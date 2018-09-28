Telegraph сообщила о третьем подозреваемом из ГРУ в отравлении Скрипалей
Контртеррористическое подразделение британской полиции установило личность третьего подозреваемого в причастности к отравлению бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. Об этом со ссылкой на источники сообщила газета The Telegraph.
Как считают британские власти, агент ГРУ посетил Солсбери для разработки плана атаки перед тем, как его коллеги привезли в Великобританию боевое отравляющее вещество. Газета отмечает, что британские следователи знают, как зовут третьего подозреваемого, но его имя пока держится в секрете.
Ранее Лондон назвал подозреваемыми в покушении на Скрипалей россиян под именами «Руслан Боширов» и «Александр Петров». Британские спецслужбы считают их сотрудниками ГРУ. Позже The Insider и Bellingcat сообщили, что нашли человека, похожего на Боширова, среди выпускников Дальневосточного высшего общевойскового командного училища (ДВОКУ). Этого человека, по их информации, зовут Анатолий Чепига, он является полковником ГРУ, имеет звание Героя России и родился в селе Николаевка Амурской области. Русская служба BBC уточняла, что подтвердила эту информацию, изучив несколько российских баз данных, полученных из анонимных источников.
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова назвала вбросом эту информацию. По ее мнению, публикация является продолжением кампании по отвлечению внимания от того, что произошло в Солсбери. The Telegraph, в свою очередь, отмечает, что Петрова действительно зовут Александр, а псевдонимом является только его фамилия.
Экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его дочь были найдены в тяжелом состоянии в британском городке Солсбери в начале марта. Британский премьер-министр Тереза Мэй, выступая в парламенте, заявила, что Скрипалей отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в России. Москва обвинения отвергает.
Что известно о подозреваемых в отравлении Скрипалей
По данным полиции, подозреваемые прибыли в Великобританию под этими именами. Скотланд-Ярд не исключает, что имена вымышленные. Подозреваемым примерно по 40 лет, это граждане России.
По данным Скотланд-Ярда, в 15.00 2 марта (17.00 мск) подозреваемые прилетели в Лондон из Москвы рейсом «Аэрофлота» SU2588 (с 25 марта 2018 г. "Аэрофлот" летает из Москвы только в лондонский аэропорт "Хитроу". Рейсы в "Гатвик" выполняет его "дочка" "Россия" из Санкт-Петербурга).
В аэропорту они сели в поезд и в 17.40 (19.40 мск) прибыли на железнодорожный вокзал «Виктория» в центре Лондона. Оттуда на общественном транспорте они добрались до станции «Ватерлоо» и оставались в районе станции между 18 и 19 часами по местному времени. Затем подозреваемые отправились в City Stay Hotel.
На фото - Руслан Боширов в лондонском аэропорту «Гатвик» 2 марта
На следующий день, 3 марта, подозреваемые на метро приехали на вокзал "Ватерлоо". Там они были около 11.45 (13.45 мск). На вокзале они сели в поезд до Солсбери, куда прибыли в 14.45 (16.45 мск). Примерно в 16.10 (18.10 мск) в тот же день подозреваемые на поезде выехали обратно в Лондон. Туда они добрались около 20 часов по местному времени.
По версии Скотланд-Ярда, целью поездки была разведка.
Утром следующего дня, 4 марта, подозреваемые снова отправились на поезде из Лондона в Солсбери.
В тот день подозреваемых зафиксировали камеры видеонаблюдения неподалеку от дома Скрипалей, сообщил Скотланд-Ярд. Он считает, что именно тогда они нанесли «Новичок» на входную дверь дома экс-полковника ГРУ.
На фото - Петров и Боширов в Солсбери 4 марта
Во второй половине дня подозреваемые покинули Солсбери и вернулись в Лондон, на вокзал «Ватерлоо». Там они были около 16.45 (18.45 мск). Около 18.30 (20.30 мск) в тот же день они отправились поездом в аэропорт «Хитроу».
На фото - Петров и Боширов в аэропорту "Хитроу" 4 марта
В "Хитроу" подозреваемые сели на рейс «Аэрофлота» и в 22.30 (00.30 5 марта) вылетели в Москву. По данным Скотланд-Ярда, с тех пор в Великобританию они не возвращались.
Скотланд-Ярд также впервые показал фотографии емкости, в которой предположительно был "Новичок". Емкость нашли в доме жителя Эймсбери Чарли Роули, госпитализированного с признаками отравления в начале июля.
Стеклянная емкость имитирует пробник духов Nina Ricci Premier Jour, к ней прикреплен крупный пластиковый распылитель. Эксперты обнаружили во флаконе следы "Новичка", утверждает полиция. В мусорном ведре в доме Роули также нашли картонную коробку с названием парфюмерного бренда.
Представители Nina Ricci заверили следствие, что и флакон, и картонная упаковка - подделки.
Роули рассказывал, что за несколько дней до отравления, в конце июня, нашел флакон в картонной упаковке на улице и решил, что это духи. Он подарил их своей подруге - Дон Стерджес. Та узнала бренд и распылила жидкость себе на запястья. Вскоре Стерджесс стало плохо. Через несколько дней она скончалась.