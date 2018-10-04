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Политика
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Минобороны опровергло отказ от закупок шапок-ушанок

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Военнослужащие российской армии продолжат получать в качестве обмундирования шапки-ушанки, отказываться от них не планируется, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минобороны

В четверг, 4 октября, на официальном портале правовой информации было опубликовано подписанное премьером Дмитрием Медведевым постановление правительства о внесении изменений в нормы снабжения военнослужащих. Согласно документу, офицерскому составу, генералам и женщинам-контрактникам вместо шапок-ушанок теперь будут выдаваться шапки. Кроме того, шапки-ушанки из каракуля заменены на шапки из каракуля, шапка-ушанка меховая стала шапкой меховой, рубаха переименована в фуфайку.

В Минобороны пояснили, что изменения в названии головных уборов носят формальный характер. «В соответствии с постановлением правительства изменится только наименование предметов военной формы одежды. Конструкция и форма головных уборов останутся прежними», — говорится в ответе ведомства.

Технологии
Новости

«Мегафон» завершил делистинг с Лондонской биржи

Ведомости
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«Мегафон» завершил делистинг глобальных депозитарных расписок (GDR) с Лондонской фондовой биржи (LSE). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Совет директоров компании принял решение выкупить обыкновенные акции и GDR, а также аннулировать листинг GDR на Лондонской бирже в июле. Программа выкупа акций проводилась «дочкой» оператора — Megafon Investments (Cyprus) Limited (MICL) — с 16 июля по 22 августа. Решение было принято единогласно, говорил представитель крупнейшего (56,3%) акционера «Мегафона» – USM Group Алишера Усманова. «Мегафон» пришел к выводу, что сохранение статуса публичной компании не является ее стратегическим приоритетом. 6 сентября оператор направил соответствующие заявки в управление Великобритании по листингу и Лондонскую фондовую биржу.

Позже «Мегафон» сообщил, что его дочерняя компания завершила программу, выкупив 18,6% акций оператора. Таким образом, доля MICL в уставном капитале «Мегафона» выросла до 22,52% с 3,92%.

«Мегафон» — один из крупнейших по числу абонентов операторов сотовой связи в России. На конец II квартала компания обслуживала 75,9 млн абонентов. Кроме Усманова оператором владеют Gazprombank Group (18,969%) и «дочка» оператора — Megafon Investments (22,52%), 2,2% акций — в свободном обращении. «Мегафон» провел IPO на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2012 г. Решения о делистинге с Московской биржи компания пока не приняла.

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Экономика
Новости

Всемирный банк посоветовал Украине не спешить с ликвидацией налога на прибыль

Ведомости
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Всемирный банк, один из ключевых кредиторов Украины, посоветовал властям не торопиться вводить налог на выведенный капитал вместо налога на прибыль предприятий. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на сообщение банка. Такой шаг, по мнению организации, может привести к сокращению бюджетных доходов Украины «в без того сложных фискальных условиях».

«Украина в 2019 и 2020 гг. потребует значительных финансовых ресурсов для погашения государственного долга. Поэтому критическое значение имеет утверждение реалистичного бюджета на следующий год и выполнение его с дефицитом не выше 2,5% ВВП», — подчеркивается в сообщении. Ранее украинское правительство подготовило проект бюджета с дефицитом в 2,27% ВВП. Однако документ потребует переработки, если парламент примет закон о налоге на выведенный капитал, указывает агентство.

Введение налога на выведенный капитал было одобрено еще в 2016 г. на заседании Национального совета реформ. В октябре 2017 г. инициативу поддержало правительство. В июле этого года президент Украины Петр Порошенко предложил рассмотреть соответствующий законопроект парламенту. Он призывал принять его в неотложном порядке. Инициатива позволит бизнесу не платить налог с той части прибыли, которая вкладывается в развитие. Облагаться налогом, согласно законопроекту, станут дивиденды и подобные платежи в момент их начисления собственникам.

Сейчас украинские компании ежеквартально уплачивают налог в размере 18% прибыли, которая определяется как разница между доходами и расходами. Согласно законопроекту, ставки налога на выведенный капитал должны составить 15% для дивидендов и 20% для приравненных платежей.

Технологии
Новости

Apple и Amazon ответили на статью о китайских «чипах-шпионах» в их оборудовании

Ведомости
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Компании Apple и Amazon прокомментировали статью агентства Bloomberg о том, что устройства компаний содержат запрограммированные китайской разведкой компьютерные чипы. Заявления компаний опубликованы на сайте агентства.

Обе компании утверждают, что их устройства и серверы не содержат вредоносного оборудования. В ответе Apple говорится, что компания «никогда не находила» вредоносные чипы или уязвимости, намеренно размещенные на каком бы то ни было из серверов компании. Amazon также сообщила, что не обнаруживала никаких следов, доказывавших наличие вредоносных чипов или модификаций оборудования.

Bloomberg со ссылкой на 17 источников в разведке и компаниях написал, что спецслужбы КНР встроили чипы в оборудование американской Supermicro. Компания производит материнские платы, источники питания и другое оборудование, которое используют примерно 30 корпораций, в том числе крупный банк, и многие государственные ведомства США. Согласно статье Bloomberg чипы встраивались подразделением Народно-освободительной армии Китая, которое внедрилось в цепь поставок Supermicro. Целью операции могло быть получение доступа к коммерческое тайне и правительственным компьютерным сетям. В результате Пекин мог получить доступ к внутренним сетям клиентов китайской компании.

Американские власти, по данным агентства, начали расследование. Еще до обнаружения чипов разведка США получила сведения о том, что спецслужбы Китая хотят использовать этот метод для шпионажа, писал Bloomberg. В 2015 г. структуры, получавшие китайское оборудование, впервые обнаружили вредоносные устройства. Встроенные в материнские платы микрочипы нашли сотрудники Amazon. В том же году находку сделали и в Apple. Об этом агентству рассказали источники в компаниях.

Представитель Supermicro заявил агентству, что компания будет сотрудничать с любым правительственным расследованием, но не знает об открытых расследованиях на эту тему. Компания утверждает, что правительственные учреждения не связывались с ней. Министерство иностранных дел Китая сообщило Bloomberg, что страна является «решительным защитником кибербезопасности».

10 главных кибератак в истории человечества

Финансы
Новости

Авен прокомментировал идею отказа от доллара

Ведомости
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Председатель совета директоров группы Альфа-банк Петр Авен не видит альтернативы доллару в системе международных расчетов. Об этом он заявил на лекции в МГИМО, передает ТАСС.

По словам Авена, отказ от доллара вызовет колоссальный рост издержек бизнеса. «Если банки будут отрезаны от доллара, то что надо будет делать? Как сказал [президент ВТБ Андрей] Костин, вместо них рубли давать. Это плохое решение для всех, я бы уж точно ничего не запрещал», — сказал он. Авен выразил надежду на то, что российское правительство не будет принимать решений о полном запрете использования доллара.

О том, что Минфин и Минэкономразвития разрабатывают план отказа от доллара, сообщило во вторник издание The Bell со ссылкой на источники. На следующий день министр финансов Антон Силунов и министр экономического развития Максим Орешкин пояснили, что речи о запрете американской валюты для расчетов в России не идет, а власти хотят лишь подтолкнуть бизнес переходить на национальные валюты при расчетах по экспортным сделкам. Силуанов уточнил, что для этого могут быть введены дополнительные налоговые льготы и ускорен возврат НДС. По словам министра, долларовые депозиты населения переводить в рублевые не планируется.

Кто из российских бизнесменов попал в «кремлевский доклад»

Политика
Новости

Суд признал незаконным арест фигурантки дела «Нового величия»

Ведомости
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Мосгорсуд признал незаконным заключение под стражу в марте фигурантки дела сообщества «Новое величие» Анны Павликовой, которой на момент заключения под стражу не было 18 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

В четверг суд постановил отменить решение Дорогомиловского суда Москвы от 16 марта. Решение было незаконным и «жестоким», из-за нахождения Павликовой в СИЗО резко ухудшилось состояние ее здоровья, сказала адвокат Ольга Карлова: «Суд заключил под стражу несовершеннолетнюю девочку, имеющую хронические заболевания. За время нахождения в следственном изоляторе ее заболевание ухудшилось. Более того, у нее появились хронические заболевания, которых до этого не было».

Павликова содержалась в СИЗО с марта. В СИЗО Павликовой диганостировали тахикардию. В августе ее и другую фигурантку «Нового величия» Марию Дубовик суд отправил под домашний арест.

По версии следствия, участники «Нового величия» хотели захватить власть путем госпереворота. Защита утверждает, что инициаторами создания движения были сотрудник центра «Э» МВД и два его осведомителя. Уголовное дело возбуждено по ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Всего по делу проходят 10 человек.

Фигурантки дела «Нового величия» Павликова и Дубовик в суде

Политика
Новости

Ротенберг назвал причину падения части пролета Крымского моста в воду

Ведомости
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Председатель совета директоров компании «Стройгазмонтаж» Аркадий Ротенберг в беседе с «РИА Новости» назвал причину падения части железнодорожного пролета Крымского моста в воду. По его словам, фрагмент пролета съехал при монтаже из-за технической неполадки с домкратом. В результате никто не пострадал.

Бизнесмен подчеркнул, что на сроки сдачи железнодорожного участка моста эта ситуация не повлияет.

Ранее информационный центр «Крымский мост» сообщил, что на морском участке строительства моста между Тузлинской косой и одноименным островом один из железнодорожных пролетов накренился и рухнул в воду. Инфоцентр уточнил, что опоры моста не повреждены, их несущая способность не нарушена. Согласно графику, работы с надвижкой пролетов на морских участках должны завершиться в I квартале 2019 г.

Фрагмент, оказавшийся в воде, планируется поднять из воды кранами после необходимой подготовки, сообщил оператор транспортного перехода в Крым – «Упрдор «Тамань». На место упавшего пролетного строения будет установлено новое, на это, по предварительным оценкам, понадобится 30-45 дней, передает агентство «Крыминформ» со ссылкой на компанию. «Упрдор «Тамань» отметил, что строительно-монтажные работы по проекту застрахованы.

Мост через Керченский пролив — самый протяженный в России, его длина составляет 19 км. Строительством занимается компания Аркадия Ротенберга «Стройгазмонтаж». Стоимость контракта — почти 228 млрд руб. Автомобильное движение по мосту открыли в мае. За день до открытия, 15 мая, по нему за рулем строительного «Камаза» проехал президент Владимир Путин. В октябре по мосту запустили движение грузовиков. Открытие движения поездов по железнодорожной части моста запланировано на декабрь 2019 г.

Аркадий Ротенберг занимает 40-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России по версии Forbes. Издание оценивает его состояние в $3 млрд.

Самые длинные мосты в России

Политика
Новости

Минобороны обвинило США в работе над биологическим оружием

Ведомости
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Министерство обороны России заподозрило США в работе над биологическим оружием вопреки международным обязательствам. Такой вывод Минобороны сделало после анализа документов о военно-биологической программе США и работе американской лаборатории в Грузии. Эти данные ранее обнародовал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

В списке приоритетных американских исследований в лаборатории в Грузии находятся потенциальные агенты биологического оружия, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов со ссылкой на документы. По его словам, особый интерес у США вызывают возбудители атипичных форм чумы, а также туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге и других заболеваний.

В лаборатории Лугара в Грузии, где два этажа отведены американским военным, есть зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями опасных инфекций, рассказал Кириллов. По его словам, лаборатория работает в Грузии с 2011 г., ее строительство обошлось Пентагону более чем в $160 млн. При этом грузинские специалисты ограничены в перемещениях по центру, не имеют доступа к документам и не обладают данными о разработках, которые ведут США, добавил Кириллов.

Он отметил, что американские военные биологи, работающие в лаборатории, имеют дипломатический иммунитет. «Дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства», — подчеркнул Кириллов (его цитирует «РИА Новости»).

Материалы из лаборатории в Грузии позволяют по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России, в частности на распространение вируса африканской чумы свиней, заявил Кириллов. Он также рассказал, что американские военные два года назад пытались собрать образцы биоматериалов россиян — жителей Северного Кавказа.

Кроме того, Кириллов заявил, что в лаборатории Лугара проводили испытания препаратов на людях, жертвами которых стали 73 человека: 24 человека умерли в декабре 2015 г., еще 49 позднее.  

В сентябре бывший грузинский министр Гиоргадзе заявил, что в лаборатории, которая работает недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. Власти Грузии ответили, что лаборатория работает в прозрачном режиме и ее могут посетить российские специалисты.

Политика
Новости

Лондон пригрозил Москве новыми санкциями после высылки россиян из Нидерландов

Ведомости
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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант после заявлений нидерландских властей о шпионской деятельности россиян на территории страны заявил, что в отношении России могут быть введены новые санкции. Его слова приводит The Telegraph. Хант уточнил, что Лондон обсудит со своими союзниками дальнейшие действия в отношении Москвы.

Великобритания также решит, как ей и ее «друзьям» следует противостоять кибератакам. «Мы не хотим эскалации в отношениях с Россией. Мы хотим урегулировать разногласия таким образом, чтобы Россия понимала: если подобные вещи повторятся, то они столкнутся с последствиями, то цена будет слишком высокой», — подчеркнул британский министр.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду, 3 октября, обвинил российскую спецслужбу ГРУ в организации громких кибератак последних лет. По его словам, эти атаки предпринимались с ведома и согласия Кремля. Хант, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал ГРУ организатором атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также взлома сети одной из британских телекомпаний.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд сообщила, что при поддержке британцев в апреле была предотвращена кибератака на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В результате были задержаны четверо россиян, которых позже выслали из Нидерландов. Бейлевелд говорила, что среди целей россиян была информация о крушении авиалайнера MH17 на Украине. Подозреваемых нидерландские власти связывают с ГРУ. После заявления Амстердама, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России прекратить попытки подрывать нормы международного права и институты, в том числе с помощью кибератак.

Политика
Новости

Росгвардия раскрыла детали участия Золотова в предотвращении взрыва у Кремля

Ведомости
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Росгвардия на своем сайте раскрыла детали участия директора службы Виктора Золотова в переговорах с мужчиной, угрожавшим привести в действие взрывное устройство у Кремля – на Васильевском спуске в Москве.

Ранее «Интерфакс» сообщал, что в среду, 3 октября, мужчина остановил Mercedes Gelandewagen у храма Василия Блаженного и потребовал встречи с российским руководством. Сотрудникам полиции мужчина сообщил, что в его машине находится взрывное устройство. Угрожавший потребовал встречи с Золотовым, отмечает Росгвардия, и директор службы лично прибыл на место происшествия.

В итоге мужчина добровольно сдался полиции. Это произошло после разговора с Золотовым, написал у себя в Twitter его советник Александр Хинштейн: «Вряд ли те, кто поливает генерала грязью, отважились бы повторить его поступок и сесть в авто к человеку, угрожающему взорвать себя вместе с машиной».

Некоторые пользователи соцсетей усомнились, что Золотов лично принимал участие в переговорах, и предположили, что это была PR-акция.

Именно после этого Росгвардия и решила выпустить подробное сообщение об участии Золотова в операции. Служба отмечает, что директор Росгвардии лично провел переговоры с человеком, угрожавшим взрывом. «Получив подтверждение о наличии в салоне автомашины рюкзака с взрывным устройством и газового баллона, директор Росгвардии заручился согласием нарушителя о необходимости их обезвреживания, после чего лично подошел к автомашине, открыл дверь, извлек тяжелый рюкзак и газовый баллон с заднего сиденья, передав его сотрудникам специальных служб для проверки», – говорится в сообщении службы.

В сентябре Золотов записал видеообращение к оппозиционеру Алексею Навальному. Директор Росгвардии вызвал политика «на поединок» и пообещал за несколько минут сделать из него «хорошую, сочную отбивную». Таким образом руководитель службы ответил на расследование о закупках по завышенным ценам, которое провел основанный Навальным Фонд борьбы с коррупцией.

Политика
Новости

Генсек НАТО потребовал от России прекратить кибератаки на Западе

Ведомости
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг потребовал от России прекратить попытки подрывать нормы международного права, в том числе с помощью кибератак. Его заявление опубликовано на сайте альянса. Столтенберг назвал поведение России безответственным.

«Россия должна прекратить свое безответственное поведение, включая применение силы против соседних государств, попытки вмешаться в выборы и масштабные кампании по дезинформации», — подчеркнул он. Столтенберг уточнил, что Нидерланды ранее проинформировали министров обороны альянса о предотвращении кибератаки против Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге. По его словам, операция была предпринята ГРУ, ее предотвратили спецслужбы Нидерландов и Великобритании.

Генсек НАТО добавил, что союзники международной организации солидарны с решением властей Нидерландов и Великобритании призвать Россию к ответственности.

Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант в среду, 3 октября, обвинил ГРУ в организации ряда нашумевших кибератак последних лет. По словам министра, эти атаки, затронувшие и Россию, были предприняты с ведома и согласия Кремля. «Действия ГРУ являются грубыми и безответственными, их цель — подрыв и вмешательство в выборы в других странах», — приводило Reuters заявление Ханта. Он, опираясь на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC), назвал российскую спецслужбу организатором не только атаки на серверы демократической партии США в 2016 г., но и атаки вируса-шифровальщика BadRabbit в 2017 г., похищения в этом же году данных спортсменов у Всемирного антидопингового агентства (WADA), а также проникновения в сеть одной из британских телекомпаний.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала эти обвинения «адской парфюмерной смесью» и ничего не имеющими под собой фантазиями. «Без какого-либо разбора в одном флаконе, а возможно, во флаконе из-под духов "Нина Риччи" (британское следствие считает, что именно во флаконе Nina Ricci содержался "Новичок", который использовался для отравления) смешалось все: и ГРУ, и кибершпионы, и кремлевские хакеры, и WADA», — резюмировала российский дипломат.

В четверг, 4 октября, министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что нидерландские спецслужбы при поддержке британцев в апреле предотвратили кибератаку на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). В результате были задержаны четверо россиян, которых позже выслали из страны. По ее словам, среди их целей была информация о крушении авиалайнера MH17 на Украине. Подозреваемых власти Нидерландов связывают с ГРУ.

Политика
Новости

Нидерланды обвинили ГРУ в попытке украсть данные о крушении Boeing в Донбассе

Ведомости
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Министр обороны Нидерландов Анк Бейлевелд заявила, что сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) России пытались украсть данные расследования крушения малайзийского Boeing в Донбассе.

«Мы знали о том, что российские спецслужбы заинтересованы этим расследованием, и приняли соответствующие меры», — сказала Бейлевелд во время пресс-конференции, ее слова приводит агентство Associated Press.

В четверг Нидерланды объявили о высылке четырех россиян, подозреваемых в подготовке кибератаки на системы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в Гааге.

Boeing 777 Malaysia Airlines, выполнявший рейс Амстердам — Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 г. в Донецкой области. На борту самолета были 298 человек (большинство из них были голландскими подданными), все они погибли.

Нидерланды считают Россию причастной к крушению самолета. В мае совместная следственная группа сообщила, что сбивший лайнер зенитный ракетный комплекс «Бук» принадлежал 53-й зенитной бригаде из Курска.

В сентябре Министерство обороны России представило свою версию событий. По данным Минобороны, ракета, сбившая Boeing, была изготовлена в подмосковном Долгопрудном, но в 1986 г. отправлена в воинскую часть советской армии, вошедшую после распада СССР в состав вооруженных сил Украины. Это, по мнению Минобороны, подтверждает причастность Киева к крушению лайнера.

Ракета, которая могла сбить рейс MH17