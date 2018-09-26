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Политика
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Верзилов допустил причастность ГРУ к его отравлению

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Участник Pussy Riot Петр Верзилов «твердо полагает», что за его отравлением стоит ГРУ. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Bild.

«Я твердо полагаю, что за моим отравлением стоит российская разведка, возможно, российская разведывательная служба ГРУ. Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ, потому что мое отравление отличалось от других», — сказал он.

По словам Верзилова, отравить его могли из-за того, что он планирует провести расследование гибели трех российских журналистов в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Он выразил надежду на то, что его скоро выпишут, и подчеркнул, что хочет вернуться в Россию.

О скорой выписке Верзилова из больницы ранее сообщила экс-участница Pussy Riot Надежда Толоконникова в своем Twitter. По ее словам, «Петя [Верзилов] в порядке и его выписывают». Она уточнила, что его »могут сегодня выписать, а может и нет».

Верзилова госпитализировали в тяжелом состоянии 11 сентября после суда, на котором рассматривалось административное дело против его девушки Вероники Никульшиной. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. 15 сентября его перевезли в берлинскую больницу Charite. Немецкие врачи заявили, что речь с высокой степенью вероятности идет об отравлении.

24 сентября адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет России заявление о возбуждении дела из-за отравления Верзилова.

Политика
Новости

Орешкин войдет в совет Центра стратегических разработок

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Минэкономразвития в ближайшее время войдет в состав учредителей Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина, а министр экономического развития Максим Орешкин — в состав его совета, сообщил представитель ЦСР, но кто возглавит совет, не уточнил.

Сегодня уже есть согласие членов совета на вхождение Минэкономразвития в состав учредителей, а министра – в состав совета, уточнил чиновник финансово-экономического блока правительства. Решение о назначении Орешкина при этом, по его словам, сомнений не вызывает, но формально выбор председателя находится в компетенции совета, и нужно дождаться его решения.

Представитель Минэкономразвития отказался от комментариев.

О том, что председатель Счетной палаты Алексей Кудрин уйдет с поста председателя совета ЦСР, сегодня сообщил его пресс-секретарь Юрий Арманд. «Да, Алексей Кудрин объявил, что намерен уйти с поста главы ЦСР. Кто будет (вместо него), пока решения нет», — сказал Арманд. По его словам, Кудрин покинет пост в ЦСР в течение месяца.

В начале сентября Кудрин сказал, что в ближайшее время совет ЦСР рассмотрит вопрос о вхождении в его состав Орешкина и Минэкономразвития — в состав учредителей ЦСР. «Речь о сворачивании работы ЦСР не идет, теперь центр будет больше работать с заказами и поручениями правительства», – подчеркнул тогда Кудрин. Сейчас в совет ЦСР, помимо Кудрина, входят Дмитрий Мезенцев (зампред), Олег Вьюгин, Евгений Гавриленков, Виктор Ивантер, Ярослав Кузьминов, Владимир Мау, Марат Узяков, Талия Хабриева и Евгений Ясин.

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Политика
Новости

The Insider назвал Руслана Боширова полковником ГРУ Анатолием Чепигой

Ведомости
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Исследовательская группа Bellingcat и издание The Insider нашли человека, похожего на Руслана Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). По их данным, этого человека зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ и имеет звание Героя России. В качестве доказательств того, что Боширов и Чепига – это одно и то же лицо, Bellingcat и The Insider приводят выписку из системы «Российский паспорт» 2014 г. и архивные фотографии.

Как утверждают Bellingcat и The Insider, Чепига взял имя «Руслан Боширов» после переезда в Москву, где он закончил Академию ГУ ВС России. В расследовании говорится, что Анатолий Чепига родился 5 мая 1979 г. в деревне Николаевка на китайско-российской границе. В 18 лет поступил в ДВОКУ, которое готовило в том числе офицеров спецназа ГРУ. После окончания училища Чепига, по данным Bellingcat и The Insider, служил в 14-й бригаде спецназа ГРУ, которая участвовала во второй чеченской войне и «была замечена рядом с границей Украины в конце 2014 г.». Звание Героя России Анатолий Чепига получил в декабре 2014 г.

Агентство BBC не получило официальных комментариев от властей Великобритании, однако написало, что «существует уверенность в этой идентификации».

Великобритания считает Руслана Боширова и еще одного россиянина, Александра Петрова, причастными к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Лондон ранее допускал, что эти имена могут быть ненастоящими. По данным британских спецслужб, Петров и Боширов принадлежат к «российской военной разведке», приказ отравить Скрипалей они получили от руководства России.

Кремль отрицает причастность Петрова и Боширова к разведке. Президент Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что это гражданские лица, не имеющие отношения к спецслужбам. В их действиях «ничего особенного и криминального нет», к отравлению Скрипалей они непричастны, сказал президент.

После заявления Путина Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором подтвердили, что они были в Солсбери. По их словам, они посетили этот город как туристы, чтобы посмотреть Солсберийский собор и другие достопримечательности.

Ранее Bellingcat и The Insider опубликовали копию заявления о выдаче паспорта Петрову. В публикации не уточнялось, откуда у журналистов доступ к внутренней системе ФМС. Из опубликованного документа следует, что Петров получил паспорт в 2009 г. При этом в досье нет никаких упоминаний о его прежней жизни. Также сообщалось, что паспорта Петрову и Боширову были выданы в московском управлении ФМС 770001, в котором якобы получают документы силовики. На файле с паспортными данными Петрова стоит штамп «Сведений не давать» и указаны цифры, похожие на номер телефона: 195-79-66.

Журналисты добавили к этому номеру московские коды и попробовали дозвониться. Корреспонденту ABC News Патрику Ривелу и журналисту The Independent Оливеру Кэроллу сообщили, что это номер приемной Министерства обороны России. На вопрос о Петрове им не ответили. Позвонить по номеру попробовал и корреспондент The Bell. Человек, ответивший на звонок, назвался администратором минимаркета (какого именно, он не уточнил). На вопрос о Петрове мужчина ответил, что журналист ошибся номером.

«Цигель-цигель, ГРУ». Лучшие приличные мемы про Петрова и Боширова

Политика
Новости

Кудрин назвал способ ограничить доминирование Москвы в России

Ведомости
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Развитие региональных агломераций в России позволит ограничить диспропорциональное доминирование Москвы на экономической карте России. Об этом председатель Счетной палаты Алексей Кудрин заявил на бизнес-форуме «Атланты».

По словам Кудрина, сейчас на Московский регион — Москву и Подмосковье — приходится 25% российского ВВП, на петербургскую агломерацию (Санкт-Петербург и Ленинградская область) — еще 12%. Между тем еще в 2000 г. на четыре региона в совокупности приходилось 25% ВВП.

Если не противопоставить другие агломерации, то вскоре этот показатель достигнет 50%, предупредил Кудрин.

Надо развивать крупные агломерации в регионах, в частности на Урале и Дальнем Востоке, — чтобы человек там хотел остаться, чувствовал себя включенным в мир, объяснил Кудрин. Москве и Санкт-Петербургу «будет хорошо», но «надо развивать всю Россию», считает председатель Счетной палаты.

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Политика
Новости

Путин назначил экс-главу Кабардино-Балкарии заместителем секретаря Совбеза

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Бывший глава Кабардино-Балкарии Юрий Коков назначен заместителем секретаря Совбеза России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

Кокова уволили с поста главы республики ранее в среду, 26 сентября. Временно исполняющим обязанности руководителя региона назначен его однофамилец — Казбек Коков.

В указе Путина о назначении Казбека Кокова указывается, что Юрий Коков покинул пост главы Кабардино-Балкарии по собственному желанию. Во время встречи с Казбеком Коковым президент отметил, что Юрий Коков попросил перевести его на работу в Москву «по ряду обстоятельств, в том числе семейного характера».

Помимо главы Кабардино-Балкарии Путин в среду сменил глав еще двух регионов. В Астраханской области вместо Александра Жилкина, который был губернатором 14 лет, врио назначен Сергей Морозов, замруководителя Федеральной таможенной службы (ФТС). В Приморье, где результаты двух туров выборов губернатора были отменены местным избиркомом, вместо Андрея Тарасенко временно исполняющим обязанности главы стал Олег Кожемяко, который до этого был губернатором Сахалинской области.

Технологии
Новости

Uber заплатит рекордные $148 млн за попытку скрыть утечку данных пользователей

Ведомости
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Американский сервис заказа такси Uber достиг судебного соглашения об урегулировании коллективного иска 50 штатов США и округа Колумбия против компании в связи с попыткой скрыть утечку данных клиентов в 2016 г. Об этом сегодня объявила генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд.

Помимо выплаты рекордного штрафа в $148 млн Uber предписано внедрить систему оповещения и предотвращения утечки данных, создать систему отслеживания поведения сотрудников и нанять независимого аудитора по кибербезопасности. «Эта рекордная сумма должна ясно продемонстрировать: мы не потерпим какого бы то ни было пренебрежения законом и защитой чувствительной информации сотрудников и клиентов», — заявила Андервуд.

В ноябре 2017 г. выяснилось, что Uber больше года скрывал информацию о краже данных своих клиентов. Хакерская атака произошла в октябре 2016 г. Хакеры получили имена, адреса электронной почты и номера телефонов около 57 млн пользователей и водителей сервиса по всему миру. Также были похищены примерно 600 000 номеров водительских удостоверений.

Хакеры, которые в 2016 г. похитили данные 50 млн клиентов и 7 млн водителей Uber, действовали из Канады и США, сообщил в феврале этого года начальник службы информационной безопасности компании Джон Флинн. Вместо того чтобы проинформировать пользователей об утечке и обратиться в правоохранительные органы, компания выплатила хакерам $100 000 в качестве выкупа за украденные данные, признал он. По его словам, платеж был проведен как премия за обнаружение уязвимости в программном обеспечении.

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Финансы
Новости

Петр Авен возглавил совет директоров Альфа-банка

Ведомости
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Петр Авен избран председателем совета директоров Альфа-банка, следует из сообщения кредитной организации. Такое решение было принято на состоявшемся в среду заседании совета директоров банка. Ранее возглавлявший совет Петр Шмида не вошел в его новый состав.

Авен был президентом Альфа-банка с 1994 по 2011 г. С 2015 г. он возглавляет совет директоров ABH Holdings S.A., в состав которого помимо Альфа-банка входят несколько банков в странах СНГ и Европы.

В совете директоров Альфа-банка девять человек. Помимо Авена в него вошли члены совета директоров ABH Holdings Михаил Фридман, Эндрю Бакстер, Андрей Косогов, бывший член правления банка Алексей Марей, первый вице-президент Х5 Retail Group Олег Сысуев, основатель KupiVIP Оскар Хартманн, а также главный управляющий директор банка Владимир Верхошинский и директор по управлению активами CTF Артем Леонтьев.

Альфа-банк был основан в 1990 г. Прямыми акционерами банка являются российская компания ОАО «АБ холдинг» (контролируется люксембургской ABH Holdings S.A.), которая владеет более 99% акций банка, и кипрская компания Alfa Capital Holdings (Cyprus) Ltd., в распоряжении которой менее 1% акций банка.

10 крупнейших банков континентальной Европы

Политика
Новости

Кадыров прокомментировал соглашение о границе с Ингушетией

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Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал историческим событием подписание соглашения о границе с Ингушетией. Об этом он написал в своем Telegram-канале. В среду Кадыров и глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров подписали соглашение о границе между двумя республиками. «Завершился длившийся более 25 лет процесс создания двух республик в составе Российской Федерации», — написал глава Чечни.

Кадыров пояснил, что до сегодняшнего дня между Чечней и Ингушетией не было юридически оформленной границы. Это, по его словам, «давало поводы для различных политических провокационных спекуляций явным врагам вайнахского народа».

Евкуров в свою очередь отметил, что граница между Чечней и Ингушетией была определена де-факто еще в августе 1993 г. Об этом он написал в Instagram. «Подписанное соглашение не затрагивает населенные пункты двух республик, а предусматривает закрепление границ в горно-лесистой части территорий», — пояснил глава Ингушетии.

По словам Евкурова, они с Кадыровым договорились, что между республиками «не будет постов, все дороги будут открыты, отремонтированы и заасфальтированы». Он подчеркнул, что чеченцы и ингуши по-прежнему смогут свободно передвигаться по территории обеих республик.

Вопрос об административной границе между Чечней и Ингушетией периодически возникал с начала 1990-х гг. после разделения двух республик. В 1993 г. главы Чечни и Ингушетии Джохар Дудаев и Руслан Аушев подписали договор, по которому Сунженский район, за исключением населенных пунктов Серноводск и Ассиновская, отошел к Ингушетии.

Политика
Новости

Кудрин стал доктором экономических наук

Ведомости
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Председатель Счетной палаты России и бывший министр финансов Алексей Кудрин стал доктором экономических наук. Об этом сообщил его официальный представитель, передает ТАСС.

По его словам, Кудрин защитил диссертацию в РАНХиГС. Тема его докторской - «Теоретические и методологические подходы к реализации сбалансированной и эффективной бюджетной политики».

Кудрин занимал должность министра финансов с 2000 г. до осени 2011 г. - тогда президент Дмитрий Медведев снял его с поста. В апреле 2016 г. Кудрин возглавил Центр стратегических разработок. 22 мая депутаты Госдумы утвердили назначение Кудрина председателем Счетной палаты. Его кандидатуру на пост внес президент Владимир Путин.

Экс-министр финансов окончил экономический факультет Ленинградского государственного университета в 1983 г. В 1985 г. он поступил в очную аспирантуру Института экономики Академии наук СССР, в 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию по теме: «Сравнимость в механизме реализации отношений экономического соревнования» и получил степень кандидата экономических наук.

Бизнес
Новости

Артемьев назвал добровольной передачу технологий Schlumberger России

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Нефтесервисная компания Schlumberger сама решила передать технологии российской Eurasia Drilling Company (EDC) для согласования покупки доли в компании российскими властями, сообщил сегодня руководитель ФАС Игорь Артемьев. «Дело все в том, что мы здесь даже не просили этого (передачи технологий), это сама компания Schlumberger — и им за это огромное спасибо — они предложили свои современные технологии интегрировать в России, и мы им крайне за это благодарны», — цитирует «Интерфакс» сказанное Артемьевым в кулуарах «Недели конкуренции в России».

Артемьев заметил, что «это может иметь существенное значение для одобрения или неодобрения сделки».

По его словам, сделка по покупке Schlumberger пакета EDC будет рассмотрена на правительственной комиссии по иностранным инвестициям уже в ближайшее время.

«Она (Schlumberger) не отзывала свою оферту - значит, они ее продлили, поскольку сентябрь истек, и я думаю, что все равно выходим на комиссию, которая будет уже, я надеюсь, в ближайшее время», — сказал он. Точной даты проведения правкомиссии пока нет, «но нам говорили, что она будет буквально через неделю», уточнил Артемьев. В ходатайстве Schlumberger на покупку акций Eurasia Drilling указан пакет в 49%.

Российские власти уже больше года рассматривают повторную заявку Schlumberger на покупку доли в EDC. Процесс идет непросто. Летом прошлого года Schlumberger просила одобрить покупку 51% EDC, но в начале этого года снизила планку и структурировала сделку так, что у самой Schlumberger доля в компании будет меньше 25%, остальное будет принадлежать ее пенсионному фонду. Schlumberger обязалась не только продать долю в EDC, если США усилят санкции в отношении российского нефтегазового сектора, но и оставить в российской компании привнесенные технологии.

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Бизнес
Новости

«Дождь»: причиной ареста братьев Магомедовых стал компромат на Керимова

Ведомости
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Между арестом братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых в России и преследованием во Франции сенатора Сулеймана Керимова есть связь: Магомедовы передали французским властям документы об отмывании Керимовым денег, а уголовное дело против них стало ответом на эти действия. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на источники в окружении бизнесменов и сенатора, а также собеседника в ФСБ.

Источник, знакомый c Магомедовым, ранее также говорил «Ведомостям», что одной из причин преследования бизнесменов могли быть сведения о Керимове, которые они передали французским властям. Представитель группы «Сумма» Магомедовых сказала «Ведомостям», что компания не имеет отношения к следствию, и переадресовала вопросы к адвокату. В свою очередь адвокат Зиявудина Магомедова Александр Гофштейн заявил «Дождю», что не располагает данными о противостоянии бизнесменов. По его словам, версия о том, что Магомедовы передавали что-либо французской полиции, – «чушь». Представитель Керимова от комментариев «Ведомостям» отказался.

По данным «Дождя», противостояние между Керимовым и Магомедовыми началось в 2016 г. из-за Махачкалинского порта. Это федеральное государственное унитарное предприятие. С 2010 г. его директором был Ахмед Гаджиев, близкий друг Керимова, пишет телеканал. Со ссылкой на СМИ он уточняет, что бенефициаром порта называли именно Керимова. В 2016 г. новым директором порта Росморречфлот назначил выходца из группы «Сумма» Андрея Гормаха. Противостояние между бизнесменами длилось почти год, передает «Дождь»: порт захватывали бойцы ММА, а решения Росморречфлота относительно Махачкалинского порта сторонники Керимова отменяли в Чеченской республике — в Гудермесском городском суде. Еще тогда, в 2016 г., «Кавказский узел» связывал происходящее вокруг порта с противостоянием Магомедовых и Керимова.

Братья Магомедовы решили разобраться с этой ситуацией и инициировать уголовное дело в отношении Керимова, передав французской полиции документы об отмывании Керимовым денег, говорит источник «Дождя» в ФСБ.

В ноябре 2017 г. Керимова задержали в аэропорту Ниццы, французские власти предъявили сенатору обвинение в уклонении от уплаты налогов при покупке виллы во Франции. В январе следствие отпустило Керимова на несколько дней в Москву, где он собирал доказательства для своей защиты, пишет «Дождь». В частности, он встречался с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и объяснял ей свою позицию по делу, отмечает телеканал.

В марте в Москве арестовали Магомедовых. Их обвинили в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества. «Вот так вот сдать Сулеймана! Это не понравилось Владимиру Владимировичу [Путину], он не любит, когда наши граждане разборки друг другу устраивают за границей», – объяснил «Дождю» источник из окружения Керимова. Собеседник телеканала в ФСБ также подтвердил телеканалу, что решение об аресте братьев принимали «на самом верху».

Один из собеседников «Дождя» утверждает, что Магомедовы собирались уехать из России, но почему-то помедлили: «Их уже самолет ждал до Майами с заправленным баком. Теперь их уже никто не отпустит». Летом французские власти сняли все обвинения с Керимова, он вернулся в Россию.

Борцы за Магомедова. Кто поручился перед судом за миллиардера

Бизнес
Новости

«Интерфакс» узнал о желании «Роснефти» получить налоговые льготы для трех месторождений

Ведомости
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Минэнерго и «Роснефть» изучают возможность предоставления вычетов по НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) и льгот по экспортной пошлине для Тагульского, Юрубчено-Тохомского и восточных блоков Среднеботуобинского месторождений, передает «Интерфакс» со ссылкой на копию письма министерства, разосланного в заинтересованные ведомства в конце августа.

В письме говорится, что в Минэнерго сейчас на рассмотрении находится шесть заявок с просьбами предоставить льготные ставки по экспортной пошлине по Южно-Ляминскому участку «Сургутнефтегаза», Большетирскому месторождению и месторождению им. Синявского Иркутской нефтяной компании, а также Юрубчено-Тохомскому, Тагульскому и восточным блокам Среднеботуобинского месторождений «Роснефти».

Иркутская нефтяная компания подавала соответствующую заявку еще в 2016 г., «Сургутнефтегаз» — в 2017 г. «Роснефть» подала заявку в Минэнерго на льготы для Юрубчено-Тохомского месторождение в июле этого года, а для Тагульского и восточных блоков Среднеботуобинского месторождения — в августе.

Летом на совещании у вице-премьера Дмитрия Козака обсуждалась возможность включения этих шести месторождений в перечень пилотных проектов для отработки режима НДД (налог на добавленный доход) либо в перечень месторождений, получающих льготу по НДПИ.

В конце августа главный исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин написал письмо президенту Владимиру Путину, в котором попросил предоставить компании налоговые льготы при разработке месторождений в Западной и Восточной Сибири. В письме утверждалось, что из-за налоговых маневров нефтяная отрасль потеряла около 800 млрд руб. По мнению Сечина, сохранение доли России на международном рынке можно обеспечить только путем эффективного использования ресурсного потенциала страны, 59% которого находится в Западной и Восточной Сибири, отмечается в документе.

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