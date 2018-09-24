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Адвокат попросил СКР возбудить дело об отравлении Петра Верзилова

Адвокат правозащитной группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет заявление о возбуждении уголовного дела из-за возможного отравления участника Pussy Riot и издателя «Медиазоны» Петра Верзилова. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

Динзе просит СКР провести проверку по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК (покушение на убийство в связи со служебной деятельность или выполнением общественного долга) и ст. 286 УК (превышение должностных полномочий).

Динзе назвал три возможные версии произошедшего. Первая — отравление в связи с расследованием убийства журналистов в Центральноафриканской республике. Вторая — отравление за перфомансы и акции, в частности акцию на финале чемпионата мира по футболу. Третья — отравление «сотрудниками специальных служб за общественную деятельность или в рамках мести за такую деятельность».

Все медицинские документы из берлинской клиники, где в настоящее время находится Верзилов, по первому требованию будут предоставлены органу предварительного следствия, подчеркнул адвокат.

Верзилов попал в больницу в тяжелом состоянии 11 сентября. Российские врачи заподозрили у него отравление лекарственными препаратами. 15 сентября сообщалось, что его отправят на лечение в Берлин. Спустя три дня немецкие врачи заявили, что Верзилов, скорее всего, был отравлен. Участница Pussy Riot Надежда Толоконникова рассказала «Дождю», что за день до госпитализации Верзилов получил отчет о расследовании убийства российских журналистов в ЦАР.

15 июля Верзилов, а также еще три участницы Pussy Riot выбежали в полицейской форме на футбольное поле стадиона «Лужники» во время финального матча чемпионата мира по футболу между Францией и Хорватией. Всем им дали по 15 суток ареста.

Pussy Riot выбежали на поле в финале чемпионата мира