимым производителям доступ к экспорту российского газа. Идея содержится в подготовленном ими докладе о перспективах развития газового рынка страны, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник. Сейчас газ из России экспортирует лишь 100%-ная «дочка» «Газпрома» — «Газпром экспорт».

Авторы доклада выступили также за «свободный доступ к экспорту СПГ, в том числе в новых проектах».

Источник, знакомый с идеями доклада ЦСР, пояснил «Интерфаксу», что эксперты центра и их соавторы предлагают допустить независимых производителей к единому экспортному каналу через независимого экспортного оператора, который бы подчинялся Минэнерго. Такого оператора авторы доклада предлагают сделать ответственным за заключение всех экспортных контрактов на поставку газа через газотранспортную систему.

«Данная структура закупает газ у внутрироссийских производителей для обеспечения заключения экспортных контрактов, договаривается с оператором ЕСГ о соответствующем экспортным обязательствам профиле поставки газа», — привел собеседник агентства одно из положений доклада. Нового экспортера газа авторы доклада видят «некоммерческой государственной структурой, целевым функционалом которой является максимизация дисконтированной стоимости российского газа на мировом рынке в долгосрочной перспективе».

Доступ к экспорту трубопроводного газа, по их мнению, должен быть для всех производителей через механизм «единого окна». Доступ к экспортным поставкам стоит осуществлять пропорционально объемам поставок на внутренний рынок, указывают они. Такой режим позволит проводить скоординированную экспортную политику, уверены эксперты.

Технологии
Новости

Видеосервис ТНТ-Premier собрал 4 млн просмотров

Ведомости
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За первый месяц работы ТНТ-Premier пользователи более 3,9 млн раз посмотрели сериалы и шоу, предоставленные этим видеосервисом, сообщил холдинг «Газпром-медиа».

ТНТ-Premier был запущен в середине августа, пользователи по подписке могут смотреть здесь контент развлекательных каналов «Газпром-медиа» (прежде всего ТНТ и ТВ3) еще до его выхода в эфир. Так, на сервисе доступен сериал Семена Слепакова «Домашний арест», который ТНТ покажет в эфире только через несколько месяцев. По отдельной подписке доступен спортивный контент – матчи и состязания, которые показывают спортивные каналы «Газпром-медиа» («Матч ТВ», «Матч премьер» и другие).

Большая часть зрителей (69%) пользуются мобильным приложением ТНТ-Premier, 8% смотрят контент на планшетах, остальные – на ПК и через Smart TV, сообщил холдинг. Его представитель уточнил, что приложение ТНТ-Premier уже скачали 830 000 раз. Основная подписка на ТНТ-Premier стоит 129 руб. в месяц. «Газпром-медиа» не раскрывает, сколько подписчиков уже собрал сервис.

Для «Газпром-медиа» это уже вторая попытка запустить видеосервис с подпиской. До этого канал ТНТ создал сервис Now.ru, но вскоре закрыл проект как неудачный.

При запуске ТНТ-Premier столкнулся с техническими трудностями – многие пользователи не могли зарегистрироваться на сервисе или посмотреть видео. Представитель «Газпром-медиа» тогда признал, что холдинг недооценил интерес к проекту и число подключившихся пользователей превысило прогноз в сотни раз.

Финансы
Новости

Немецкий регулятор потребовал от Deutsche Bank бороться с отмыванием денег

Ведомости
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Финансовый регулятор Германии BaFin в понедельник выпустил короткое заявление, в котором потребовал от Deutsche Bank предпринять действия для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Банк должен «принять необходимые внутренние меры защиты и следовать общим требованиям по проверке» операций и клиентов, говорится в заявлении.

BaFin также пошел на беспрецедентный шаг – назначил внешнего наблюдателя, который должен помочь банку выполнять требования закона и регулятора, сообщают Financial Times и Bloomberg. Им стала аудиторская компания KPMG.

В заявлении BaFin не поясняется, почему он принял такое решение. Но в августе Deutsche Bank признал, что его антиотмывочные процедуры остаются недостаточными; между тем, в 2017 г. банк был оштрафован почти на $700 млн за то, что помог россиянам вывести из страны около $10 млрд.

10 крупнейших банков континентальной Европы

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Политика
Новости

Евросоюз подготовил новый механизм введения санкций за химические атаки

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Послы 28 стран Евросоюза на ближайшем заседании, которое состоится 26 сентября, планируют утвердить новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на европейских дипломатов.

Предложенный механизм позволит ЕС быстрее вводить ограничения в отношении конкретных лиц в любой точке мира вне зависимости от гражданства, а также замораживать их активы на территории стран Евросоюза и запрещать въезд в страны союза. Инициатива, по данным агентства, исходит от Франции и обусловлена «повторными случаями использования химического оружия Россией и Сирией».

Агентство напоминает, что Евросоюз уже подготовил как российские, так и сирийские санкционные списки. В рамках действующего режима санкций добавлять новых лиц необходимо в отдельные национальные списки. Такая процедура вызывает сложности, поскольку некоторые страны ЕС не хотят расширять санкции в отношении своих партнеров и особенно в отношении Москвы, пояснили источники Reuters.

Новый механизм, ускоряющий процедуру введения санкций, ЕС одобрит без обсуждения, пишет агентство. Предложит ли Лондон включить в новый санкционный список Александра Петрова и Руслана Боширова, которых обвиняет в причастности к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, пока неясно, добавляет агентство.

Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей

Политика
Новости

Правительство Италии решило ужесточить иммиграционные правила

Ведомости
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Совет министров Италии сегодня единогласно одобрил декрет «о безопасности и миграции», получивший в стране название «Декрет Сальвини».

Инициатор законопроекта, вице-премьер и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини в своем Twitter приветствовал принятие декрета. «Я счастлив. Это шаг к более безопасной Италии. От слов к делу!» — написал Сальвини, известный своим заявлением, что в Италии нет места «больше ни для одного мигранта». По его словам, инициатива облегчит борьбу с мафией и контрабандой людей.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что новый декрет делает итальянское законодательство эффективнее и не ущемляет права человека. «Мы пересматриваем законодательство, чтобы сделать его более эффективным, при этом полностью соблюдая права человека и международные соглашения», — передала его слова Al Jazeera.

Декрет облегчает Италии высылку мигрантов и устанавливает шесть критериев для лиц, ищущих «гуманитарной защиты» в Италии — статуса, уступающего международному статусу беженца. В получении статуса беженца может быть отказано лицам, признанным социально опасными, а также совершившим правонарушение во время рассмотрения их заявки.

У парламента Италии есть 60 дней на то, чтобы проголосовать за инициативу правительства и сделать ее законом.

По данным наблюдателей, с начала этого года на судах контрабандистов в Италию прибыло примерно 90 000 беженцев из Африки. Италия была вынуждена закрыть свои порты от мигрантских судов. На минувших выходных Панама приостановила регистрацию последнего негосударственного спасательного судна Aquarius, занимавшегося спасением беженцев в море. «Врачи без границ» связали это с «беспардонным экономическим и политическим давлением» со стороны Италии.

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