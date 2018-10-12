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Рогозин назвал время следующего полета экипажа аварийного «Союза»

Космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг, чей полет к МКС накануне аварийно прервался из-за неисправности ракеты-носителя, полетят в космос уже весной 2019 г. Об этом написал в Twitter директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин. «Мы вернулись в Звёздный. Ребята обязательно полетят. Планируем их полёт на весну следующего года», — сообщил чиновник.

Рогозин опубликовал также фото в самолете с космонавтом и астронавтом.

Члены экипажа аварийно приземлившегося накануне в Казахстане космического корабля «Союз МС-10» россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг сегодня прибыли с космодрома «Байконур» в Москву. Самолет Ту-134 с Овчининым и Хейгом приземлился на военном аэродроме «Чкаловский», передал с места события корреспондент «РИА Новости». Их доставили в находящийся поблизости комплекс подготовки космонавтов «Звездный городок» для послеполетной реабилитации.

В четверг 11 октября произошла первая с 1983 г. авария в советской и российской пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель «Союз-ФГ» не смогла вывести космический корабль «Союз МС-10» с новым экипажем МКС на орбиту из-за неисправности, но космонавтам удалось задействовать систему спасения и приземлиться в аварийном режиме.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»Фото