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В Подмосковье застрелена следователь МВД по особо важным делам

В подмосковном Красногорске была застрелена старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу. Об этом говорится в сообщении областного главка Следственного комитета России (СКР).

Убийство произошло около 7:00. Преступник выстрелил в следователя, когда она выходила из подъезда дома в поселке Архангельское. От полученного огнестрельного ранения в шею сотрудница МВД скончалась на месте происшествия.

Погибшая занимала пост старшего следователя по особо важным делам следственной части следственного управления УТ МВД по ЦФО и носила звание подполковника. По факту преступления возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Пресс-служба ведомства не назвала имя погибшей. По данным телеканала РЕН, убита Евгения Шишкина. Телеканал уточнил, что в январе на нее уже была совершена попытка покушения.