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Политика
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«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» в счет взыскания по решению арбитража

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«Нафтогаз Украины» перевел $9 млн из средств, перечисленных «Газпромом» за транзит газа, в счет взыскания $2,6 млрд с российской компании по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сегодня сообщил «Нафтогаз».

По мнению украинской компании, эти средства — переплата. «22 декабря 2017 г. Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа на Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом», — говорится в сообщении. «Газпром» же продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз».

«Поэтому "Нафтогаз" зачел более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в исполнение арбитражного решения», — сообщила украинская компания.

В сентябре апелляционный суд в Швеции отменил временную приостановку решения арбитража, согласно которому российский «Газпром» должен «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, приостановленное ранее апелляционным судом округа Свеа.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения. Одновременно он инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

Суд оставил без изменений условия контракта, обязав «Газпром» оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно до конца 2019 г. «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф.

Выбор редактора
Политика
Новости

Калифорния вошла в топ-10 иностранных инвесторов в госдолг России

Ведомости
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Штат Калифорния вошел в топ-10 иностранных держателей долговых обязательств России, которые сообщают о своих вложениях открыто, сообщает агентство Bloomberg. Основным инвестором в российские долговые бумаги стал Пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, Calpers). Инвестиции фонда на конец июня составили госдолг России составили $460 млн. 

«Во всех решениях об управлении инвестициями Calpers следует федеральному законодательству и законам штата, при этом соблюдая указания совета директоров в отношении конкретных инвестиционных шагов», — заявила Bloomberg представитель фонда Меган Уайт. Вложения фонда с конца 2017 г. выросли на 8%, несмотря на ухудшение отношений России и США и угрозу санкций.

Bloomberg отмечает, что Calpers является крупнейшим государственным пенсионным фондом США, и Конгрессу США придется учитывать интересы фонда и калифорнийцев при обсуждении новых санкций против России.

Список инвесторов в евробонды России, которые раскрывают эту информацию, возглавляет инвестиционная компания BlackRock ($2,526 млрд), далее следуют GAM (почти $1 млрд), Stone Harbor ($586 млн) и Allianz ($576 млн). Топ-5 замыкает Intesa Sanpaolo. Фонд Calpers оказался на девятом месте в списке. Рейтинговое агентство АКРА ранее оценивало долю американских инвесторов в российский суверенный долг в 8%.

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Технологии
Новости

РБК: Медиа-коммуникационный союз возглавит гендиректор «НТВ-плюс»

Ведомости
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Пост президента Медиа-коммуникационного союза (МКС) вместо Павла Степанова, ставшего замминистра культуры, может занять гендиректор спутникового оператора «НТВ-плюс» Михаил Демин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из медиахолдингов и источник, близкий к учредителям союза.

По их словам, голосование по кандидатуре нового президента МКС пройдет на заседании правления 11 октября. Кандидатура Демина является основной, отметили они.

Демин не стал комментировать вопросы, связанные с МКС.

МКС создан в феврале 2014 г. Он объединяет медиахолдинги и операторов связи, в частности «Национальную медиа группу», «СТС Медиа», «Газпром-медиа», МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Ростелеком».

Союз стал инициатором нескольких громких изменений в законодательстве. В частности, он разрабатывал законопроект о регулировании работы мессенджеров и онлайн-кинотеатров.

Предыдущий президент МКС Павел Степанов занимал должность гендиректора кинокомпании «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа»). В августе он написал заявление об отставке и затем стал заместителем министра культуры Владимира Мединского, курирующим кинематограф.

Михаил Демин в 90-х гг. был ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах. В 2008-2010 гг. занимал должность директора по спецпроектам в «Мобильных телесистемах», с декабря 2014 г. по март 2015 г. — гендиректора радиостанции «Эхо Москвы», с апреля по декабрь 2015 г. — заместителя гендиректора «НТВ-плюс». В январе 2016 г. стал гендиректором этой компании.

Политика
Новости

Поставщика софта для взлома смартфонов в СКР заподозрили в мошенничестве

Ведомости
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Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о мошенничестве в крупном размере (ч. 3 ст. 159 УК) в отношении владельца компании Ester Solutions Дмитрия Сатурченко, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Компания поставляет ведомству оборудование и программное обеспечение для взлома смартфонов.

Представитель пресс-службы Пресненского районного суда Москвы рассказал изданию, что СКР ходатайствовал о домашнем аресте для Сатурченко, но судья отказалась избрать меру пресечения. Представитель компании заявил РБК, что дело возбуждено по факту совершения мошеннических действий, а не в отношении Сатурченко. «На сегодняшний день он не задержан», — указывается в ответе Ester Solutions.

По словам источника издания, знакомого с ходом расследования, гендиректора компании заподозрили в предоставлении подложного лицензионного договора на право использования и распространения программного обеспечения иностранного разработчика. РБК отмечает, что в картотеке арбитражных дел есть решение Арбитражного суда Москвы по иску компании об оспаривании отказа СКР от исполнения госконтракта от 27 октября 2017 г. на 258 000 руб.

Ester Solutions поставляет оборудование и программное обеспечение для СКР на миллионы рублей с 2014 г. Основная деятельность компании - оснащение криминалистических, экспертных, оперативных подразделений и служб безопасности правоохранительных и госструктур компьютерно-техническими и аналитическими комплексами, говорится на ее сайте. Компания, в частности, предлагает китайское программное обеспечение UFED, позволяющие взламывать устройства с операционными системами iOS и Android.

Финансы
Новости

Стал известен адресат первого в Британии требования о раскрытии источников богатства

Ведомости
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Адресатом требования о раскрытии источников богатства, которое впервые было предъявлено в Великобритании в этом году, оказалась Замира Хаджиева, жена Джахангира Хаджиева, который в 2001-2015 гг. возглавлял Международный банк Азербайджана. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на истечение срока установленного судом запрета на распространение этой информации.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании (NCA) в этом году впервые направило так называемый запрос об имуществе неустановленного происхождения в отношении двух объектов недвижимости. Они были связаны, как сообщалось, с женой руководителя государственного банка одной из развивающихся стран. В июле ответчица попросила отменить запрос в отношении одного из объектов. Тогда на слушаниях в лондонском суде была представлена информация о роскошном образе ее жизни. В частности, за десятилетие она потратила в универмаге Harrods около 16 млн фунтов стерлингов ($21 млн), а в один день купила там ювелирных украшений на 150 000 фунтов (более $197 000). Один из объектов недвижимости, в отношении которого было направлено требование UWO, – дом в лондонском районе Knightsbridge (недалеко от Harrods), купленный в 2009 г. за 11,5 млн фунтов. Другой объект – участок земли около Эскота, на котором расположен гольф-клуб Mill Ride; земля была куплена в 2013 г. за 10,5 млн фунтов. Покупки были оформлены на офшорные фирмы, но NCA связывает их с Замирой Хаджиевой.

Ее муж был в 2016 г. приговорен в Азербайджане к 15 годам тюрьмы за хищение, мошенничество, злоупотребление должностными полномочиями и по другим обвинениям, а также к штрафу почти в $40 млн. Хаджиев обвинений не признал, его жена и ее адвокат назвали их на июльских слушаниях в Лондоне «абсолютно несправедливыми». Адвокат также описал Хаджиева как типичного «жирного кота – международного банкира», ведущего соответствующий образ жизни.

Политика
Новости

Убийство следователя в Подмосковье связали с ее профессиональной деятельностью

Ведомости
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СКР получил «достаточные данные» о том, что следователя Евгению Шишкину убили в Подмосковье «с целью воспрепятствования ее профессиональной деятельности». Об этом сообщается на сайте ведомства по региону.

Как уточняется в сообщении, убийство связано с «расследованием уголовных дел, находящихся в ее [следователя] производстве».

Преступление квалифицировано по ст. 317 и ч. 1 ст. 222 Уголовного кодекса (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконный оборот оружия). Изначально дело было возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

На месте происшествия найдены затворная рамка от пистолета неустановленной модели, пружина, пуля и гильза. Назначены судебные экспертизы, отмечает СКР.

Старший следователь управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу была убита недалеко от ее дома в подмосковном поселке Архангельское (Красногорский район). Около 7.00 преступник два раза выстрелил в нее, попав в шею и спину. По данным следствия, несколько месяцев назад неустановленные лица сожгли ее автомобиль.

Бизнес
Новости

Производитель Johnnie Walker откроет в Мадриде первый флагманский магазин

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Британская компания Diageo, производитель шотландского виски Johnnie Walker, откроет первый флагманский магазин в центре Мадрида. Об этом сообщает пресс-служба компании. В магазине предусмотрены интерактивные зоны, где посетителей научат готовить коктейли, и дегустационный стол, где гости смогут «погрузиться в мир ароматов, лежащих в основе Johnnie Walker».

В сообщении уточняется, что открыть первый магазин именно в Мадриде решили из-за популярности шотландского виски в Испании. На долю Европы в 2017 г. приходилось 24% дохода Diageo, а скотч — это самый продаваемый продукт компании, отмечает Bloomberg. Аналитик Bloomberg Intelligence Дункан Фокс предположил, что в будущем Diageo продолжит открывать магазины.

Diageo, крупнейший производитель алкогольных напитков в мире, владеет также товарными знаками Smirnoff, Baileys, Captain Morgan и Guinness. Компания была основана в 1997 г. В апреле 2018 г. она объявила о планах инвестировать 150 млн фунтов стерлингов ($197 млн) в течение трех лет в развитие туристических направлений, связанных с шотландским виски. Основную часть средств Diageo направит на создание центра в Эдинбурге, посвященного бренду Johnnie Walker. Diageo выделит также деньги на реновацию 12 существующих центров по приему туристов при вискикурнях, расположенных в основных регионах Шотландии, и открытие двух новых.

Политика
Новости

Кремль прокомментировал слова Зорькина о «точечных изменениях» Конституции

Ведомости
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В администрации президента России не ведется какой-либо работы по подготовке реформы Конституции. Об этом журналистам в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя статью председателя Конституционного суда (КС) Валерия Зорькина в «Российской газете».

«Мы, безусловно, воспринимаем это [предложение о точечных изменениях Конституции] как личную экспертную точку зрения Зорькина. Он имеет огромный опыт, и это его точка зрения. Каких-либо действий в администрации президента не предпринимается, каких-либо изменений не готовится», — сказал Песков.

В статье Зорькина говорится, что недостатки Конституции России «вполне исправимы путем точечных изменений» в рамках принятой в мировой конституционной практике доктрины «живой Конституции». В качестве таких недостатков председатель КС указал дисбаланс системы сдержек и противовесов, «крен в пользу исполнительной ветви власти, недостаточную четкость в распределении полномочий между президентом и правительством, в определении статуса администрации президента и полномочий прокуратуры».

Выбор редактора
Менеджмент
Новости

Основатель «Уралсиба» Николай Цветков стал ректором бизнес-школы «Мирбис»

Ведомости
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Ректором одной из старейших бизнес-школ России «Мирбис» стал ее учредитель — основатель финансовой группы «Уралсиб» Николай Цветков. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЕГРЮЛ.

Как следует из данных реестра, он занял должность 8 октября.

4 октября на сайте школы сообщалось, что Цветков представлен на еженедельном совещании руководителей вуза и что он вступает в должность с 10 октября. Решение о назначении принято советом учредителей «Мирбис» и является «частью стратегии развития вуза, требующей участия в ней главного учредителя», отмечается в сообщении.

«Мирбис» — основанный в 1988 г. негосударственный вуз с программами бакалавриата по экономике, менеджменту, рекламе и журналистике, программами магистратуры — по экономике и менеджменту, а также с программами MBA. В 2016 г. школа была лишена государственной аккредитации. В 2017 г. «Мирбис» сообщал, что получил госаккредитацию по программам бакалавриата и магистратуры.

Основным бизнесом 58-летнего Цветкова до конца 2015 г. был «Уралсиб». В ноябре 2015 г. банк попал под финансовое оздоровление. В результате санации владельцем почти 82% акций банка стал Владимир Коган, а Цветков сохранил миноритарную долю — почти 12%.

Как писал Forbes, Цветков внедрил в «Уралсибе» онтологический подход к управлению — это, согласно теории, «управление, построенное на основе понимания законов бытия и исследования картин реальности». Сам Цветков, «кроме внедрения в ФК онтологии, а потом и нумерологии <...> ездил к шаманам в Хакасию, занимался йогой и аюрведическими процедурами, китайской гимнастикой цигун».

Технологии
Новости

Google оспорил штраф Еврокомиссии на $5 млрд

Ведомости
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Интернет-гигант Google подал апелляцию на решение Еврокомиссии, оштрафовавшей компанию на $5 млрд за злоупотребление доминирующим положением. В июле регулятор признал, что Google использовал свою мобильную ОС Android как средство для закрепления доминирования своей поисковой системы на рынке.

Апелляция подана в Европейский суд общей юрисдикции, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление компании. Представитель компании отказался предоставить какие-либо детали.

В ходе расследования Еврокомиссия пришла к выводу, что Google вынуждал производителей Android-смартфонов предустанавливать приложения, созданные Google. В частности, речь шла об интернет-браузере Google Chrome. По мнению Еврокомиссии, Google использовал для этого незаконные методы, в том числе платил производителям смартфонов. Еще одним пунктом обвинения в адрес Google стало то, что он прописывал в контрактах с производителями гаджетов условие, запрещавшее последним использовать операционные системы, созданные на базе открытого кода Android.

После решения Еврокомиссии о штрафе гендиректор Google Сундар Пичаи опубликовал официальный пост, озаглавленный «Android создал больше разнообразия, а не меньше», в котором обвинил ЕС в противодействии прогрессивной бизнес-модели и пообещал оспорить решение.

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд по делу Серебренникова начнется в закрытом режиме 17 октября

Ведомости
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Мещанский суд Москвы начнет рассмотрение уголовного дела «Седьмой студии», по которому обвиняется режиссер Кирилл Серебренников, 17 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу суда. Предварительное слушание пройдет в этот день в 10:00 в закрытом режиме. Когда дело начнут рассматривать по существу, не уточняется.

Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение по делу «Седьмой студии» 2 октября. Всего по нему проходят шесть человек: режиссер Серебренников, бывший директор театра и бывший генпродюсер студии Алексей Малобродский, экс-руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра (РАМТ) Софья Апфельбаум, экс-гендиректор и главный бухгалтер «Седьмой студии» Юрий Итин и Нина Масляева, а также продюсер Екатерина Воронова.

По мнению следователей, фигуранты с 2011 по 2014 г. похитили бюджетные средства, направленные Министерством культуры на проект «Платформа» Серебренникова (ч. 4 ст. 159 УК). В сообщении Генпрокуратуры уточнялось, что по указанию режиссера от имени «Седьмой студии» заключались фиктивные договоры с подконтрольными ей коммерческими организациями. Всего эти организации получили более 133 млн руб. и должны были выполнять работы в рамках проекта. В результате деньги «были обналичены и возвращены участникам преступной группы», указывалось в сообщении. По данным следователей, деньги Серебренников и другие фигуранты потратили по своему усмотрению. Обвиняемые заявляют, что все выделенные из бюджета деньги были потрачены на спектакли.

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела в середине сентября. Дело Масляевой было выделено в отдельное производство, поскольку она единственная из фигурантов признала вину и заключила досудебное соглашение. Воронова уехала из России — ее дело также выделено в отдельное производство, она объявлена в международный розыск. Все обвиняемые, кроме Малобродского, которого в мае отправили под подписку о невыезде, и Вороновой, — под домашним арестом.

Как прошла премьера балета «Нуреев» в Большом театре

Бизнес
Новости

IKEA начнет продавать в России товары для кошек и собак

Ведомости
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Шведский оператор магазинов мебели и товаров для дома IKEA весной 2019 г. начнет продавать в России товары для домашних животных — кошек и собак. Об этом заявил генеральный директор розничной сети IKEA в России Понтус Эрнтелл.

В магазинах IKEA в некоторых странах уже продаются товары для домашних животных — например, поилки, лежанки, домики для кошек.

IКЕА — крупнейший в мире мебельный ритейлер с 367 магазинами в 30 странах. Сейчас у компании 14 магазинов в России в 11 городах, а также две дизайн-студии в Москве и одна в Нижнем Новгороде. 10 октября группа отчиталась о росте продаж в России в 2017/2018 финансовом году (завершился 31 августа) на 2%. Абсолютные цифры IКЕА не раскрыла. Годом ранее продажи сети в России падали на 10%.

Генеральный директор розничной сети IKEA в России отметил, что компания снизила цены на 15–20% примерно на 600 товаров, в основном – для кухни и гардеробов. В этом году компания планирует продолжить снижать цены. На какие товары, Эрнтелл не уточнил. По его словам, благодаря этому шагу число проданных товаров в России выросло на 6%. Средний чек при этом не изменился, отмечал он, не раскрывая деталей.

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