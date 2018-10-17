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Браудер попросил Швецию и Норвегию расследовать операции в банке Nordea

Основатель фонда Hermitage Capital Management Уильям Браудер направил запрос в правоохранительные органы Швеции и Норвегии с просьбой расследовать подозрительные операции, которые проводились в 2007-2013 гг. через счета в Nordea Bank. Об этом сообщает газета Financial Times.

Ранее он обращался с аналогичной просьбой расследовать операции Nordea к датским властям, но запрос был отвергнут. Как пояснил Браудер FT, позже он получил новые данные по результатам следственных действий в Литве и Франции и на основании этого — возможность обратиться с новым запросом.

По данным Bloomberg, на счета в Nordea в Швеции, Дании, Финляндии и Норвегии переводились платежи от компаний, которые могли быть созданы для отмывания средств и уклонения от налогов. Эти компании имели счета в эстонской «дочке» Danske и литовском Ukio Bank.

Помимо Швеции и Норвегии основатель фонда пообещал сделать запросы в отношении Nordea в правоохранительные органы Дании и Финляндии.

В июле он уже подал иск в отношении крупнейшего банка Дании Danske Bank, подозреваемого в отмывании денег из России и других стран бывшего СССР. В сентябре гендиректор Danske Bank Томас Борген заявил об уходе в отставку. «Очевидно, что Danske Bank не справился с ответственностью в том, что касается предполагаемого отмывания денег в Эстонии. Я глубоко сожалею об этом», — отмечал Борген.