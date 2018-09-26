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Госдума единогласно одобрила поправки Путина к пенсионной реформе

Госдума единогласно одобрила поправки к пенсионной реформе, предложенные президентом России Владимиром Путиным. Трансляция заседания ведется на сайте нижней палаты парламента, которая в среду рассматривает во втором чтении законопроект о повышении пенсионного возраста. Сам законопроект пока не принят.

Поправки Путина представил председатель профильного комитета по труду и социальной политике и депутат от ЛДПР Ярослав Нилов. Все присутствующие на заседании депутаты проголосовали за них единогласно – 385 человек. Воздержавшихся, как и голосов против, не было.

«Это говорит о том, что те предложения, которые были направлены президентом на правительственный вариант законопроекта, смягчающие плавное введение повышения пенсионного возраста в нашей стране, поддержано без исключения всеми фракциями», — заявил зампред Госдумы Сергей Неверов. По его словам, в рамках подготовки ко второму чтению, проведенной работы, общественно-парламентских слушаний, консультаций с экспертами, с общественными организациями и депутатами региональных парламентов выработан «тот вариант, который наиболее устраивает сегодня всех». «И президентские поправки, которые сегодня без исключения поддержаны всеми политическими партиями, говорят о том, что законопроект, который направлен в первую очередь на повышение благосостояния наших пенсионеров, будет поддержан Госдумой», — заявил Неверов.

«Есть, что нас объединяет, правильно, Владимир Вольфович (Жириновский – прим. «Ведомости»)», – сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин после принятия президентских поправок.

В среду Госдума рассматривает законопроект о повышении пенсионного возраста. В июне правительство предложило увеличить его с 55 до 63 лет для женщин и с 60 до 65 лет для мужчин. Однако в августе Путин объявил о смягчении параметров реформы. В частности, президент предложил повысить возраст выхода на пенсию для женщин до 60 лет вместо ранее объявленных 63.

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