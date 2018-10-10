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Суд по делу Серебренникова начнется в закрытом режиме 17 октября

Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», по которому обвиняется режиссер Кирилл Серебренников, 17 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Предварительное слушание пройдет в этот день в 10:00 в закрытом режиме. Когда дело начнут рассматривать по существу, не уточняется.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «Седьмой студии» 2 октября. Всего по нему проходят шесть человек: режиссер Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

По мнению следователей, фигуранты с 2011 по 2014 г. похитили бюджетные средства, направленные Министерством культуры на проект «Платформа» Серебренникова (ч. 4 ст. 159 УК). В сообщении Генпрокуратуры уточнялось, что по указанию режиссера от имени «Седьмой студии» заключались фиктивные договоры с подконтрольными ей коммерческими организациями. Всего эти организации получили более 133 млн руб. и должны были выполнять работы в рамках проекта. В результате деньги «были обналичены и возвращены участникам преступной группы», указывалось в сообщении. По данным следователей, деньги Серебренников и другие фигуранты потратили по своему усмотрению. Обвиняемые заявляют, что все выделенные из бюджета деньги были потрачены на спектакли.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в середине сентября. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная из фигурантов признала вину и заключила досудебное соглашение. Воронова уехала из России — ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которого в мае отправили под подписку о невыезде, и Вороновой, — под домашним арестом.

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