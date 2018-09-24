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МИД России заявил послу Норвегии протест из-за задержания россиянина в Осло

Послу Норвегии в Москве Руне Ресаланду заявлен решительный протест в связи с задержанием россиянина в Осло, заявил сегодня МИД России. МИД назвал инициалы и фамилию задержанного — это сотрудник аппарата Совета Федерации М. А. Бочкарев.

«Был заявлен решительный протест в связи с задержанием в аэропорту г. Осло и помещением под арест российского гражданина М. А. Бочкарева по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности. Потребованы разъяснения в связи с инцидентом, незамедлительное снятие с российского гражданина абсурдных обвинений и его освобождение», — написал российский МИД.

Российское дипломатическое ведомство подчеркнуло, что Бочкарев находился в Норвегии по приглашению Европейского центра парламентских исследований и документации для участия в международном семинаре в парламенте Норвегии 20-21 сентября. Поскольку мероприятие было публичным, МИД выразил непонимание, почему «факт присутствия на семинаре российского представителя привел к такой провокации».

«Складывается впечатление, что волна кампании «шпиономании» в отношении России, в т. ч. навязываемая извне, приобретает в Норвегии одиозные формы. Разумеется, такие шаги не останутся без последствий», — подчеркнул МИД.

Сегодня норвежская Aftenposten написала, что россиянин, задержанный по подозрению в шпионаже — старший советник в департаменте информационных технологий Совета Федерации. Его задержали в минувшую пятницу в аэропорту Осло по подозрению в незаконной информационной деятельности.