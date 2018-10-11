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Госдума приняла закон о налоговых льготах для людей предпенсионного возраста

Госдума одобрила в третьем, окончательном, чтении закон о сохранении льгот по земельному налогу и налогу на имущество в прежних границах пенсионного возраста. Инициативу в верхнюю палату внес президент Владимир Путин. Документ вступит в силу с 1 января 2019 г., после того как его одобрит Совет Федерации и подпишет президент.

Таким образом, после повышения пенсионного возраста с 2019 г. льготы станут предоставлять «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста» - 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин, объясняла вице-премьер Татьяна Голикова. В сентябре Госдума приняла закон о поэтапном повышении пенсионного возраста для женщин до 60 лет, для мужчин — до 65 лет.

В пояснительной записке к инициативе отмечалось, что она должна обеспечить дополнительные социальные гарантии россиянам в связи с предстоящей пенсионной реформой.

Изначально правительство призывало повысить пенсионный возраст для женщин до 63 лет. В августе Путин предложил более мягкий вариант — лишь до 60 лет. Президент выступил также за сохранение льгот в действующих границах пенсионного возраста. Он подчеркивал, что из-за демографической ситуации и тенденций на рынке труда тянуть с повышением пенсионного возраста «дальше нельзя».