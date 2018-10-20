Золотов предложил проверить Навального на полиграфе

Здравствуйте, ! Мы вас узнали, так как вы зарегистрированы на сайте hbr-russia.ru. У сайтов vedomosti.ru и hbr-russia.ru теперь общая система авторизации. Для входа вы можете использовать единый логин и пароль
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и заявил, что оппозиционер ответит за «свою ложь». «Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал Золотов корреспонденту «Коммерсанта».
В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль. «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии. Он обвинил Навального в клевете и заявил, что «в офицерской среде не принято просто так прощать это».
Навальный в это время отбывал административный арест. Он ответил Золотову только 18 октября, после выхода из спецприемника. Политик предложил директору Росгвардии провести дебаты на любом федеральном или на YouTube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения и считает Золотова вором.
Золотов отклонил предложение Навального, заявив, что он «его приглашал на другое». Росгвардия в свою очередь обвинила политика в самопиаре во время трагедии (18 октября было объявлено днем траура в Керчи, где 21 человек погиб в результате нападения на колледж).
Все административные аресты Алексея Навального
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
24 сентября оппозиционер Алексей Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста. В 2011-2018 гг. его приговаривали к административным арестам 10 раз, всего он провел в спецприемнике 192 дня
1/11
Денис Абрамов / Ведомости
В 2011 г. Навальный был арестован на 15 суток после выступления 5 декабря 2011 г. на согласованном с властями оппозиционном митинге против фальсификации итогов выборов
2/11
Sergey Ponomarev / AP
В мае 2012 г. Навальный получил 15 суток административного ареста за неповиновение полиции после того, как 9 мая его задержали у метро «Баррикадная» на «народных гуляниях»
3/11
Денис Абрамов / Ведомости
В феврале 2014 г. Навальный был признан виновным в неисполнении законного требования сотрудника полиции (ст. 19.3 КоАП) во время акции в поддержку осужденных по «болотному делу», суд приговорил его к семи суткам административного ареста
4/11
Филипп Киреев / ТАСС
В феврале 2015 г. Навальный арестован на 15 суток за раздачу листовок в метро, когда он агитировал за марш «Весна»
5/11
Evgeny Feldman for Alexey Navalny's campaign photo via AP
В марте 2017 г. Навальный был арестован на 15 суток за сопротивление полицейским на антикоррупционной акции в центре Москвы
6/11
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В июне 2017 г. политик был арестован на 30 суток – за повторное нарушение правил проведения митингов и демонстраций. Позже Мосгорсуд смягчил административный арест до 25 суток
7/11
Евгений Фельдман для проекта «Это Навальный»
В октябре 2017 г. Симоновский райсуд Москвы отправил Навального под административный арест на 20 суток за повторное нарушение порядка организации публичного мероприятия. Из-за этого он не смог попасть на несогласованную встречу с петербуржцами на Марсовом поле 7 октября, приуроченную к 65-летию президента
8/11
Евгений Разумный / Ведомости
15 мая 2018 г. Тверской районный суд назначил Навальному 30 суток административного ареста за организацию несанкционированной акции 5 мая (на фото). На политика был составлен протокол за повторное нарушение правил проведения публичных мероприятий и неповиновение полицейскому. По первому нарушению Навальный был арестован на 30 суток, по второму – на 15. Сроки административного ареста не суммировались
9/11
Vasily MAXIMOV / AFP
В августе 2018 г. Навальный был вновь арестован на 30 суток за повторное нарушение правил организации и проведения публичного мероприятия. Административный протокол в отношении Навального был составлен за акцию «Забастовка избирателей», которая прошла 28 января 2018 г. Из-за ареста Навальный пропустил акции против пенсионной реформы
10/11
Дмитрий Серебряков / ТАСС
24 сентября Навальный вышел из спецприемника, где отбывал 30 суток административного ареста, но был сразу же задержан. Вечером Симоновский райсуд Москвы приговорил Навального еще к 20 суткам административного ареста – за публикацию анонса акции против повышения пенсионного возраста 9 сентября, а также призывов к ней в виде твита и видеоролика от 24 августа
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Операторы, которые стояли за связанными с Россией ботами, использовали инструменты американских стартапов, в том числе IFTTT Inc., для того, чтобы проводить в социальных сетях кампанию по дезинформации и вмешиваться таким образом в выборы в США, пишет Bloomberg.
Об этом, по данным агентства, свидетельствует обнародованный Twitter архив твитов, которые, по данным компании, были опубликованы с аккаунтов Агентства интернет-исследований, известного как «фабрика троллей». Из этих материалов, как указывает Bloomberg, следует, что аккаунты, связанные с «фабрикой троллей» пользовались услугами американских стартапов IFTTT, RoundTeam Inc. и Dlvr.it Inc. для того, чтобы автоматизировать и максимально широко распространить свои сообщения.
Например, базирующаяся в Сан-Франциско компания IFTTT, как поясняет агентство, позволяет пользователям подключаться к различным приложениям и автоматически публиковать свой контент на нескольких сервисах. Наиболее активно связанные с Россией боты пользовались услугами IFTTT в конце прошлого года и в начале этого года, отмечает Bloomberg.
Соучредитель IFTTT Линден Тиббетс сообщил агентству, что компания активно изучает опубликованные Twitter данные. По его словам, из 4600 аккаунтов, упоминающихся в расследовании сети микроблогов, 256 использовали услуги IFTTT. Представитель Twitter от комментариев отказался.
В феврале этого года США предъявили обвинения 13 российским гражданам и трем организациям во вмешательстве в президентские выборы 2016 г. Обвинения были выдвинуты против бизнесмена Евгения Пригожина, а также его компаний «Конкорд менеджмент» и «Конкорд кейтеринг». Еще одно юридическое лицо, против которого американские власти выдвинули обвинения, — это Агентство интернет-исследований, более известное как «фабрика троллей», которая, по данным РБК, также может спонсироваться Пригожиным.
В пятницу, 19 октября, минюст США предъявил обвинения еще одной россиянке — 44-летней Елене Хусяйновой. Она обвиняется в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября.
По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
1/29
Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
3/29
Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Росгвардия предложила обязать россиян уведомлять территориальные органы о хранении оружия по месту пребывания. Проект соответствующего постановления опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
Суть предложения в следующем: если владельцы оружия берут его с собой в поездку более чем на трое суток, то они в течение трех рабочих дней должны сообщить в Росгвардию о своем фактическом местонахождении. Эта мера позволит обеспечить контроль за оборотом оружия в местах его временного хранения, говорится в пояснительной записке к документу.
В проект постановления также включены положения, позволяющие перевозить оружие воздушным транспортом без получения разрешения от Росгвардии.Кроме того, граждане смогут передавать оружие работникам подразделений транспортной безопасности для перевозки самолетом.
Предложения ужесточить правила хранения оружия появились после нападения на колледж в Керчи, где 17 октября произошли взрыв и стрельба. По данным следствия, нападение совершил один из студентов учебного заведения, 18-летний Владислав Росляков. После случившегося он покончил с собой, его тело с огнестрельным ранением обнаружили в одном из помещений колледжа. На момент публикации было известно о 21 погибшем, несколько десятков человек пострадали.
Ruptly
17 октября в Керченском политехническом колледже произошли стрельба и взрыв. Устроил нападение, по данным следствия, студент колледжа Владислав Росляков. Количество погибших в результате массового убийства увеличилось до 21 человека, сообщили в Минздраве. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур
В прошлый раз вопрос о хранении оружия в поездках поднимался Росгвардией после массового убийства в Тверской области в июне 2017 г. Тогда 45-летний житель Москвы в состоянии алкогольного опьянения застрелил девятерых своих знакомых. Было установлено, что стрелявший был законным владельцем охотничьего ружья, из которого он стрелял, но хранил он его на своем дачном участке с нарушением требований.
После этого инцидента Росгвардия организовала «комплекс профилактических мероприятий», направленных на работу с владельцами оружия, которые берут его с собой в поездки. Какие именно мероприятия проводились, не уточнялось.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Кандидат от КПРФ на пост губернатора Приморского края Андрей Ищенко рассказал, что ему поступали предложения отказаться от участия в выборах в обмен на должность вице-губернатора региона. «Были такие предложения: давай, ты снимешься с выборов, за это получишь должность, еще что-то», — цитирует Ищенко «Интерфакс».
По словам коммуниста, эти предложения поступали «со стороны, через какие-то sms-ки». Ищенко предположил, что это делалось, чтобы потом уличить его в готовности променять участие в выборах на высокий пост и использовать это против него. Кандидат от КПРФ добавил, что намерен участвовать в выборах и не будет «размениваться на вице-губернатора или еще какую-то должность».
Ранее Ищенко опровергал информацию о том, что он получал подобные предложения. Сообщения о том, что ему предложили обменять участие в выборах на должность, коммунист называл информационным вбросом.
О том, что администрация президента предложила лидеру КПРФ Геннадию Зюганову обдумать назначение Ищенко на пост сенатора или вице-губернатора в обмен на его отказ от участия в выборах, рассказали «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации, и человек в окружении Ищенко.
В Приморье 16 сентября прошел второй тур выборов губернатора (в первом туре 9 сентября победитель не определился), но их итоги были отменены из-за нарушений в ходе голосования. Повторные выборы губернатора края назначены на 16 декабря. Врио главы региона до выборов назначен Олег Кожемяко. Он намерен участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца.
Хозяин Дальнего Востока. Чем известен Олег Кожемяко
Андрей Оглезнев / Амурская правда
Президент Владимир Путин назначил Олег Кожемяко врио губернатора Приморья и одобрил его идею участвовать в новых выборах руководителя региона. Жизненный путь Кожемяко и его самые яркие образы – в фотогалерее «Ведомостей»
1/11
instagram.com/kozhemiako.oleg
Кожемяко родился в Приморье и в 1992 г. окончил Дальневосточный коммерческий институт, который находится во Владивостоке. Первое место работы Кожемяко - мастер на Приморской ГРЭС. Затем он стал заниматься предпринимательской деятельностью и в конце 80-х годов запустил цветочный бизнес
2/11
Влдаимир Саяпин / ТАСС
В 90-е он стал заниматься рыбным бизнесом: его производственно-пищевое объединение стало основным акционером приморского рыбодобывающего предприятия «Преображенская база тралового флота», а сам он возглавил совет директоров этой компании. В июле 2018 г. его семья - жена, сестра и сын - вышла из этого бизнеса
На фото: Кожемяко (слева) знакомит председателя Госкомрыболовства Евгения Наздратенко с продукцией «Преображенской базы тралового флота». Последний был главой Приморского края с 1993 по 2001 г.
3/11
Игорь Буймистров / ТАСС
Свою политическую карьеру Кожемяко начал тоже в Приморском крае - сначала он был избран в законодательное собрание региона, а затем стал представителем края в Совете Федерации
4/11
Первые свои губернаторские выборы Кожемяко проиграл - он занял третье место на голосовании в Камчатской области в 2004 г., набрав всего 14,14% На фото: предвыборная агитация Кожемяко на выборах в Камчатской области
5/11
Вячеслав Мурашко / ТАСС
Кожемяко - абсолютный лидер по количеству регионов, которые он возглавлял. До Приморского края он руководил Корякией, Амурской областью и Сахалином На фото: Кожемяко (второй справа) в должности губернатора Корякии в поселке Корф Олюторского района инспектирует процесс подготовки региона к отопительному сезону
6/11
Алексей Дружинин / ТАСС
Сахалинскую область Кожемяко возглавил в 2015 г. после того, как ушел в отставку из-за утраты доверия обвиненный в коррупции Александр Хорошавин
7/11
Сергей Красноухов / ТАСС
Кожемяко в октябре 2015 г. во время осмотра подтопленных домов на Сахалине. На остров тогда обрушился сильный ураган, на юге в течение ночи выпало около 40% месячной нормы осадков
8/11
Геннадий Гуляев / Коммерсантъ
Кожемяко - любитель мотоциклов. В его декларации значится Harley-Davidson XL883N
9/11
Сергей Красноухов/ТАСС
Новый врио главы Приморья - любитель здорового образа жизни. Он купается в проруби, занимается различными видами спорта, соблюдает пост
10/11
Екатерина Чеснокова / РИА Новости
Кожемяко – не бедный человек. Он вошел в десятку губернаторов, получивших наибольший доход по итогам 2017 г. Он заработал 25,24 млн руб., задекларировал участок площадью 45 000 кв. м и четыре жилых дома На фото: Кожемяко в должности губернатора Сахалина на церемонии открытия VI Сахалинского международного кинофестиваля «Край света» в 2016 году
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
В связи с тем, что сейчас на Лубянской площади идут строительные работы по созданию сквера, власти Москвы предложили перенести акцию памяти жертв политических репрессий «Возвращение имен» на проспект Академика Сахарова и провести ее у «Стены скорби». Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на префектуру Центрального административного округа Москвы.
«Никаких препятствий для проведения акции в этом году нет, кроме объективных причин в виде ремонтно-строительных работ в сквере у Соловецкого камня», — сказали в префектуре. Строительные работы не позволят обеспечить достаточный контроль за соблюдением безопасности, пояснила пресс-служба.
Акция «Возвращение имен» ежегодно на протяжении последних 11 лет проводится на Лубянке 29 октября, накануне Дня памяти жертв политических репрессий. В этот день все желающие в течение 12 часов читают имена расстрелянных в Москве политических заключенных. Местом проведения акции была выбрана Лубянская площадь, потому что там установлен старейший в России памятник жертвам политических репрессий в СССР — Соловецкий камень.
Акцию проводит международная организация «Мемориал». В пятницу правозащитники сообщили, что московские власти пытаются сорвать мероприятие, отозвав разрешение на его проведение. Как следует из заявления «Мемориала», все необходимые разрешения на проведение акции были получены, однако, несмотря на это, 19 октября московская мэрия запретила проводить мероприятие на Лубянке. Перенос акции на проспект Сахарова «Мемориал» считает неприемлемым.
Акция «Возвращение имен» на Лубянской площади. 2017 год
Андрей Гордеев / Ведомости
В канун Дня памяти жертв политических репрессий на Лубянской площади у Соловецкого камня проходит акция «Возвращение имен»
1/10
Андрей Гордеев / Ведомости
С 10 утра до 22 часов вечера, сменяя друг друга, на площади читают имена людей, расстрелянных в Москве в годы советского террора
2/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Организаторы раздают участникам листки с именами и подробностями жизни лишь некоторых людей, которые были казнены в 1937–1938 гг.
3/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
4/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
5/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
6/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
7/10
Андрей Гордеев / Ведомости
Участники акции
8/10
Андрей Гордеев / Ведомости
В этом году акции исполнится 10 лет
9/10
Андрей Гордеев / Ведомости
За годы террора только в Москве было расстреляно более 40 000 человек
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Власти США продолжают пугать мировую общественность «российскими хакерами и блогерами» и в продолжение этой клеветнической кампании обвинили россиянку Елену Хусяйнову в попытке вмешаться в выборы. Об этом говорится в комментарии замминистра иностранных дел России Сергея Рябкова.
Целью проводимой США кампании, по мнению МИДа, является «стремление некоторых американских политиков получить преимущества в межпартийных дрязгах и одновременно надавить на Россию». В Москве понимают, что Вашингтон таким образом фабрикует предлог для введения новых санкций, добавил Рябков.
В пятницу минюст США обвинил 44-летнюю Елену Хусяйнову в попытке вмешательства в выборы в США, в том числе в предстоящие промежуточные выборы в конгресс, которые пройдут 6 ноября. Это первое обвинение, предъявленное россиянам в связи с вмешательством в новые выборы.
По версии американских властей, Хусяйнова была главным бухгалтером в проекте «Лахта», который являлся «проектом прикрытия» и финансировался российским бизнесменом Евгением Пригожиным и подконтрольными ему компаниями. Обвинение утверждает, что россиянка «вступила в сговор с иными участниками кампании влияния России по подрыву американской демократии». По версии следствия, она управляла финансированием вмешательства в выборы в США.
Конгресс США опубликовал рекламу, с помощью которой Россия «повлияла» на выборы в США
Демократы из комитета конгресса США по разведке опубликовали подборку рекламы в Facebook, которую, как они считают, заказало российское Агентство интернет-исследований («фабрика троллей»). По их мнению, реклама работала на обострение противоречий в США перед президентскими выборами 2016 г. Опубликовано порядка 3 500 рекламных объявлений - мы приводим небольшую, но репрезентативную выборку. Картинка: «Ставь лайк, если считаешь, что лжец не должен стать президентом». Пост: критика Хиллари Клинтон. Переходов: 3. Потрачено средств*: 13 руб. *Здесь и далее данные конгресса США
1/29
Картинка: Лозунг кампании Клинтон и скриншот из мультфильма Family Guy. Пост: «Вас не тошнит от людей, которые говорят «Готовы к Хилари»? Потому что меня они бесят каждый день». Переходов: 0. Потрачено средств: 0 руб.
2/29
Картинка: Сжигание логотипа кампании Клинтон. Пост: «Присоединяйтесь к #HillaryClintonForPrison2016. Пришлите фото (можно с таким лого, надпись на стене, что угодно)».
Таргетинг: пользователи, которым нравится Берни Сандерс [соперник Клинтон на праймериз]. Переходов: 54.
Потрачено средств: 3032 руб.
3/29
Картинка: «Судья в Новом Орлеане постановил выпустить 7 убийц и насильников... когда тысячи черных братьев томятся в тюрьме за мелкие нарушения». Пост: «Каждый год система бросает в тюрьму тысячи афроамериканцев. Что не так с нашей страной?» Переходов: 73. Потрачено средств: 100 руб.
4/29
Картинка: «Нет друзей? Просто обрежь хлеб в форме руки, и, когда он выпрыгнет из тостера, будет похоже на «дай пять». Пост: «Вот это горячее приветствие!» Переходов: 59. Потрачено средств: 100 руб.
5/29
Картинка: «Я не против твоего богатства, я против того, что ты покупаешь мое правительство». Пост: «Именно. Я тоже против использования твоего богатства для выборов политиков, которые потом своими законами позволят тебе уйти от налогов». Переходов: 209. Потрачено средств: 473,65 руб.
6/29
Картинка: «Настоящие патриоты защищают общие права. Присоединяйся!» Пост: «Будь с народом, а не с правительством! Выходи на митинг в Атланте в воскресенье!» Таргетинг: Атланта. Переходов: 0. Потрачено средств: 10 руб.
7/29
Картинка: Фейк о статуе Свободы. Пост: «Оригинальная статуя Свободы, подаренная США, была статуей... «чернокожей женщины», - Urban Intellectuals [группа по противодействию стереотипам против чернокожих]». Переходов: 145. Потрачено средств: 138,16 руб.
8/29
Картинка: «Где ты видишь себя через 10 лет». Пост: «Я эволюционирую в кота». Переходов: 42. Потрачено средств: 100 руб.
9/29
Картинка: «Всех этих людей задержали по одному обвинению, но фото в газетах разные». Пост: «Неудивительно, что в белых парней не стреляют при аресте». Переходов: 2. Потрачено средств: 4 руб.
10/29
Пост: «Когда тебя просят задержаться на работе». Картинка: Начальник: «Надеюсь, с тобой все хорошо и ты все равно придешь в 9 утра, верно?» Переходов: 94. Потрачено средств: 89,47 руб.
11/29
Картинка: «Выходи на патриотический марш!» Таргетинг: Атланта, пользователи, заинтересованные в «Независимость» или «Патриотизм». Потрачено средств: 53 руб. Заявили о готовности выйти (всего в группе): 22 человека.
12/29
Картинка: Чернокожие подростки-заключенные в начале ХХ в. Пост: «Неблагополучные. Убитые. Измученные. Преследуемые полицией. Говорят и ищут правду». Переходов: 715. Потрачено средств: 200 руб.
13/29
Картинка: «Если хочешь спасти Америку, ты с нами»! Пост: «Закроем границу, пока не поздно! Ставь лайк и присоединяйся!» Переходов: 0. Потрачено средств: 1 руб.
14/29
Картинка: Клинтон против Сандерса. Пост: «Давайте узнаем, кого мы поддерживаем больше… Лайк за Клинтон, комментарий - за Берни». Таргетинг: пользователи, которые имеют отношение к «Объединенным мусульманам Америки». Показов: 5. Переходов: 4. Потрачено средств: 3,01 руб.
15/29
Картинка: «Когда лег спать и слышишь странный шум внизу, но это хорошо, потому что если тебя убьют, не нужно будет выплачивать студенческий кредит». Пост: "Про сон - это точно!" Переходов: 856. Потрачено средств: 540,50 руб.
16/29
Картинка: «Митинг против Бейонсе» [использовала в выступлении эстетику боевиков "Черных пантер"]. Пост: "Скажи нет хаосу! Instagram США против расизма!" Переходов: 0. Потрачено средств: 1,51 руб.
17/29
Картинка: «Наставник и друг Хиллари, сенатор Роберт Берд. Бывший лидер «Ку-Клукс-Клана». Пост: «Либеральные СМИ пытались раздуть историю о поддержке Трампа «Ку-Клукс-Кланом»... но почему-то забыли о связях Хиллари Клинтон». Таргетинг: Люди с интересами «Патриотизм», друзья людей с интересами «Патриотизм». Переходов: 334. Потрачено средств: 352 руб.
18/29
Картинка: «Вот какого худи надо бояться... А не такого». Пост: «Присоединяйся к нам, чтобы узнать больше! Почему белый колпак и пропаганда белого превосходства не запрещены в Америке?» Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 95. Потрачено средств: 1796 руб.
19/29
Картинка: Сторонник независимости Техаса на фоне его флага. Пост: «Техас - свободное и независимое государство». Конституция Техаса, 1876 г. Таргетинг: Техас, интересующиеся «Независимостью» и «Патриотизмом». Переходов: 347. Потрачено средств: 500 руб.
20/29
Картинка: «Бейдж - там, где сердце». Пост: "Тем, кто говорит, что полицейские не нужны, не нужны ваша безопасность и уверенность!" Таргетинг: Пользователи с интересами "Полиция" или "Безопасность". Переходов: 135. Потрачено средств: 3950 руб.
21/29
Картинка: «Рядовой техасец после закона об открытом ношении оружия». Пост: «Полгода открытого ношения оружия в Техасе: о проблемах не сообщается». Таргетинг: Техас, интересующиеся "Независимостью" и "Патриотизмом". Переходов: 658. Потрачено средств: 500 руб.
22/29
Картинка: Сан-Франциско 1966 / Сан-Франциско 2016. Пост: Ничего не изменилось! Сотни американцев протестовали в Сан-Франциско после убийства полицией #MarioWoods в прошлом месяце. Таргетинг: Сан-Франциско. Переходов: 149. Потрачено средств: 6916 руб.
23/29
Картинка: «Они никогда нас не любили». Пост: «Правительство продолжает относиться к нам как к рабам». Таргетинг: Афроамериканцы. Переходов: 65. Потрачено средств: 1797 руб.
24/29
Картинка: «Америка - единственная страна, где иммигранты зовут иммигрантов иммигрантами». Пост: "Мы все иммигранты и беженцы... Если не ты сам, то твой отец или дед прибыли на таком корабле!" Таргетинг: Люди и друзья людей с интересом в группе «Объединенные мусульмане Америки». Переходов: 52. Потрачено средств: 200 руб.
25/29
Картинка: «Крутейшая инвалидка, что я когда-либо видел». Пост: Похожа на мышку Apple. Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Buzz Feed или r9GAG. Переходов: 246. Потрачено средств: 100 руб.
26/29
Картинка: «Остановим всех захватчиков!» Пост: «Ставь «лайк», если против нелегальной иммиграции! Новости и аналитика! Stop A.I.» Таргетинг: Пользователи, интересующиеся Сирией, Республиканской партией или политикой. Переходов: 11. Потрачено средств: 61 руб.
27/29
Картинка: «Мусульмане - не террористы». Пост: "Все знают, что ислам против террора, но не все верят! <...> Америка, перестань оскорблять мирных граждан, мы не заслуживаем такого отношения!" Таргетинг: Пользователи, интересовавшиеся Islam in the United States или Allah Akbr. Переходов: 53. Потрачено средств: 3587 руб.
28/29
Картинка: «Культура насилия». Пост: Коран 4:89 об убийстве отступивших от истинной веры. «Эта сура - свидетельство того, как беженцы из Сирии уважают нашу культуру». Таргетинг: Пользователи, которым нравится Stop A.I. Переходов: 166. Потрачено средств: 200 руб.
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
Глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу побывал в Ингушетии, где встретился со старейшиной Мухажиром Нальгиевым, который ранее «допустил неуважительные высказывания» в его адрес на митинге против изменения границ между республиками. Об этом Кадыров сообщил в своем Telegram-канале.
О каких именно высказываниях идет речь, Кадыров не уточнил. Как сообщает «Кавказ. Реалии», Мухажир во время выступления на митинге в Магасе назвал главу Чечни пастухом. Во время беседы старейшина объяснил, что позволил себе такие высказывания после слов Кадырова о митингах в Ингушетии. Мухажир посчитал, что глава Чечни раскритиковал ингушский народ.
«Я сказал, что никогда не говорил неуважительно об ингушском народе и его духовных лидерах, не позволял этого и другим в моем присутствии. Я говорил в своем выступлении, которое упомянул Мухажир, об Ахмеде Погорове и подобных ему, которым нет дела до земли и земельного вопроса», — рассказал Кадыров.
После разговора глава Чечни и старейшина попросили друг у друга прощения. Кадыров также посетил мечеть в ингушском селе, где пообщался с местными жителями.
Митинги в Ингушетии начались после того, как глава республики Юнус-Бек Евкуров и Рамзан Кадыров 26 сентября подписали соглашение об определении границ между двумя регионами, предусматривающее равноценный обмен территориями. По соглашению Чечня получила часть территории Сунженского района Ингушетии, а Ингушетии отошла площадь аналогичного размера в Малгобекском районе Чечни.
Сразу после подписания документа в Ингушетии начались протестные акции, а когда парламенты регионов 4 октября утвердили соглашение о границе, протестующие в Магасе объявили акцию бессрочной.
Протесты в Ингушетии
t.me / ingushetia_2018
В четверг, 4 октября, депутаты Народного собрания Ингушетии утвердили соглашение об установлении административной границы с Чечней. В Магасе (столица Ингушетии) жители вышли на акцию против передачи земель Чечне
1/10
t.me / ingushetia_2018
Согласно документу Чечня получит часть Надтеречного района Ингушетии. В свою очередь Чечня отдаст Ингушетии территорию на границе с Малгобекским районом. В конце сентября договор о границах подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров. Граница между республиками не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 г.
2/10
t.me / ingushetia_2018
Люди приезжают в Магас со всей республики, оставляя машины за несколько километров от столицы Ингушетии, сообщает телеграм-канал @ingushetia_2018
3/10
t.me / ingushetia_2018
По данным «Дождя», в центре Магаса собрались около 5000-10 000 человек. Пресс-служба управления МВД по Ингушетии сообщила, что на митинг в Магасе вышли примерно 2000 человек
4/10
t.me / ingushetia_2018
Площадь в Магасе перекрыта полицей
5/10
t.me / ingushetia_2018
Адвокат Ахмет Костоев и руководитель отделения Красного Креста в Ингушетии Муса Мальсагов на митинге в Магасе
6/10
t.me / ingushetia_2018
На акцию протеста вышли и женщины, но они стоят в стороне от основной части митинга
7/10
t.me / ingushetia_2018
Историк Зураб Гаджиев из Дагестана приехал поддержать протестующих
8/10
t.me / ingushetia_2018
Трасса в Магас для транспорта перекрыта
9/10
t.me / ingushetia_2018
Митинг объявлен организаторами бессрочным. Председатель местного отделения «Яблока» Руслан Муцольгов заявил, что данные о голосовании депутатов «лживы»: «К собравшимся вышли четверо депутатов парламента <...> и сообщили, что голосование было сделано тайным, 15 из 24 собравшихся депутатов проголосовали против, четверо испортили бюллетени и пять «за»
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
За три года участия российской группировки в боевых действиях в Сирии при ее поддержке полностью разгромлены бандформирования запрещенной террористической организации «Исламское государство», заявил министр обороны России Сергей Шойгу, выступая в субботу на совещании с коллегами из стран АСЕАН.
По словам Шойгу, за время операции было уничтожено более 87 500 боевиков, освобождено 1411 населенных пунктов и более 95% территории Сирии. «В настоящее время сирийские вооруженные силы контролируют территорию, на которой проживает более 90% населения страны», — сказал Шойгу (его цитирует «Интерфакс»).
Российские саперы за время операции в Сирии разминировали 6500 га территории страны, 1500 км дорог, более 19 000 зданий, добавил министр. Сейчас ситуация в Сирии позволяет беженцам вернуться в свои дома, отметил он. По данным ООН, которые привел Шойгу, из-за войны Сирию покинули почти 7 млн человек.
Ранее бывший главнокомандующий Воздушно-космическими силами России, сенатор Виктор Бондарев сравнил потери России в Сирии и СССР в Афганистане. За три года в Сирии погибли 112 российских военнослужащих. Почти половина потерь приходится на катастрофу Ан-26 и сбитый Ил-20, отметил Бондарев. При этом в Афганистане за три первых года войны погибли почти 4800 военнослужащих.
Бондарев также привел данные о потерях коалиции во главе с США в Ираке. По его словам, за три года войны в Ираке в 2003-2006 гг. американская коалиция потеряла 2515 военнослужащих, из них США — 2309.
Как Путин прилетел в Сирию и приказал выводить войска
Пресс-служба президента России
Президент Владимир Путин в понедельник прилетел в Сирию. На российской авиабазе Хмеймим его встретили президент Сирии Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской военной группировкой Сергей Суровикин, передает «Интерфакс»
1/9
Пресс-служба президента России
Выступая перед военнослужащими авиабазы, Путин приказал министру обороны и начальнику Генштаба начать вывод российских войск из Сирии в пункты постоянной дислокации на территории России
2/9
Пресс-служба президента России
Путин подчеркнул, что российские военные возвращаются на родину с победой
3/9
Пресс-служба президента России
Если террористы «вновь поднимут голову, мы нанесем по ним такие удары, которых они пока и не видели», приводит его слова «РИА Новости»
4/9
Пресс-служба президента России
Вооруженные силы России вместе с сирийской армией разгромили наиболее боеспособную группировку международных террористов в Сирии, заявил Путин
5/9
Пресс-служба президента России
4 декабря Путин рассказал, что практически вся территория Сирии освобождена от террористов, и назвал это заслугой российской военной группировки, находящейся в республике, и правительственных сил Сирии
6/9
Пресс-служба президента России
Российская группировка была развернута в Сирии в сентябре 2015 г., и с тех пор Путин уже дважды заявлял о ее сокращении. Но на этот раз ситуация действительно другая: в основном разгромлена самая опасная террористическая группировка ИГИЛ (запрещена в России), что позволит сократить нашу группировку на 30–50%, говорит человек, близкий к Минобороны России
7/9
Пресс-служба президента России
Президент России обсудил ситуацию в Сирии сегодня с египетским лидером Абдель Фаттахом ас-Сиси по телефону. «Путин подробно информировал египетского лидера о российских оценках последнего развития ситуации в Сирии на фоне завершающейся военной операции по уничтожению террористов в этой стране. Кроме того, обсуждены итоги переговоров с президентом Сирии Башаром Асадом», — говорится на сайте Кремля
8/9
Пресс-служба президента России
По словам источника «Ведомостей», близкого к Минобороны, общее количество российских военнослужащих в Сирии сейчас составляет не более 5000 человек, боевых самолетов - около 30 и вертолетов - около 20
Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинете
Материал добавлен в «Избранное»
Удалить материал из «Избранного»?
Материал удален из «Избранного»
После взрыва на гатчинском заводе «Авангард» в Ленинградской области возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК), сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР). По подозрению в совершении этого преступления задержан главный инженер завода.
Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. Предварительно, в результате взрыва погибли четыре человека, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах города.
Главный инженер завода, по версии следователей, допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию и меры безопасности, из-за чего и произошел взрыв, говорится в сообщении СУ СКР.
Взрыв разрушил часть здания завода, оказались завалены расположенные рядом железнодорожные пути, загорелись несколько припаркованных рядом с предприятием автомобилей. Ответственность владельца завода застрахована в «Альфастраховании», сообщает ТАСС. По закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта страховая выплата родственникам погибших в результате аварии составляет 2,025 млн руб. Размер выплаты пострадавшим зависит от тяжести полученных травм (до 2 млн руб.).
ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.
Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области