Полиция задержала Кокорина после допроса

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Путин прокомментировал поведение Нурмагомедова после боя с Макгрегором

Президент России Владимир Путин на форуме в Ульяновске встретился с российским бойцом Хабибом Нурмагомедовым. Спортсмен на встрече рассказал о провокациях, которые стали причиной конфликта на чемпионате UFC. По мнению Путина, все это «делалось специально», чтобы вывести Нурмагомедова из себя и «получить какие-то преимущества в ходе боя».

Нурмагомедов считает, что вел себя достойно, но некоторые моменты не смог контролировать. «Во время боя продолжались провокации», — заявил он. Боец выразил надежду на то, что суд, который будет рассматривать дело о массовой драке после боя, вынесет решение в пользу российской команды.

В ответ Путин сравнил Россию с большой дружной семьей, которая готова ответить на любые атаки извне. «У нас большая и очень разнообразная семья. И, конечно, в семье все бывает, но мы никогда не позволяем себе выходить за какие-то рамки. Но если на нас нападают извне, то, конечно, не только ты — мы все можем так прыгнуть, что мало не покажется», — сказал Путин, отметив, что лучше до этого все же не доводить.

В воскресенье Нурмагомедов в четвертом раунде одержал победу в бое с Конором Макгрегором и защитил титул чемпиона UFC в легком весе. После окончания поединка российский боец вступил в словесную перепалку с кем-то за пределами ринга, а затем перепрыгнул через ограждение к болельщикам, где произошла драка. После этого Нурмагомедов вернулся на ринг, где также произошла стычка с участием обоих бойцов и представителей их команд.

Позже Нурмагомедов извинился за случившееся и заявил, что Макгрегор оскорблял его «религию, семью и нацию».

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора