США предъявили обвинения семи россиянам в причастности к кибератакам

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Минюст США предъявил семи россиянам обвинения в причастности к кибератакам по всему миру. Обвиняемые, по версии ведомства, работают в российских спецслужбах. Об этом сообщается на сайте министерства.

В сообщении минюста США отмечается, что обвиняемые - офицеры Главного разведывательного управления России (ГРУ). Согласно обвинительному заключению, мишенями их кибератак были Всемирное антидопинговое агентство (WADA), Антидопинговое агентство США (USADA), Спортивный арбитражный суд и Международная федерация футбола (FIFA) и еще 34 спортивные организации. Атаки могли начаться в декабре 2014 г. и продолжались до мая текущего года, отмечается в сообщении. Хакеры, как утверждает американский минюст, стремились получить закрытые данные о профессиональных спортсменах.

Обвинения предъявлены россиянам Алексею Моренцу, Евгению Серебрякову, Олегу Сотникову, Алексею Минину, Ивану Ермакову, Артему Малышеву и Дмитрию Бадину. США обвиняют их в компьютерных взломах, краже личных данных и отмывании денег. По мнению Вашингтона, россияне планировали использовать украденную информацию для подрыва репутации международных антидопинговых агентств, уличивших российских спортсменов в массовом использовании допинга, а также планировали навредить спортсменам по всему миру, заявив, что те якобы тоже использовали запрещенные спортивными организациями препараты.

Представитель ФБР Эрик Вилин на пресс-конференции заявил, что власти США пока не могут арестовать обвиненных в хакерских атаках сотрудников ГРУ, поскольку те сейчас находятся в России. «Сейчас они в России, их невозможно арестовать. Тем не менее, люди путешествуют», — заявил Вилин в ходе брифинга в Минюсте США, подчеркнув, что ФБР не оставит попыток добраться до них.

Ранее сегодня власти Нидерландов заявили, что в апреле задержали и выслали из страны Моренца, Серебрякова, Сотникова и Минина, подозреваемых в попытке кибератаки на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО).

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