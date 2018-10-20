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После взрыва на заводе в Ленинградской области задержан главный инженер

После взрыва на гатчинском заводе «Авангард» в Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По подозрению в совершении этого преступления задержан главный инженер завода.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. Предварительно, в результате взрыва погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.

Главный инженер завода, по версии следователей, допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию и меры безопасности, из-за чего и произошел взрыв, говорится в сообщении СУ СКР.

Взрыв разрушил часть здания завода, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, загорелись несколько припаркованных рядом с предприятием автомобилей. Ответственность владельца завода застрахована в «Альфастраховании», сообщает ТАСС. По закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта страховая выплата родственникам погибших в результате аварии составляет 2,025 млн руб. Размер выплаты пострадавшим зависит от тяжести полученных травм (до 2 млн руб.).

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области