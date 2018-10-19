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Политика
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Аксенов снял арестованного заместителя с поста куратора ФЦП Крыма

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Глава Крыма Сергей Аксенов снял с арестованного вице-премьера республики Виталия Нахлупина полномочия подписывать от имени правительства республики документы о предоставлении субсидий для реализации федеральных целевых программ (ФЦП) развития региона. Об этом говорится в распоряжении крымского совета министров.

Согласно п. 2 этого документа признается утратившим силу распоряжение от 22 февраля 2017 г., по которому Нахлупин наделялся соответствующими полномочиями.

Эти полномочия переданы заместителю Аксенова Юрию Гоцанюку.

Нахлупина задержали 17 октября в Москве. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Наказание по ней – либо до 5 млн руб. штрафа, либо штраф в размере до стократной суммы полученной взятки, либо до 15 лет лишения свободы.

Накануне, 18 октября, он был арестован. Нахлупин «обвиняется в систематическом получении взяток», заявил в суде следователь. Сумму взяток он не назвал.

Политика
Новости

В Сибири пенсионерка купила министру «подарки» на 89 рублей прибавки

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Новосибирская пенсионерка, недовольная повышением прожиточного минимума на 89 руб., принесла в министерство труда области «подарочный набор»: хозяйственное мыло, бельевую веревку, спички и пачку соли. Пенсионерка попросила передать «подарки» министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову, сообщает «РИА Новости».

В октябре правительство Новосибирской области одобрило законопроект об увеличении прожиточного минимума для пенсионеров на 2019 г. Согласно документу, он вырастет на 89 руб. – с 8725 до 8814 руб. «Уровень прожиточного минимума <…> рассчитан на основе потребительской корзины. Также учтены данные федерального органа власти по статистике об уровне потребительских цен на продукты питания, непродовольственные товары и услуги», – говорил Фролов (цитата по «Тайга.инфо»).

Пенсионерку, подготовившую подарок Фролову, зовут Елена Владимировна, уточняет общественная организация «Гражданский патруль». Она опубликовала в соцсетях видеокадры того, как пенсионерка стоит у здания регионального министерства труда и социального развития с «подарками» в руках. На видео пенсионерка обращается к министру: «Хочу выразить ему благодарность и вручить этот скромный дар на сумму прибавки». Потом она заходит в здание, но останавливается у поста охраны. Видео прерывается на словах одного из работников охраны: «Съемка запрещена здесь. Кто вам разрешил, милые дамы?»

Фролов не стал отвечать на обращение пенсионерки. Он отметил, что считает некорректным давать «оценку поступкам граждан, обратившихся в министерство».

Ранее министр занятости, труда и миграции Саратовской области Наталья Соколова предложила увеличить прожиточный минимум неработающих пенсионеров, проживающих в регионе, на 288 руб., отклонив предложение местных депутатов увеличить его на 500 руб. Она заявила, что суммы 3500 руб. в месяц вполне хватит на «минимальные физиологические потребности». На предложение местного депутата от КПРФ Николая Бондаренко в качестве эксперимента попробовать прожить на эту сумму месяц Соколова ответила отказом, объяснив, что ей такие эксперименты не позволяет статус министра. При этом она рекомендовала жителям области «сбалансированное, но диетическое меню... исходя из цен в магазинах со скидками». «Макарошки стоят всегда одинаково», – отмечала Соколова.

Видео с высказываниями Соколовой появилось в интернете и вызвало широкий общественный резонанс. После этого ее уволили. Губернатор Саратовской области Валерий Радаев назвал недопустимым пренебрежительное отношение к темам, «имеющим жизненную важность для людей», передавало «РИА Новости».

Прожиточный минимум рассчитывается на основе минимального продуктового набора, суммы на оплату непродовольственных товаров и услуг – например, одежды и ЖКУ. Таким образом, прожиточный минимум пенсионера отличается от аналогичного показателя у трудоспособного жителя или ребенка. К примеру, прожиточный минимум саратовского пенсионера во II квартале 2018 г. составил 7176 руб., а трудоспособного жителя – 9354 руб. Сумма в 3500 руб., которая вызвала спор между Соколовой и местными депутатами, имеет отношение к региональной потребительской корзине.

После скандала с Соколовой саратовские министры решили рассмотреть законопроект об увеличении прожиточного минимума в регионе, сообщал ТАСС. Согласно документу, его могут повысить на 3,6%, следовательно, пенсионеры в области будут получать как минимум 8278 руб.

Как живется пенсионерам в разных странах

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Бизнес
Новости

Colgate остановила работу фабрики в Венесуэле из-за нехватки коробок

Ведомости
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Американская Colgate-Palmolive приостановила работу фабрики – производителя моющих средств в Венесуэле из-за нехватки картонных коробок. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на профсоюзного лидера Карлоса Родригеса.

По его словам, фабрика в Валенсии остановила работу в понедельник, 15 октября. Поставщик картонных коробок – ирландская Smurfit Kappa закрыла производство в Венесуэле в сентябре после того, как власти Венесуэлы конфисковали ее местное предприятие, уточнил он. Компания была одним из немногих производителей упаковочных материалов в Венесуэле.

Теперь Colgate пытается завозить картон из Колумбии. Родригес добавил, что фабрика Colgate, производящая зубную пасту, все еще работает, но ее запасов картона хватит всего лишь на месяц. Colgate-Palmolive не предоставила Reuters оперативный комментарий.

The Economist назвал 10 главных рисков для мировой экономики

Политика
Новости

Жириновский потребовал от Матвиенко вернуть члену ЛДПР пост в Совете Федерации

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с требованием вернуть члена партии, сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на пост заместителя председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству, сообщает РБК. Подлинность письма подтвердила пресс-служба партии.

Жириновский отметил в письме, что возвращение Афанасьевой на должность «способствовало бы гармонизации рабочих отношений внутри коллектива Совета Федерации и не стало бы в дальнейшем предметом широкого обсуждения общественности».

Афанасьева покинула пост после заседания комитета по законодательству в начале октября. Как пишет Жириновский, сотрудники аппарата Совета Федерации обращались к ней «с настойчивой просьбой подать заявление об освобождении от должности», поскольку ее «позиции при голосованиях по некоторым вопросам расходятся с большинством».

В ЛДПР изданию рассказали, что связывают отставку с тем, что Афанасьева проголосовала против закона о пенсионной реформе и «неоднократно голосовала по разным вопросам не так, как большинство сенаторов». Источник РБК в Совете Федерации объяснил освобождение сенатора от должности тем, что руководство верхней палаты осталось недовольно ее работой на Втором Евразийском женском форуме, который прошел в Петербурге в конце сентября.

Пресс-служба Матвиенко и Афанасьева отказались от комментариев. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Афанасьева сама решила покинуть должность и ему неизвестны причины этого.

Голосование в Совете Федерации по законопроекту о пенсионной реформе прошло 3 октября. За его принятие проголосовали 149 сенаторов, пятеро – против, трое воздержались. В тот же день документ подписал президент Владимир Путин.

Политика
Новости

Константинополь отказался разрывать отношения с РПЦ

Ведомости
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Константинопольский патриархат продолжает состоять в общении с Русской православной церковью (РПЦ), несмотря на решение Москвы о полном разрыве отношений. Об этом говорится в обращении экзархата русских приходов в Западной Европе, который подчиняется Константинополю. Его приводит «Интерфакс».

В сообщении указывается, что вселенский патриархат «не прерывал общения с Московским патриархатом и продолжает его поминать в порядке, установленном в диптихе». В нем отмечается, что всем православным верующим разрешено участвовать в литургической жизни и таинствах в русских приходах Западной Европы.

Ранее РПЦ объявила о полном разрыве отношений с Константинопольским патриархатом. Решение было принято после того, как Синод в Стамбуле объявил об отмене указа о передаче Киевской митрополии Москве, создании своего подворья в Киеве, а также реабилитации лидеров двух неканонических украинских церквей — Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарета и главы Украинской автокефальной православной церкви Макария.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Кремль с большой обеспокоенностью следит за тем, как развивается ситуация в отношениях между РПЦ и Константинопольским патриархатом. По его словам, это вызывает озабоченность Кремля. «Мы надеемся, что мудрость восторжествует, надеемся, что все интересы Русской православной церкви будут соблюдены», — подчеркивал Песков.

Политика
Новости

Полиция начала проверку из-за поступивших угроз в адрес «Новой газеты»

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Главное управление МВД России по Москве проводит проверку в связи с сообщением о том, что у редакции одного из изданий была обнаружена корзина с находящейся в ней головой животного. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Название издания или адрес редакции в сообщении не уточняются. Ранее «Новая газета» сообщила, что обратилась в полицию из-за того, что кто-то принес к редакции похоронный венок и отрезанную голову барана. В первом случае на посылке была подпись «Денис Коротков – предатель родины», во втором оставили записку: «Главному редактору «Новой газеты» с приветом Вам и Короткову» (орфография и пунктуация автора сохранены). Редакция издания отмечает, что расценивает это в качестве угроз. Кроме того, Коротков рассказал Русской службе ВВС, что также получил букет из четырех гвоздик с траурной лентой и запиской «Мы тебя не забудем».

Коротков – журналист, который написал серию материалов о деятельности частной военной компании «ЧВК Вагнера» в Сирии. Все эти материалы были опубликованы в петербургском издании «Фонтанка».

«Новая газета» отмечает, что в соцсетях началась кампания против издания. Информация, что «Новая газета» якобы разгласила данные российских летчиков, воюющих в Сирии, чем подвергла их семьи опасности, – просто фейк, говорится в ее заявлении: «У нас вообще не было публикаций на эту тему – ни в газете, ни на сайте».

Бизнес
Новости

Путин и Мирзиеев дали старт строительству АЭС в Узбекистане

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Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев приняли участие в торжественной церемонии запуска строительства первой АЭС в республике. Церемония прошла в режиме телемоста между Ташкентом и площадкой для изысканий. Главы государств дали старт проекту нажатием символической кнопки, передает «Интерфакс».

«Речь идет не просто о строительстве какого-то крупного промышленного объекта, речь идет о создании новой отрасли экономики в Узбекистане. Два энергоблока АЭС общей мощностью 2,4 МВт обеспечат производство недорогой и чистой электроэнергии, которую планируется поставлять потребителям как в Узбекистане, так и в других странах Центральной Азии», — сказал во время церемонии Путин.

Оценочная стоимость строительства АЭС в Узбекистане составляет около $11 млрд. Об этом ранее говорил помощник президента России Юрий Ушаков. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в 2028 г.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Shell перестала спонсировать Лондонскую национальную галерею

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Британско-нидерландская нефтегазовая компания Royal Dutch Shell прекратила спонсировать Лондонскую национальную галерею, пишет The Guardian. Компания оказывала музею финансовую поддержку на протяжении последних 12 лет.

Соглашение компании с галереей истекло еще в январе текущего года, но стороны не стали объявлять об этом во всеуслышание, уточняет газета. Shell сообщила об этом только в ответ на запрос журналистов.

Как отмечает издание, партнерство с Shell сделало галерею мишенью для активистов, в том числе членов «Гринпис», выступающих против того, чтобы искусство финансировалось за счет денег, заработанных на нефти, газе и угле. Профсоюзы, представляющие музейных работников, тоже приветствовали решение галереи прекратить сотрудничество с Shell.

По оценкам экспертов, «корпоративное членство» Shell в Лондонской национальной галерее стоило компании от 20 000 до 35 000 фунтов стерлингов в год (примерно $26 000–45 600).

Топ-10 компаний мира по капиталовложениям

Политика
Новости

Суд в Москве обязал миллиардера Ахмедова выплатить экс-супруге $585 млн

Ведомости
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Мосгорсуд отклонил апелляцию миллиардера Фархада Ахмедова на решение лондонского суда, обязавшего его выплатить более 450 млн фунтов ($585 млн) бывшей супруге Татьяне после развода. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Российский Forbes оценивает состояние Ахмедова в $1,4 млрд.

Миллиардер настаивал, что уже развелся с супругой в России, и поэтому в заседаниях лондонского суда не участвовал. По версии бизнесмена, брак с супругой он расторг еще в 2000 г., после семи лет семейной жизни. Однако российский суд решил, что Ахмедов не представил «достаточных и достоверных доказательств» этого факта.

Адвокат Ахмедовой заявил Bloomberg, что единственный развод его подзащитной с бизнесменом был оформлен в Лондоне в 2016 г. «Будет подана кассационная жалоба. Фархад Ахмедов намерен дойти до Верховного суда», — заявил РБК адвокат миллиардера Ирина Щеглова.

Ранее лондонский суд также постановил арестовать 115-метровую яхту Luna Ахмедова. Арест был наложен для обеспечения выплат бывшей жене. Как отмечал Bloomberg, арестованная в Дубае яхта была построена по заказу российского бизнесмена Романа Абрамовича. Ахмедов купил у него судно в 2014 г. Стоимость яхты, как писало агентство, — $492 млн.

Кто и за сколько покупает суперъяхты

Экономика
Новости

США направили запрос в ВТО о создании третейской группы по спорам о пошлинах

Ведомости
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Власти США попросили ВТО созвать третейскую группу для разрешения споров, связанных с введенными Вашингтоном пошлинами на сталь и алюминий, передает Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Речь идет о созыве экспертной группы по спорам США с ЕС, Китаем, Канадой и Мексикой.

Норвежский министр иностранных дел Ине Эриксен Серейде в четверг, 18 октября, заявила, что Норвегия (не входит в ЕС) и страны Евросоюза вслед за Россией подали в ВТБ запрос на создание третейской группы. «Мы считаем, что дополнительные пошлины США на сталь и алюминий нарушают правила ВТО», — сказала она, добавив, что «механизм разрешения споров в ВТО — это общий способ разрешения разногласий», когда спор не удалось решить при помощи консультаций.

Министерство торговли Китая в четверг сообщило, что тоже направило в ВТО аналогичный запрос. Ведомство назвало решение США ввести пошлины актом протекционизма, который серьезно подорвал международные правила торговли.

Россия подала запрос на созыв третейской группы по аналогичному спору с США о пошлинах 18 октября. В конце сентября министр экономического развития Максим Орешкин говорил, что консультации с американской стороной «никакого результата не дали», поэтому Россия продолжит спор в соответствии со стандартной процедурой. На рассмотрение спора в ВТО может потребоваться несколько лет, уточнил министр.

США ввели дополнительные 25%-ные пошлины на сталь и 10%-ные на алюминий 23 марта. Пошлины касаются импорта из всех стран, за исключением Австралии и Аргентины. Импорт из Бразилии и Южной Кореи исключен только из-под действия пошлин на сталь.

Россия в ВТО

Выбор редактора
Политика
Новости

Суд оставил в СИЗО Кокорина и Мамаева

Ведомости
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Мосгорсуд признал законным арест футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, а также младшего брата последнего Кирилла, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

В адрес суда поступило ходатайство «Зенита» за подписью президента футбольного клуба Сергея Фурсенко, который попросил изменить меру пресечения для Кокорина. Фурсенко «не относится в соответствии с УПК к числу лиц, имеющих право заявлять ходатайства», но его мнение будет учтено, заявила судья.

Кроме того, защита приобщила справку из банка «о наличии на счету матери Кокорина более 10 400 000 руб., которые мы можем внести в качестве залога за него».

18 октября МВД сообщило, что Кокорину, Мамаеву и их соучастнику (его имя ведомство не назвало) предъявлены обвинения в двух преступлениях по ст. 116 Уголовного кодекса (побои) и одного — по ст. 213 УК (хулиганство). Кирилла Кокорина обвинили в совершении трех преступлений по статье о побоях и одного преступления — по статье о хулиганстве.

Кокорины и Мамаев были арестованы 12 октября. В тот же день Тверской суд Москвы отправил под арест Александра Протасовицкого, которого называли четвертым фигурантом дела против Кокорина и Мамаева.

Футболисты стали фигурантами дела об избиении 8 октября водителя телеведущей «Первого канала» Ольги Ушаковой и директора департамента Минпромторга Дениса Пака. Во время второго инцидента пострадал также гендиректор ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в суде

Технологии
Новости

Страховщики назвали себя крупнейшими инвесторами космической отрасли России

Ведомости
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Страховые компании выплатят «Роскосмосу» почти 15 млрд руб. за три аварии с конца 2017 г., заявил в интервью «РИА Новости» президент Российской ассоциации авиационных и космических страховщиков, управляющий директор — руководитель Центра космического страхования в «ВТБ страхование» Павел Шутов. По его мнению, страховщиков можно считать крупнейшими инвесторами космической отрасли России.

Собеседник агентства пояснил, что в этом году расходы «Роскосмоса» на страхование запусков не превысили 1 млрд руб. При этом страховщики должны выплатить «Роскосмосу» 2,5 млрд руб. за «Метеор», 7,5 млрд руб. — за «Ангосат» и 4,6 млрд руб. — за «Союз».

Последняя авария с космическим аппаратом «Роскосмоса» произошла 11 октября. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-10» стартовала к Международной космической станции (МКС) с первой стартовой площадки «Байконура». На борту корабля находились космонавт «Роскосмоса» Алексей Овчинин и астронавт NASA Ник Хейг. Во время полета произошла авария носителя. В результате экипаж приземлился в степи Казахстана. Космонавты на пострадали.

Авария стала первой за 35 лет при запуске пилотируемого корабля. Пресс-служба страховой компании «Согласие» ранее заявляла РБК, что в случае признания аварии ракеты-носителя «Союз-ФГ» страховым случаем выплата по нему может стать рекордной. Компания «Согласие» выступала страховщиком рисков при запуске корабля. Расследование причин чрезвычайного происшествия продолжается. «Роскосмос» пообещал представить предварительные результаты работы комиссии по аварии 22 или 23 октября.

Космонавты Овчинин и Хейг вернулись на Байконур после аварийного запуска «Союза МС-10»

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