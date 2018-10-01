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Фонд Ролдугина получит из бюджета более 6 млрд рублей

Фонду «Талант и успех», одним из учредителей которого является музыкант Сергей Ролдугин, за три года из федерального бюджета выделят 6,3 млрд руб. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект федерального бюджета на 2019–2021 гг.

В 2019 г. общие субсидии бюджета фонду планируются на уровне 2,09 млрд руб., в последующие два года – по 2,13 млрд руб. Всего, таким образом, 6,35 млрд руб.

Как следует из реестра субсидий федерального бюджета, в 2018 г. субсидии составляли 1,99 млрд, в 2017 г. – 1,21 млрд, в 2016 г. – 1,31 млрд, в 2015 г. – 0,58 млрд руб. В эти годы субсидии выделялись по линии Минспорта, Минкультуры и Минобразования, на предстоящие три года выделят Минпросвещения и Минкультуры.

Фонд «Талант и успех» учредил в 2014 г. образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры в Сочи. Идея его создания и название придуманы президентом Владимиром Путиным. Он же возглавляет попечительский совет фонда.

Заявленная цель «Сириуса» – «раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выдающиеся способности в области искусства, спорта, естественнонаучных дисциплин, а также добившихся успеха в техническом творчестве».

Чем занимается фонд Сергея Ролдугина в Сочи