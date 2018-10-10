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Поставщика софта для взлома смартфонов в СКР заподозрили в мошенничестве

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении владельца компании Ester Solutions Дмитрия Сатурченко, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Компания поставляет ведомству оборудование и программное обеспечение для взлома смартфонов.

Представитель пресс-службы Пресненского районного суда Москвы рассказал изданию, что СКР ходатайствовал о домашнем аресте для Сатурченко, но судья отказалась избрать меру пресечения. Представитель компании заявил РБК, что дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий, а не в отношении Сатурченко. «На сегодняшний день он не задержан», — указывается в ответе Ester Solutions.

По словам источника издания, знакомого с ходом расследования, гендиректора компании заподозрили в предоставлении подложного лицензионного договора на право использования и распространения программного обеспечения иностранного разработчика. РБК отмечает, что в картотеке арбитражных дел есть решение Арбитражного суда Москвы по иску компании об оспаривании отказа СКР от исполнения госконтракта от 27 октября 2017 г. на 258 000 руб.

Ester Solutions поставляет оборудование и программное обеспечение для СКР на миллионы рублей с 2014 г. Основная деятельность компании - оснащение криминалистических, экспертных, оперативных подразделений и служб безопасности правоохранительных и госструктур компьютерно-техническими и аналитическими комплексами, говорится на ее сайте. Компания, в частности, предлагает китайское программное обеспечение UFED, позволяющие взламывать устройства с операционными системами iOS и Android.