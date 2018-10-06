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Песков рассказал, как Путин отпразднует свой день рождения

Президент России Владимир Путин, которому 7 октября исполнится 66 лет, намерен отпраздновать свой день рождения в кругу родных и друзей, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. «Президент проведет день с родными, близкими и друзьями», — сказал Песков «Интерфаксу».

Позже бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони опубликовал в Facebook фотографию с борта самолета и сообщил, что он летит в Россию на день рождения Путина. «Лечу в Россию на день рождения моего друга Владимира Путина. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы обсудить главные международные вопросы», — написал Берлускони.

В прошлом году он тоже прилетал на день рождения Путина. Тогда Берлускони подарил российскому президенту пододеяльник с фотографией их рукопожатия на фоне собора Василия Блаженного и Колизея.

А летом Путин рассказал, как в 2013 г. отмечал день рождения в компании председателя КНР Си Цзиньпина. По словам президента, они «сделали это очень по-простому». «Не буду скрывать, мы выпили по рюмке водки, просто нарезали какую-то колбасу», — рассказал Путин. Он отметил, что Си Цзиньпин — единственный из действующих мировых лидеров, с кем ему довелось отметить день рождения.

В этом году день рождения Путина выпал на воскресенье. В прошлом году президент работал в день рождения: провел ряд международных телефонных переговоров и встретился с членами Совета безопасности.

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