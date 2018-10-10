Новости
Политика
Новости

Полиция задержала Кокорина после допроса

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Полиция задержала футболиста «Зенита» Александра Кокорина после допроса из-за инцидента в центре Москвы, сообщила агентству «Москва» официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее полиция также задержала футболиста «Кранодара» Павла Мамаева.

Кокорин и Мамаев утром в понедельник, 8 октября, сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а после в одном из кафе устроили драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Пресс-служба Минпромторга сообщала, что Пак и Гайсин были госпитализированы и написали заявления в полицию.

Сначала по фактам двух конфликтов против футболистов возбудили дело по ст. 116 УК (побои), а 10 октября МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. Адвокат последних сообщал, что они требуют, чтобы дело было переквалифицировано на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК — хулиганство по мотивам расовой ненависти.

Политика
Новости

Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Президент России Владимир Путин на форуме в Ульяновске встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен на встрече рассказал о провокациях, которые стали причиной конфликта на чемпионате UFC. По мнению Путина, все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя». 

Нурмагомедов считает, что вел себя достойно, но некоторые моменты не смог контролировать. «Во время боя продолжались провокации», — заявил он. Боец выразил надежду на то, что суд, который будет рассматривать дело о массовой драке после боя, вынесет решение в пользу российской команды.

В ответ Путин сравнил Россию с большой дружной семьей, которая готова ответить на любые атаки извне. «У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», — сказал Путин, отметив, что лучше до этого все же не доводить.

В воскресенье Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу в бое с Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов извинился за случившееся и заявил, что Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора

  • Главное
  • Популярное
Бизнес
Новости

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефтепродуктов до конца 2019 года

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Россия и Белоруссия договорились о поставках нефти и нефтепродуктов на ноябрь-декабрь текущего года и на весь следующий год, сообщает российское Министерство энергетики. Стороны также согласовали объем нефтепродуктов, необходимый для внутренних потребностей Белоруссии.

На встрече, которая состоялась в среду, присутствовали министр энергетики России Александр Новак, вице-премьер России Дмитрий Козак и вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко. Они также подписали протокол о внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничества в области экспорта нефти, подписанное в 2007 г.

Какие именно изменения внесены в соглашение, в сообщении Минэнерго не уточняется. Документ предполагает, что Россия до 2024 г. будет ежегодно поставлять Белоруссии 24 млн т нефти ежегодно без уплаты пошлин. При этом в прошлом году Минск получил право реэкспортировать 6 млн т российской нефти и зачислять экспортные пошлины в свой бюджет. Этот механизм стороны назвали «перетаможкой».

В конце августа Минск заявил, что вопреки договоренностям Россия перечисляет Белоруссии не все пошлины от реэкспорта нефти. В сентябре белорусский президент Александр Лукашенко сообщил, что урегулировал этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным на встрече в Сочи 21 сентября.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник, близкий к переговорам, индикативный баланс по поставкам нефти не изменился. Другой собеседник агентства рассказал, что в документах прописан запрет на беспошлинные поставки всех нефтепродуктов из России в Белоруссию (исключение составляют лишь отдельные продукты химии, которые в Белоруссии не производятся).

В августе агентство Reuters со ссылкой на протокол изменений к межправительственному соглашению сообщало, что Россия намерена с октября ограничить Белоруссии беспошлинные поставки нефтепродуктов и сжиженного природного газа. Источник агентства подтвердил, что Москва озабочена ростом беспошлинных поставок нефтепродуктов в Белоруссию, от которого страдает бюджет.

Бизнес
Новости

«Мираторг» инвестирует 27,5 млрд рублей в производство ягнятины

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Агрохолдинг «Мираторг» намерен в течение ближайших четырех-пяти лет инвестировать 27,5 млрд руб. в производство ягнятины в России, сообщил журналистам совладелец холдинга Виктор Линник. По его словам, всего планируется построить 12 ферм, пилотная ферма была введена в сентябре в Курской области.

«Произвели 17 000 голов овец из Австралии, поселили на новой ферме. Объем производства на ней составит 3000 т мяса в год. Первая продукция появится в феврале будущего года», — сказал Линник (его цитирует «Интерфакс»). После ввода всех ферм «Мираторг» планирует производить 35 000 т ягнятины в год, половину холдинг рассчитывает отправлять на экспорт в страны Персидского залива, Китай и Японию. «Высококачественная ягнятина реально востребована в мире», — отметил Линник.

Сейчас «Мираторг», принадлежащий братьям Виктору и Александру Линникам, — крупнейший производитель свинины и говядины. Холдинг также занимается птицеводством, молочным животноводством, выращивает зерновые и выпускает мясные полуфабрикаты. В целом «Мираторг» производит 3500 т мяса в месяц.

Строительство пилотной фермы на 30 000 голов овец началось в Фатежском районе Курской области осенью 2017 г. Инвестиции в проект Виктор Линник тогда оценил примерно в 20 млрд руб.

Бизнес
Новости

Forbes назвал лучших работодателей мира

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Второй год подряд первое место в рейтинге лучших работодателей мира по версии Forbes заняла материнская компания Google – Alphabet, в которой работают более 80 000 сотрудников.

На втором месте в списке Microsoft (124 000 сотрудников), на третьем – Apple, также сохранившая свою позицию с прошлого года. Japan Exchange Group, занимавшая третью строчку в прошлом году, в этом опустилась на девять пунктов – до 12-го места.

Шесть из десяти мест в топ-10 заняли американские компании, отмечает Forbes. Помимо Alphabet, Microsoft и Apple в первую десятку вошли Walt Disney, Amazon и Celgene. Также в топ-10 вошли две немецкие компании (Daimler и BMW Group), одна тайская (Kasikornbank) и одна гонконгская (CNOOC).

Всего в списке 500 компаний, из них 185 американских. Также в рейтинг лучших работодателей вошли 80 компаний из Китая и Гонконга.

В рейтинг вошли пять российских работодателей. Выше всех в списке расположилась Московская биржа (117-е место). «Сургутнефтегаз» занял 167-е место, Объединенная авиастроительная корпорация – 278-е, «Аэрофлот» – 341-е, «Лукойл» – 450-е.

Лучшие работодатели 2017 года по версии Forbes

Технологии
Новости

«Газпром-медиа» запустит новый спортивный телеканал

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

В России появится новый федеральный спортивный телеканал «Матч Страна». Об этом сообщил председатель правления холдинга «Газпром-медиа» Дмитрий Чернышенко, передает «Интерфакс».

По его словам, канал будет запущен 1 марта 2018 г. «Он будет показывать только спортивные новости и события в России. Канал имеет социальную направленность, он будет продвигать детский, юношеский спорт и здоровый образ жизни», — подчеркнул Чернышенко.

Он добавил, что технический охват составит более 100 млн человек.

В «Газпром-медиа» входят спортивный телеканал «Матч ТВ», а также более 10 телеканалов, рассчитанных на определенную аудиторию и, в частности, показывающих определенные чемпионаты («Матч Премьер», «Матч! Арена», «Матч! Футбол 1»). Также в холдинг входит спортивный интернет-ресурс Sportbox.ru.

В октябре 2017 г. стало известно, что «Газпром-медиа» запустит телеканал «Супер».

Бизнес
Новости

Минсельхоз предложил компенсировать лишь 50% ущерба незастрахованным аграриям

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Министерство сельского хозяйства предложило возмещать застрахованным аграриям 100% ущерба из федерального бюджета, незастрахованным — только 50%. Об этом министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сказал на совещании по развитию сельского хозяйства с участием президента России Владимира Путина.

«В правительстве и рассматривается вопрос совершенствования механизма оказания поддержки пострадавшим в результате ЧС сельхозтоваропроизводителям, предложенного Министерством сельского хозяйства. А именно: возмещение 100% ущерба застрахованным и 50% - незастрахованным аграриям», — сказал Патрушев. По его оценке, это стимулирует агрострахование, но потребует 1,5 млрд руб. дополнительных средств.

«Предложение Минсельхоза ввести стимулирование аграриев к страхованию за счет дифференцированного расчета компенсаций при ЧС может стать эффективной мерой. Пакет мер по стимулированию сельхозпроизводителей сегодня активно обсуждается в рамках рабочих групп по формированию дорожной карты развития агрострахования в Минсельхозе и при подготовке ко второму чтению проекта изменений в закон об агростраховании», — сказал «Интерфаксу» президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов.

Он отметил, что в 2017-2018 гг. органы АПК, получившие возможность самостоятельно распоряжаться средствами субсидий, предпочли не финансировать господдержку агрострахования. Так, объем страховых субсидий снизился с 2,8 млрд руб. в 2016 г. до 1,2 млрд руб. в 2017 г. и до 0,4 млрд руб. за восемь месяцев 2018 г. «Тем самым регионы полностью делегировали ответственность за возмещение убытков в АПК от природных явлений федеральному бюджету», — подытожил он.

По словам Патрушева, по состоянию на 8 октября в результате погодных аномалий режим чрезвычайной ситуации введен в 26 регионах, сумма ущерба аграриям достигла 6,6 млрд руб. В федеральном бюджете на 2018 г. на возмещение ущерба аграриям заложено 1,89 млрд руб.

Бизнес
Новости

ФАС не согласовала ТМК покупку производителя бурильных труб у китайской Hilong

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отказала ПАО «Трубная металлургическая компания» (ТМК) в приобретении 100% ООО «Технологии бурения» (основной вид деятельности — производство стальных труб, полых профилей и фитингов), сообщил «Интерфакс». Головной компанией «Технологий бурения» является ООО «ТД Хайлон Рус», 99% которой принадлежит китайской Hilong Energy Ltd.

По мнению ФАС, сделка приведет к ограничению конкуренции на рынке бурильных труб в России «путем сокращения числа хозяйствующих субъектов, не входящих в одну группу лиц, в том числе в результате возникновения доминирующего положения ТМК и "Технологий бурения" на рынке бурильных труб».

В случае сделки «Технологиям бурения» будут переданы мощности по производству бурильных труб ООО «Техномаш», установила ФАС. Производство ООО «Техномаш» находится в Невьянске Свердловской области, в 2017 г. предприятие выпустило 16 500 т бурильных труб.

ТМК — крупнейший производитель бурильных труб в России, ее доля превышает 35%, говорится в сообщении антимонопольной службы. При этом «Техномаш» в 2018 г. увеличивает свои производственные мощности. Таким образом, «в случае осуществления сделки суммарная доля ПАО "ТМК" и ООО "Технологии бурения" на рынке бурильных труб в границах Российской Федерации составит более 50%», заключила ФАС.

Выбор редактора
Политика
Новости

Футболист Мамаев пришел на допрос в полицию

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Футболист Павел Мамаев, ставший фигурантом дела о хулиганстве, пришел в полицию. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Москве.

В настоящее время с Мамаевым работают следователи, отмечается в сообщении.

8 октября Мамаев, а также футболист Александр Кокорин стали участниками двух конфликтов. У гостиницы «Пекин» в центре Москвы был избит водитель телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой Виталий Соловчук, который опознал в нападавших футболистов. Позже, писал Telegram-канал Mash, футболисты в кафе избили директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Дениса Пака; пострадал также Сергей Гайсин — гендиректор ФГУП «НАМИ», сообщало министерство.

9 октября против Мамаева и Кокорина по факту двух конфликтов возбудили дело ст. 116 Уголовного кодекса (побои).

Адвокат Пака Геннадий Удунян говорил, что защита требует переквалифицировать дело на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство по мотивам расовой ненависти). 10 октября московское управление полиции сообщило, что начало отдельное производство в отношении Кокорина и Мамаева по ст. 213 Уголовного кодекса (хулиганство).

Пресс-секретарь главка Юрий Титов подчеркнул, что если они не явятся к следователю к 18.00 мск в этот же день, то будут объявлены в федеральный розыск.

Политика
Новости

Калифорния вошла в топ-10 иностранных инвесторов в госдолг России

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Штат Калифорния вошел в топ-10 иностранных держателей долговых обязательств России, которые сообщают о своих вложениях открыто, сообщает агентство Bloomberg. Основным инвестором в российские долговые бумаги стал Пенсионный фонд калифорнийских пожарных и полицейских (California Public Employees' Retirement System, Calpers). Инвестиции фонда в госдолг России на конец июня составили $460 млн.

«Во всех решениях об управлении инвестициями Calpers следует федеральному законодательству и законам штата, при этом соблюдая указания совета директоров в отношении конкретных инвестиционных шагов», — заявила Bloomberg представитель фонда Меган Уайт. Вложения фонда с конца 2017 г. выросли на 8%, несмотря на ухудшение отношений России и США и угрозу санкций.

Bloomberg отмечает, что Calpers является крупнейшим государственным пенсионным фондом США и конгрессу США придется учитывать интересы фонда и калифорнийцев при обсуждении новых санкций против России.

Список инвесторов в евробонды России, которые раскрывают эту информацию, возглавляет инвестиционная компания BlackRock ($2,526 млрд), далее следуют GAM (почти $1 млрд), Stone Harbor ($586 млн) и Allianz ($576 млн). Топ-5 замыкает Intesa Sanpaolo. Фонд Calpers оказался на 9-м месте в списке. Рейтинговое агентство АКРА ранее оценивало долю американских инвесторов в российский суверенный долг в 8%.

Технологии
Новости

РБК: Медиа-коммуникационный союз возглавит гендиректор «НТВ-плюс»

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

Пост президента Медиа-коммуникационного союза (МКС) вместо Павла Степанова, ставшего замминистра культуры, может занять гендиректор спутникового оператора «НТВ-плюс» Михаил Демин. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в одном из медиахолдингов и источник, близкий к учредителям союза.

По их словам, голосование по кандидатуре нового президента МКС пройдет на заседании правления 11 октября. Кандидатура Демина является основной, отметили они.

Демин не стал комментировать вопросы, связанные с МКС.

МКС создан в феврале 2014 г. Он объединяет медиахолдинги и операторов связи, в частности «Национальную медиа группу», «СТС Медиа», «Газпром-медиа», МТС, «Мегафон», «ВымпелКом» и Ростелеком».

Союз стал инициатором нескольких громких изменений в законодательстве. В частности, он разрабатывал законопроект о регулировании работы мессенджеров и онлайн-кинотеатров.

Предыдущий президент МКС Павел Степанов занимал должность гендиректора кинокомпании «Централ партнершип» (входит в «Газпром-медиа»). В августе он написал заявление об отставке и затем стал заместителем министра культуры Владимира Мединского, курирующим кинематограф.

Михаил Демин в 90-х гг. был ведущим программ на радио, консультантом, менеджером, управляющим партнером в коммуникационных агентствах. В 2008-2010 гг. занимал должность директора по спецпроектам в «Мобильных телесистемах», с декабря 2014 г. по март 2015 г. — гендиректора радиостанции «Эхо Москвы», с апреля по декабрь 2015 г. — заместителя гендиректора «НТВ-плюс». В январе 2016 г. стал гендиректором этой компании.

Политика
Новости

«Нафтогаз» удержал $9 млн средств «Газпрома» в счет взыскания по решению арбитража

Ведомости
Прослушать этот материал
Идет загрузка. Подождите, пожалуйста
Поставить на паузу
Продолжить прослушивание
  • Чтобы сохранить этот материал в
    избранное, войдите или зарегистрируйтесь
    Материал добавлен в «Избранное»
    Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
    Материал добавлен в «Избранное»
    Удалить материал из «Избранного»?
    Материал удален из «Избранного»

«Нафтогаз Украины» перевел $9 млн из средств, перечисленных «Газпромом» за транзит газа, в счет взыскания $2,6 млрд с российской компании по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сегодня сообщил «Нафтогаз».

По мнению украинской компании, эти средства — переплата. «22 декабря 2017 г. Стокгольмский арбитраж пересмотрел формулу ценообразования на газ по контракту по поставке газа на Украину, таким образом уменьшив его стоимость, что автоматически привело к уменьшению ставки стоимости услуг и общей стоимости услуг транзита газа, предоставляемых "Нафтогазом», — говорится в сообщении. «Газпром» же продолжает платить за транзит большую цену, чем выставляет «Нафтогаз».

«Поэтому "Нафтогаз" зачел более $9 млн переплаты за услуги транзита, предоставленные в августе, в качестве платежа в исполнение арбитражного решения», — сообщила украинская компания.

В сентябре апелляционный суд в Швеции отменил временную приостановку решения арбитража, согласно которому российский «Газпром» должен «Нафтогазу Украины» $2,6 млрд, приостановленное ранее апелляционным судом округа Свеа.

Разбирательство «Газпрома» и «Нафтогаза» в Стокгольме по контрактам о транзите и поставках газа на Украину длилось с 2014 г. В феврале 2018 г. арбитраж обязал российскую компанию выплатить украинской около $2,56 млрд за недопоставку газа и в течение 2018–2019 гг. прокачивать через Украину не менее 110 млрд куб. м ежегодно. «Газпром» подал апелляции на оба решения. Одновременно он инициировал досрочное расторжение обоих соглашений.

Суд оставил без изменений условия контракта, обязав «Газпром» оплачивать «Нафтогазу» транзит из расчета $2,35 млрд за 110 млрд куб. м ежегодно до конца 2019 г. «Нафтогаз» подал в Стокгольмский арбитраж иск с требованием пересмотреть тариф.

Выбор редактора
Читать ещё
Preloader more
Фото