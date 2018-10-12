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ФСИН рассказала об условиях содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

Футболисты «Краснодара» Павел Мамаев, «Зенита» Александр Кокорин и брат Кокорина Кирилл, доставленные в московский СИЗО №2 «Бутырка» после ареста по делу о хулиганстве, обеспечены всем необходимым. Об этом агентству «Москва» рассказал официальный представитель столичного управления ФСИН Сергей Цыганков. Накануне Тверской суд санкционировал арест братьев Кокориных и Мамаева до 8 декабря.

«Указанные лица поступили в СИЗО-2, размещены в разных камерах карантинного отделения, обеспечены всем необходимым: спальное место, средства гигиены», — сказал Цыганков. По его словам, арестованные пробудут в карантине 10 суток, затем их переведут в общие камеры.

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Иван Мельников в пятницу сказал «Интерфаксу», что фигуранты резонансного дела не будут сидеть в СИЗО с ранее судимыми гражданами. Ранее Мельников сообщал, что после задержания Мамаева поместили в камеру изолятора временного содержания с человеком, в прошлом уже отбывавшим тюремное наказание. «В отличие от изоляторов временного содержания, в московских СИЗО всегда очень тщательно проверяют информацию о наличии судимости у граждан, поэтому такой ситуации, как у Павла Мамаева, который в ИВС находился с ранее судимым гражданином, возникнуть не должно», — отметил Мельников.

По его словам, футболистов, скорее всего, поместят в один из спецблоков на территории СИЗО. Он отметил, что в «Бутырке», как и в большинстве изоляторов, «перелимит» граждан, но при этом в большинстве камер есть телевизоры, холодильники, «почти у всех есть свои спальные места».

С разницей в несколько часов 8 октября Кокорин и Мамаев с друзьями стали зачинщиками двух драк — с начальником департамента Минпромторга Денисом Паком и с Виталием Соловчуком, водителем ведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве по предварительному сговору (ч. 2 ст. 213 УК). Максимальная санкция этой статьи – семь лет лишения свободы.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

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