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Госдума обсудит ужесточение порядка выдачи оружия

В Госдуме обсуждают ужесточение правил выдачи и хранения оружия, заявил сегодня замглавы комитета нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный. «Активно обсуждаются вопросы порядка ужесточения (выдачи) лицензий на получение оружия, хранения и ношения оружия в том числе», — сказал Выборный в комментарии телеканалу «Россия-24» (ВГТРК).

Среди других обсуждаемых мер — блокировка интернет-ресурсов, которые могут склонить детей к преступлениям, сказал Выборный.

Накануне учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из ружья в учебном заведении, после чего покончил с собой. Погибли 20 человек, ранены около 50, 10 из них тяжело.

Ружье было получено Росляковым на собственное имя вскоре после достижения 18-летия. Для получения разрешения на охотничье оружие в России заявитель должен быть совершеннолетним, иметь постоянную регистрацию, справки от нарколога и психиатра, не иметь судимости и административных правонарушений за последний год.