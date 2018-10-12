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«Роскосмос» уточнил причину аварии «Союза»

Причина вчерашней аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ», запущенной к МКС с пилотируемым кораблем «Союз МС-10», достаточно ясна, окончательной версии пока нет, сказал сегодня исполнительный директор «Роскосмоса» Сергей Крикалев. Первых результатов расследования комиссии можно ждать к двадцатым числам октября, сообщил «Роскосмос».

«Версий, на самом деле, пока окончательных нет. Понятна непосредственная причина — она связана с тем, что произошло столкновение одного из боковых элементов, который является частью первой ступени. При разделении фактически первой и второй ступеней произошло соприкосновение. Не исключено, что произошло, во-первых, отклонение от штатной траектории, и, похоже, произошло разрушение нижней части второй ступени», — цитирует Крикалева «Интерфакс».

«Ракета, естественно, прекратила нормальный полет, но автоматика дальше отработала нормально», — подчеркнул Крикалев. По его оценке, это еще раз продемонстрировало надежность и резерв прочности системы аварийного спасения, поскольку «даже при таких неблагоприятных условиях... экипаж благополучно вернулся на землю, не превышая штатных перегрузок».

Международная экспедиция на российском корабле «Союз МС-10» отправилась к МКС в четверг с космодрома «Байконур», но из-за аварии ракеты-носителя через две минуты после старта спускаемый аппарат совершил аварийную посадку в Казахстане. «Роскосмос» отмечал, что космонавт Алексей Овчинин и астронавт Ник Хейг действовали строго в соответствии с инструкцией для таких ситуаций и не испытали закритических перегрузок. Они смогут полететь к МКС уже весной 2019 г., заявил сегодня гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

По данным «Коммерсанта», комиссия рассматривает три версии аварии: отказ пирозамка бокового блока, механическое повреждение его крепления или проблемы с автоматикой. Наиболее вероятными считаются первые две. «Интерфакс» со ссылкой на источник, знакомый с ходом расследования, сообщил, что дефектный пиропатрон вызвал сбой дренажно-предохранительного клапана на первой ступени. Это привело к тому, что истекающий газ не увел боковой блок от второй ступени.

Специалисты изучат документацию в ракетно-космическом центре «Прогресс», где в апреле 2016 г. была собрана аварийная ракета-носитель «Союз-ФГ».

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»