Полиция задержала Кокорина после допроса
Полиция задержала футболиста «Зенита» Александра Кокорина после допроса из-за инцидента в центре Москвы, сообщила агентству «Москва» официальный представитель МВД Ирина Волк. Ранее полиция также задержала футболиста «Кранодара» Павла Мамаева.
Кокорин и Мамаев утром в понедельник, 8 октября, сначала у гостиницы «Пекин» избили водителя ведущей «Первого канала», а после в одном из кафе устроили драку с директором департамента Минпромторга Денисом Паком и гендиректором ФГУП «НАМИ» Сергеем Гайсиным. Пресс-служба Минпромторга сообщала, что Пак и Гайсин были госпитализированы и написали заявления в полицию.
Сначала по фактам двух конфликтов против футболистов возбудили дело по ст. 116 УК (побои), а 10 октября МВД начало отдельное производство по ст. 213 УК (хулиганство) из-за конфликта, в котором пострадали Пак и Гайсин. Адвокат последних сообщал, что они требуют, чтобы дело было переквалифицировано на п. «б» ч. 1 ст. 213 УК — хулиганство по мотивам расовой ненависти.