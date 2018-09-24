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Помощь адвоката больше не является признаком фирмы-однодневки

Федеральная налоговая служба (ФНС) внесла поправки в свое письмо «О профилактике нарушений налогового законодательства», в котором обращение к адвокату отнесено к признакам нарушения – таким, например, как двукратное уклонение от явки на допрос. Соответствующее уведомление направлено в подразделения налоговой службы. «Слова «допросы лиц проводятся в присутствии представителе (адвокатов);» исключить», – говорится в документе, с текстом которого удалось познакомиться «Ведомостям».

Минувшим летом Федеральная палата адвокатов (ФПА) обратилась в прокуратуру в связи с этим письмом, хотя ФНС и поспешила разъяснить: сами по себе признаки не являются фактами нарушения налогового законодательства, а используются налоговыми органами в аналитических системах при формировании списков налогоплательщиков, в деятельности которых возможны налоговые риски.

Тем не менее, адвокаты попросили генпрокурора Юрия Чайку проконтролировать соблюдение госорганами положений Конституции, в том числе гарантий прав граждан на квалифицированную юридическую помощь, ведь оказание такой помощи ставится в один ряд с критериями, определяющими признаки недобросовестных налогоплательщиков.

«В ФНС ошиблись, представив наличие адвоката как компрометирующее российского гражданина обстоятельство, — радуется президент ФПА Юрий Пилипенко. — И очень приятно и здорово, что они нашли мужество признаться в этой ошибке. Мы готовы и дальше отстаивать права граждан на наличие защиты, предусмотренное законом и Конституцией»

Ответа из Генпрокуратуры в ФПА пока не получили, сообщила пресс-служба палаты.