Верзилова выписали из немецкой клиники
Участника Pussy Riot Петра Верзилова выписали из немецкой клиники Charite. Об этом в медучреждении сообщили «Интерфаксу».
«Состояние здоровья [Верзилова] значительно улучшилось, симптомы помутнения рассудка, которые были у Петра Верзилова при приеме, полностью исчезли», — сказали в клинике. У него сохраняется нарушение реакции зрачков, но врачи убеждены, что это нормализуется, отметили в больнице.
Ранее немецкая газета Bild опубликовала интервью с Верзиловым. В нем он выразил «твердое предположение», что за его отравлением стоит российская разведка, возможно, ГРУ. «Отравление было сделано настолько профессионально, что не допускает другого вывода. Возможно, на мне опробовали новый коктейль из отравляющих веществ», — отметил он.
Верзилова доставили в больницу в тяжелом состоянии 11 сентября. Российские врачи заподозрили у него отравление медицинскими препаратами. После того как его перевезли в берлинскую больницу Charite 15 сентября, немецкие врачи заявили, что речь с высокой вероятностью идет об отравлении.
24 сентября адвокат группы «Агора» Дмитрий Динзе направил в Следственный комитет России заявление о возбуждении дела из-за отравления Верзилова.