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Индия прокомментировала риск попадания под санкции США из-за покупки С-400 у России

Покупая у России зенитно-ракетные комплексы С-400, Индия понимает, что США могут ввести против нее санкции, однако страна ведет независимую политику. Об этом заявил начальник штаба индийской армии генерал Рават Бипин, передает The New Indian Express.

Бипин, вернувшись в Индию после шестидневной поездки в Россию, где проходило обсуждение сотрудничества двух стран, рассказал, что во время его разговора с неким военно-морским офицером, тот упомянул о том, что Индия «смотрит на запад, на Америку, которая наложила на Россию санкции». «Да, — продолжил индийский генерал, — мы понимаем, что на нас могут быть наложены санкции, но мы следуем независимой политике».

Россия, по словам генерала, стремится к сотрудничеству с индийской армией, поскольку «понимает, что мы [индийская армия] — сильная армия, способная постоять за то, что мы считаем правильным для себя». Бипин отметил, что Индия, помимо С-400, планирует закупить у России вертолеты Камова и другие системы вооружения.

Россия и Индия подписали контракт на поставку пяти комплексов С-400 5 октября. Как сообщал ранее помощник президента России Юрий Ушаков, сумма контракта — около $5 млрд. Два человека в оборонной промышленности уточнили в разговоре с «Ведомостями», что речь идет о сумме, равной около $5,4 млрд. По их словам, поставки планируется осуществить в 2020-2022 гг.

Российская госкомпания «Рособоронэкспорт», которая заключила контракт с индийским министерством обороны на поставку С-400, находится под различными санкциями США. В частности, против нее введены ограничительные меры по американскому закону CAATSA, которые угрожают вторичными санкциями ее контрагентам. Из-за этого в августе Индия прекращала платежи «Рособоронэкспорту» по оружейным контрактам.