Минобороны опровергло отказ от закупок шапок-ушанок

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Минобороны обвинило США в работе над биологическим оружием

Министерство обороны России заподозрило США в работе над биологическим оружием вопреки международным обязательствам. Такой вывод Минобороны сделало после анализа документов о военно-биологической программе США и работе американской лаборатории в Грузии. Эти данные ранее обнародовал бывший министр госбезопасности Грузии Игорь Гиоргадзе.

В списке приоритетных американских исследований в лаборатории в Грузии находятся потенциальные агенты биологического оружия, сообщил в четверг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России Игорь Кириллов со ссылкой на документы. По его словам, особый интерес у США вызывают возбудители атипичных форм чумы, а также туляремии, сибирской язвы, бруцеллеза, лихорадки денге и других заболеваний.

В лаборатории Лугара в Грузии, где два этажа отведены американским военным, есть зоны для работы с пациентами, зараженными возбудителями опасных инфекций, рассказал Кириллов. По его словам, лаборатория работает в Грузии с 2011 г., ее строительство обошлось Пентагону более чем в $160 млн. При этом грузинские специалисты ограничены в перемещениях по центру, не имеют доступа к документам и не обладают данными о разработках, которые ведут США, добавил Кириллов.

Он отметил, что американские военные биологи, работающие в лаборатории, имеют дипломатический иммунитет. «Дипломатическая защита позволяет представителям вооруженных сил США решать задачи и выполнять поручения своего правительства в обход грузинского законодательства», — подчеркнул Кириллов (его цитирует «РИА Новости»).

Материалы из лаборатории в Грузии позволяют по-новому взглянуть на биологическую обстановку на юге России, в частности на распространение вируса африканской чумы свиней, заявил Кириллов. Он также рассказал, что американские военные два года назад пытались собрать образцы биоматериалов россиян — жителей Северного Кавказа.

Кроме того, Кириллов заявил, что в лаборатории Лугара проводили испытания препаратов на людях, жертвами которых стали 73 человека: 24 человека умерли в декабре 2015 г., еще 49 позднее.

В сентябре бывший грузинский министр Гиоргадзе заявил, что в лаборатории, которая работает недалеко от Тбилиси под эгидой США, могут производиться особо опасные бактерии и вирусы. Власти Грузии ответили, что лаборатория работает в прозрачном режиме и ее могут посетить российские специалисты.