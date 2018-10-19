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Жириновский потребовал от Матвиенко вернуть члену ЛДПР пост в Совете Федерации

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко письмо с требованием вернуть члена партии, сенатора от Оренбургской области Елену Афанасьеву на пост заместителя председателя комитета верхней палаты по конституционному законодательству, сообщает РБК. Подлинность письма подтвердила пресс-служба партии.

Жириновский отметил в письме, что возвращение Афанасьевой на должность «способствовало бы гармонизации рабочих отношений внутри коллектива Совета Федерации и не стало бы в дальнейшем предметом широкого обсуждения общественности».

Афанасьева покинула пост после заседания комитета по законодательству в начале октября. Как пишет Жириновский, сотрудники аппарата Совета Федерации обращались к ней «с настойчивой просьбой подать заявление об освобождении от должности», поскольку ее «позиции при голосованиях по некоторым вопросам расходятся с большинством».

В ЛДПР изданию рассказали, что связывают отставку с тем, что Афанасьева проголосовала против закона о пенсионной реформе и «неоднократно голосовала по разным вопросам не так, как большинство сенаторов». Источник РБК в Совете Федерации объяснил освобождение сенатора от должности тем, что руководство верхней палаты осталось недовольно ее работой на Втором Евразийском женском форуме, который прошел в Петербурге в конце сентября.

Пресс-служба Матвиенко и Афанасьева отказались от комментариев. Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил, что Афанасьева сама решила покинуть должность и ему неизвестны причины этого.

Голосование в Совете Федерации по законопроекту о пенсионной реформе прошло 3 октября. За его принятие проголосовали 149 сенаторов, пятеро – против, трое воздержались. В тот же день документ подписал президент Владимир Путин.