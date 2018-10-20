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Главному инженеру гатчинского завода пиротехники предъявили обвинение

Следователи предъявили обвинение главному инженеру гатчинского завода «Авангард», на котором в пятницу произошел взрыв. Об этом сообщает управление Следственного комитета России по Ленинградской области. Инженер обвиняется в нарушении правил безопасности на взрывоопасных объектах (ч. 3 ст. 217 УК). Максимальное наказание, предусмотренное этой статьей, — семь лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.

По версии следствия, главный инженер допустил к производству пиротехнических изделий неустановленных лиц, не трудоустроенных на заводе и не имеющих соответствующих допусков для данных работ. Указанные лица нарушили технологию производства, что и стало причиной взрыва, говорится в сообщении регионального управления СКР.

Имя обвиняемого в сообщении Следственного комитета не приводится. Согласно информации на сайте завода, главным инженеров является Станислав Черников. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос об избрании обвиняемому меры пресечения.

Взрыв на заводе в Гатчине произошел во второй половине дня в пятницу. По данным следствия, это случилось в цехе по производству пиротехнических изделий. В результате взрыва погибли четыре человека.

ЗАО «Гатчинский завод «Авангард» — крупнейший в России производитель пиротехники, кемпинговой (мобильной) мебели и металлических карнизов для окон, говорится на сайте предприятия. На его базе организовано представительство компании «Русский фейерверк». Завод был открыт в 1944 г., на нем работают более 700 сотрудников.

Взрыв на заводе пиротехники в Ленинградской области