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В Македонии проходит референдум о переименовании страны

В Македонии в воскресенье проходит референдум о переименовании страны. Как сообщила государственная избирательная комиссия республики, избирательные участки открылись в 7.00 по местному времени (8.00 мск) и продолжат работать до 19.00 (20.00 мск).

Македонцам нужно ответить на вопрос: «Поддерживаете ли вы вступление в Евросоюз и НАТО с принятием договора между Республикой Македонией и Греческой Республикой?». Для того чтобы референдум считался состоявшимся, в нем должны принять участие не менее половины избирателей. Референдум носит консультативный характер.

Греция и Македония 17 июля подписали договор, который урегулировал продолжавшийся более 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требует от Македонии изменить название, потому что оно совпадает с названием греческой области Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика станет называться Северной Македонией.

Договор с Грецией открывает Македонии путь в НАТО и Евросоюз, но вызывает критику со стороны населения страны.