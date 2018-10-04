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МИД назвал «пропагандистской акцией» высылку россиян из Нидерландов

Российский МИД назвал высылку четверых россиян из Нидерландов очередной «срежиссированной пропагандистской акцией». Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства. Нидерландские власти заподозрили их в подготовке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), попытке получить данные о расследовании крушения Boeing на Украине в 2014 г., а также в связях с ГРУ.

МИД России обратил внимание на то, что Нидерланды обнародовали данные об этом лишь сейчас, спустя полгода после самих событий. По мнению российского ведомства, Амстердам пытается повлиять на повестку перед сессией ОЗХО, запланированной на 9 октября. Дипломатов удивили обвинения в попытках получить данные о расследовании крушения над Донбассом в 2014 г. «Как будто бы для этого необходимо находиться рядом с «объектом нападения», — заявил российский МИД.

О том, что нидерландские власти выслали в апреле четверых россиян, стало известно в четверг, 4 октября. Руководитель Службы военной разведки Нидерландов (MIVD) Онно Эйхелсхейм сообщил, что они прилетели в Амстердам 10 апреля под именами Евгений Серебряков, Алексей Моренец, Олег Сотников и Алексей Минин. При себе у них были дипломатические паспорта. Как считают нидерландские спецслужбы, целью россиян была ОЗХО, которая расследовала отравление экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. 13 апреля подозреваемые начали активную часть своей операции в Гааге, недалеко от штаб-квартиры ОЗХО, когда и были задержаны, а затем высланы из страны.

Позже минюст США сообщил, что предъявил Моренцу, Серебрякову, Сотникову и Минину обвинения в киберпреступлениях, несанкционированном доступе к сетям, краже личных данных и отмывании денег. Вместе с ними американцы обвинили еще троих россиян. По данным властей США, обвиняемые россияне проводили «сложные компьютерные взломы, затронувшие граждан США, юридических лиц, международные организации и их сотрудников по всему миру». Мишенями кибератак могли стать 34 организации — в том числе Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация футбола (FIFA), компания Westinghouse Electric Company, лаборатория химического оружия в Гааге и атомная станция в США. ФБР объявило семерых россиян в розыск, отметив, что пока не может их задержать, поскольку фигуранты находятся в России. Великобритания пригрозила России новыми санкциями из-за этого инцидента.