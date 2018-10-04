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Суд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия»

Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу в марте фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой, которой на момент заключения под стражу не было 18 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг суд постановил отменить решение Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта. Решение было незаконным и «жестоким», из-за нахождения Павликовой в СИЗО резко ухудшилось состояние ее здоровья, сказала адвокат Ольга Карлова: «Суд заключил под стражу несовершеннолетнюю девочку, имеющую хронические заболевания. За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было».

Павликова содержалась в СИЗО с марта. В СИЗО Павликовой диганостировали тахикардию. В августе ее и другую фигурантку «Нового величия» Марию Дубовик суд отправил под домашний арест.

По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Всего по делу проходят 10 человек.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде