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Золотов предложил проверить Навального на полиграфе

Директор Росгвардии Виктор Золотов предложил проверить Алексея Навального на полиграфе и заявил, что оппозиционер ответит за «свою ложь». «Он же за свою ложь должен ответить! Я бы, честно говоря, для начала вообще пропустил его через полиграф», — сказал Золотов корреспонденту «Коммерсанта».

В сентябре Золотов записал видеообращение к Навальному, в котором вызвал его на дуэль. «Я просто вызываю вас на поединок – на ринг, на татами, куда угодно. Где обещаю за несколько минут сделать из вас хорошую, сочную отбивную», — сказал директор Росгвардии. Он обвинил Навального в клевете и заявил, что «в офицерской среде не принято просто так прощать это».

Навальный в это время отбывал административный арест. Он ответил Золотову только 18 октября, после выхода из спецприемника. Политик предложил директору Росгвардии провести дебаты на любом федеральном или на YouTube-канале. Навальный отметил, что не отказывается от своего мнения и считает Золотова вором.

Золотов отклонил предложение Навального, заявив, что он «его приглашал на другое». Росгвардия в свою очередь обвинила политика в самопиаре во время трагедии (18 октября было объявлено днем траура в Керчи, где 21 человек погиб в результате нападения на колледж).

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