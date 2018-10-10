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«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» в счет взыскания по решению арбитража

«Нафтогаз Украины» перевел $9 млн из средств, перечисленных «Газпромом» за транзит газа, в счет взыскания $2,6 млрд с российской компании по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сегодня сообщил «Нафтогаз».

По мнению украинской компании, эти средства — переплата. «22 декабря 2017 г. Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа на Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом», — говорится в сообщении. «Газпром» же продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз».

«Поэтому "Нафтогаз" зачел более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в исполнение арбитражного решения», — сообщила украинская компания.

В сентябре апелляционный суд в Швеции отменил временную приостановку решения арбитража, согласно которому российский «Газпром» должен «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, приостановленное ранее апелляционным судом округа Свеа.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения. Одновременно он инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

Суд оставил без изменений условия контракта, обязав «Газпром» оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно до конца 2019 г. «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф.