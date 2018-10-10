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Футболист Мамаев пришел на допрос в полицию

Футболист Павел Мамаев, ставший фигурантом дела о хулиганстве, пришел в полицию. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

В настоящее время с Мамаевым работают следователи, отмечается в сообщении.

8 октября Мамаев, а также футболист Александр Кокорин стали участниками двух конфликтов. У гостиницы «Пекин» в центре Москвы был избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который опознал в нападавших футболистов. Позже, писал Telegram-канал Mash, футболисты в кафе избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака; пострадал также Сергей Гайсин — гендиректор ФГУП «НАМИ», сообщало министерство.

9 октября против Мамаева и Кокорина по факту двух конфликтов возбудили дело ст. 116 Уголовного кодекса (побои).

Адвокат Пака Геннадий Удунян говорил, что защита требует переквалифицировать дело на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти). 10 октября московское управление полиции сообщило, что начало отдельное производство в отношении Кокорина и Мамаева по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Пресс-секретарь главка Юрий Титов подчеркнул, что если они не явятся к следователю к 18.00 мск в этот же день, то будут объявлены в федеральный розыск.