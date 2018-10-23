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Песков прокомментировал посещение Болтоном места убийства Немцова

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Посещение советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном места убийства российского оппозиционера Бориса Немцова перед встречей с Владимиром Путиным было самостоятельным решением Болтона. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, в курсе. Безусловно, это выбор американской стороны», – ответил Песков на вопрос, знал ли Кремль об этом плане Болтона.

Сегодня Болтон по пути в Александровский сад, где он возложил венки к могиле Неизвестного солдата и цветы к мемориалу города-героя Керчи, остановился на Москворецком мосту и возложил венок к народному мемориалу на месте убийства Немцова. «Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. Джон Болтон возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик», – сообщил официальный Twitter посольства США в Москве.

Сегодня в Кремле на встрече с Путиным Болтон обсудит вопросы стратегической безопасности, сирийское урегулирование и российско-американские отношения, сказал Песков. Накануне на встречах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым советник президента США обсудил вопросы сохранения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом.

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал.

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Политика
Новости

Sky News сообщил об обнаружении останков саудовского журналиста

Ведомости
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Тело убитого на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи найдено. Об этом сообщил канал Sky News со ссылкой на несколько источников.

По информации канала, тело было найдено «в расчлененном виде» с обезображенными чертами лица. Один из источников рассказал, что части тела журналиста найдены в саду у дома саудовского генконсула в Турции.

Сегодня президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о деталях убийства Хашкоджи, обвинив Саудовскую Аравию в его планировании. Однако из слов Эрдогана следует, что тело еще не обнаружено. «Почему тело человека, который официально признан убитым, еще не найдено?» — сказал турецкий президент.

Сегодня же об обнаружении тела Хашкоджи на территории резиденции генконсула Саудовской Аравии в Стамбуле заявил председатель турецкой оппозиционной партии «Родина» Догу Перинчек. Сославшись на источники в стамбульской службе безопасности, он рассказал, что останки нашли в колодце, который находится в саду резиденции генконсула.

«Обнаружение фрагментов тела Хашкоджи противоречит заявлению саудовской стороны о том, что Хашкоджи умер в ходе драки в генконсульстве 2 октября», — отмечает Sky News.

Оппозиционный журналист Джамаль Хашкоджи, работавший на The Washington Post, пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашкоджи был убит, новость подхватили мировые СМИ. В минувшую субботу телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашкоджи в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.

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Бизнес
Новости

РФПИ раскрыл планируемые инвестиции Саудовской Аравии в «Арктик СПГ – 2»

Ведомости
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Саудовская Аравия готова инвестировать около $5 млрд в проект «Новатэка» «Арктик СПГ – 2», сообщил в эфире телеканала «Россия 24» гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

«Министр энергетики Саудовской Аравии объявил о возможности инвестиций в проект «Арктик СПГ – 2» около $5 млрд», – сказал Дмитриев (цитата по «Интерфаксу»). Саудовский министр энергетики Халед аль-Фалех сообщал в интервью ТАСС, что Саудовская Аравия надеется стать вторыми по величине инвестором в «Арктик СПГ – 2» после «Новатэка». Фалех не раскрыл планируемую долю участия.

В мае было объявлено, что французская Total купит 10% «Арктик СПГ – 2». Этот пакет был оценен в $2,55 млрд. Интерес к участию в проекте проявляют китайская CNPC, Saudi Aramco, японские партнеры, корейская KOGAS, говорил председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон в интервью газете «Коммерсантъ». Пока менеджмент «Новатэка» говорит о готовности продать в общей сложности до 40% в «Арктик СПГ – 2».

«Арктик СПГ – 2» на базе Утреннего месторождения (Гыдан) может стать вторым для «Новатэка» производством сжиженного природного газа. Проектная мощность завода определена в 19,8 млн т СПГ в год, капитальные затраты составят около $20 млрд, сообщал «Новатэк». Окончательное инвестиционное решение планируется принять в 2019 г., запустить первую очередь – в конце 2023 г.

«Новатэк» не исключает увеличения доли иностранного капитала в «Арктик СПГ – 2», за собой он сохраняет не менее 51%. Условия сделки с Total подразумевают в этом случае опцион французской компании на половину продаваемых сверх 40% акций. Но стратегический интерес «Новатэка» – не только привлечь внешний капитал, но и сохранить за собой достаточно высокую долю в проекте. В конечном счете она формирует трейдинговый портфель компании и позиции «Новатэка» на мировом рынке СПГ, объяснял Михельсон.

Первая партия сжиженного газа «Ямал СПГ» отгружена на танкер «Кристоф де Маржери»

Финансы
Новости

Микрозаймы больше 10 000 рублей перестанут выдавать без расчета долговой нагрузки

Ведомости
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Банк России опубликовал проект указаний, вводящий для микрофинансовых организаций обязанность рассчитывать показатели долговой нагрузки (ПДН) для заемщиков в случае, если сумма микрозайма превышает 10 000 руб.

Если на момент заключения договоров ПДН превышает 50%, организация будет обязана учитывать повышающий коэффициент по данному портфелю займов. «Такая мера в конечном счете призвана дестимулировать МФК и МКК выдавать микрозаймы лицам со значительной долговой нагрузкой», – пишет ЦБ.

Методика расчета ПДН соответствует методике, установленной для кредитных организаций: ПДН будет рассчитываться как отношение совокупного платежа по кредитам к совокупному доходу заемщика (payment-to-income, PTI). По итогам первого полугодия 2017 г. номинальный уровень кредитной нагрузки по России составил 32%, говорится в исследовании Объединенного кредитного бюро (ОКБ). При этом средний платеж россиян по кредитам за год вырос с 12 300 до 12 500 руб. Нормальным в банковской классификации считается показатель PTI на уровне 30–35%.

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Бизнес
Новости

ФАС пообещала усилить контроль за ценами на хлеб и муку

Ведомости
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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) усилит контроль за ценами на хлеб, муку и хлебобулочные изделия. Об этом заявила начальник управления контроля агропромышленного комплекса ФАС Анна Мирочиненко, передает «Интерфакс».

«ФАС России рекомендовала своим территориальным управлениям усилить антимонопольный контроль за ценами на рынках муки, хлеба и хлебобулочных изделий», – сказала Мирочиненко. Если подразделения ФАС обнаружат нарушения антимонопольного законодательства, то они должны будут оперативно принять меры реагирования и сообщить об этом в центральное управление службы, добавила Мирочиненко. По ее словам, ФАС также проверит действия ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» на предмет их соответствия антимонопольному законодательству.

Во вторник газета «Коммерсантъ» написала, что два крупных красноярских производителя хлеба – ООО «Ярхлеб» и ООО «Дихлеб» – предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент в среднем на 8–12%. Первая компания объяснила это ростом цен минимального размера оплаты, увеличением налоговых отчислений, ростом цен на муку, бензин, упаковку, пищевые ингредиенты и девальвацией рубля. С 1 ноября стоит ожидать плавного повышения стоимости хлеба, отметил «Коммерсантъ». По данным газеты, некоторые другие региональные производители хлеба уже успели повысить цены.

В последние годы из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались, отметили в Минсельхозе. Ведомство подчеркнуло, что мониторинг ситуации ведется еженедельно.

Политика
Новости

Дума одобрила признание организаций нежелательными за вмешательство в выборы

Ведомости
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Госдума приняла в первом чтении законопроект о признании нежелательными на территории России иностранных некоммерческих организаций, которые вмешиваются в выборы, передает «Интерфакс».

Законопроект предусматривает признание нежелательной иностранной или международной неправительственной организации, если ее деятельность способствует либо препятствует выдвижению кандидата, списка кандидатов на выборах, или оказывает влияние на проведение референдума. «Речь идет о вмешательстве иностранных или международных организаций в российские выборы», – пояснил первый зампред фракции «Единая Россия» Андрей Исаев.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что законопроект ограничит возможность иностранного влияния на российские выборы. «Предложен четкий механизм, который защитит наши выборы от влияния из-за рубежа. В случае если международная или иностранная неправительственная организация нарушит запрет и попытается оказать влияние на выбор наших граждан, она признается нежелательной и должна немедленно прекратить свою деятельность», – отметил Володин.

По словам Исаева, имеются «многочисленные случаи, когда международные организации, иностранные организации, действующие на территории России, активнейшим образом работают на тех или иных кандидатов или препятствуют тем или иным кандидатам, т. е. вмешиваются в наши выборы».

Законопроект был внесен группой депутатов «Единой России» совместно с парламентариями от КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России». Документ вносит поправки в закон о воздействии на лиц, причастных к нарушению основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод гражданина России.

Бизнес
Новости

Правительство поддержало предложение Новака об инвестпрограммах монополий

Ведомости
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Инвестиционные программы инфраструктурных госкомпаний будут утверждаться в правительстве.

«Прошло совещание у [первого вице-премьера] Антона Германовича Силуанова. Были поддержаны предложения по поводу рассмотрения инвестиционной программы инфраструктурных компаний и утверждения на правительстве», – цитирует «Интерфакс» министра энергетики России Александра Новака.

Об идее утверждать инвестпрограммы инфраструктурных госкомпаний для определения их дивидендов Новак рассказал в интервью агентству в начале октября. Речь о компаниях, выручка которых формируется за счет тарифов на транспортировку, например о «Россетях», РЖД, «Транснефти», газотранспортной системе «Газпрома», перечислил Новак.

Сейчас, формируя тарифы, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не закладывает в них выплату дивидендов, и компании вынуждены платить их акционерам, сокращая свои инвестпрограммы. Но раз государство формирует для них тарифы и устанавливает дивиденды, оно же должно утверждать и инвестпрограммы, относительно которых и будут оцениваться возможности выплаты дивидендов, объяснил Новак. Формируя тариф, нужно сразу оговаривать, какой процент прибыли инфраструктурных компаний пойдет на дивиденды, а какой – на инвестпрограмму, считает он.

Обсуждение нового подхода к выплате дивидендов инфраструктурными компаниями в правительстве началось еще в августе: РЖД предложила не платить дивиденды по обыкновенным акциям, но направлять прибыль на инвестпроекты, писал «Коммерсантъ», идею поддержали также «Россети» и «Транснефть».

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Бизнес
Новости

Производитель пылесосов Dyson будет собирать электромобили в Сингапуре

Ведомости
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Британский производитель пылесосов, фенов и воздухоочистителей Dyson собирается построить в Сингапуре предприятие по производству автомобилей, говорится в сообщении компании (есть в распоряжении «Ведомостей»). Там же уточняется, что завод планируется построить к 2020 г.

Dyson выбирал между двух стран для строительства завода – Китаем и Сингапуром, пишет Financial Times. По данным газеты, в итоге компания решила, что последний будет ближе к существующим производственным центрам и потенциальным клиентам.

Dyson говорил о своих планах произвести электромобиль еще в прошлом году. Компания сообщала, что вложит в этот проект 2 млрд фунтов, что соответствует 80% ее годового дохода. Для своих электромобилей Dyson планирует создать аккумуляторы с твердым электролитом, которые разряжаются медленнее, чем традиционные литий-ионные батареи.

Британская компания уже начала разрабатывать электромобиль. Над ним работает около 400 разработчиков, среди которых бывшие сотрудники BMW, Aston Martin и Tesla.

Суперкары и электрические кроссоверы на автосалоне в Париже

Технологии
Новости

Киберкомандование США начало первую операцию против России

Ведомости
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Киберкомандование США (United States Cyber Command) начало первую операцию в интернете против России с целью противодействия «распространению дезинформации и вмешательства России в выборы», пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на свои источники. «Кампания, включавшая в себя несколько миссий, проведенных в последние несколько дней, – первая операция подобного рода за рубежом по защите выборов в США, включая ноябрьские промежуточные выборы в конгресс», – пишет издание.

По данным NYT, целью операции был ряд конкретных сотрудников российских спецслужб, якобы пытавшихся вмешаться в выборы. Им были разосланы «прямые сообщения», из которых следовало, что американские оперативники идентифицировали их и отслеживают всю их деятельность в интернете. По мысли киберкомандования, это должно отвратить их от распространения дезинформации и попыток вмешаться в выборы. Газета не уточняет, по каким каналам были посланы эти сообщения: по электронной почте, через чаты или иным способом.

«Высокопоставленные официальные лица, работающие в сфере обороны, заявили, что они не угрожали напрямую этим лицам», – подчеркивает NYT.

В минувшую пятницу минюст США впервые официально обвинил гражданина России в попытке вмешаться в предстоящие 6 ноября промежуточные выборы. Заочное обвинение предъявлено 44-летней Елене Хусяйновой, которую в США назвали главным бухгалтером проекта «Лахта», якобы являющегося прикрытием для «фабрики троллей», связанной с российским олигархом Евгением Пригожиным. По версии американских властей, именно она распределяла $10 млн, выделенных в этом году в том числе на финансирование «информационной войны против США».

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Политика
Новости

Эрдоган обвинил Саудовскую Аравию в преднамеренном убийстве Хашкоджи

Ведомости
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня рассказал об обстоятельствах гибели 59-летнего оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкоджи в генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. По его словам, тело Хашкоджи до сих пор не найдено, но у турецкой стороны нет сомнений в том, что это было убийство, которое готовилось заранее – минимум за несколько дней.

«У наших спецслужб есть доказательства, что убийство было преднамеренным», – заявил президент Турции (цитата по BBC).

Он подчеркнул, что Турция намерена провести самое полное расследование дела, а суд над виновными должен пройти в Стамбуле. «Поскольку все произошло в Стамбуле, этих людей нужно судить именно в Стамбуле. Таково мое предложение, однако принимать решение предстоит им [саудовским властям]», – сказал Эрдоган. Также он призвал Саудовскую Аравию раскрыть местонахождение тела Хашкоджи и заказчиков операции.

Эрдоган рассказал, что еще 1 октября в генконсульство в Стамбуле из Саудовской Аравии прилетела первая группа подозреваемых в организации убийства из трех человек, затем прибыли еще две группы. 2 октября, в день убийства Хашкоджи, в генконсульство между 9.50 и 11 часами утра входит группа из 15 человек. В это же время из системы внутреннего видеонаблюдения здания удаляется жесткий диск. Хашкоджи звонят в 11.50, чтобы подтвердить встречу, и в 13.08 журналист входит в посольство. В 17.50 невеста Хашкоджи заявила в полицию о том, что его удерживают в генконсульстве помимо его воли. Съемки с внешних камер наблюдения показали, что журналист из здания не выходил.

Джамаль Хашкоджи, работавший на The Washington Post, пропал 2 октября после визита в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Сначала речь шла о его исчезновении, но затем турецкая газета Sabah сообщила об аудиозаписи, свидетельствующей, что Хашкоджи был убит, новость подхватили мировые СМИ. В минувшую субботу телеканал Al Ekhbariya сообщил, что убийство Хашкоджи в консульстве («в драке с людьми, находившимися в здании») признал генеральный прокурор Саудовской Аравии.

Сегодня председатель турецкой оппозиционной партии Vatan Догу Перинчек заявил, что расчлененное тело Хашкоджи обнаружено в колодце на территории генконсульства Саудовской Аравии, но эту информацию не подтвердил Реджеп Эрдоган.

Выбор редактора
Бизнес
Новости

Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-сити»

Ведомости
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о ликвидации игорной зоны «Азов-сити» в Краснодарском крае. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно распоряжению «Азов-сити» должен быть ликвидирован с 31 декабря 2018 г.

С 2009 г. в России казино разрешены только в специальных зонах, которых сейчас пять: Приморье, Алтайский край, Калининградская область и две в Краснодарском крае. «Азов-сити» – это первая игорная зона, которая работает с 2010 г. На ней сейчас действует три казино, одно из них принадлежит «Роял тайм», остальные – ЗАО «Шамбала».

С 2014 г. в закон о регулировании азартных игр внесены изменения, по которым в регионе останется только одна игорная зона – «Красная Поляна» в Сочи. Минфин ранее предлагал оставить два казино в регионе, потому что они не будут конкурировать между собой из-за расстояния, так как «Азов-сити» находится рядом с Ростовской областью, но инициативу не поддержали. На change.org была создана петиция с обращением к президенту Владимиру Путину не закрывать игорную зону, однако ее подписали всего 690 человек.

В августе 2018 г. игорную зону «Красная Поляна» посетило 55 261 человек, «Азов-сити» в этом же месяце посетило 43 793 человека, следует из данных департамента имущественных отношений Краснодарского края.

Финансы
Новости

Moody's улучшило прогноз по банковской системе России до «позитивного»

Ведомости
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Международное рейтинговое агентство Moody's улучшило прогноз по российской банковской системе со «стабильного» до «позитивного», говорится в релизе агентства. Эксперты Moody's отмечают, что «улучшающаяся конъюнктура рынка» выгодно скажется на качестве активов и достаточности капитала банков.

По прогнозу Moody's, темпы роста российской экономики составят в среднем 1,7% в 2018 и 2019 гг., инфляция останется на низком уровне. Темпы роста ВВП обусловлены растущими ценами на нефть, поддерживающими российский рубль, указывают эксперты агентства. «Совокупный объем проблемных кредитов России снизится до 9,6% в течение следующих 12–18 месяцев с 11% по состоянию на конец 2017 г.», – указывает вице-президент и старший кредитный эксперт агентства Moody's Ольга Ульянова. Она добавила, что объем проблемных кредитов может снизиться еще сильнее, когда Банк России завершит передачу большей части проблемных кредитов и непрофильных активов с балансов нескольких санируемых крупных банков в фонд плохих долгов.

Господдержка российских банков усилилась, отмечает Moody's, что свидетельствует о том, что у правительства и Центрального банка России «есть стремление и возможности для поддержки крупнейших и системно важных банков».

10 крупнейших банков континентальной Европы

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