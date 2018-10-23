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Песков прокомментировал посещение Болтоном места убийства Немцова

Посещение советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном места убийства российского оппозиционера Бориса Немцова перед встречей с Владимиром Путиным было самостоятельным решением Болтона. Об этом сегодня сказал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

«Да, в курсе. Безусловно, это выбор американской стороны», – ответил Песков на вопрос, знал ли Кремль об этом плане Болтона.

Сегодня Болтон по пути в Александровский сад, где он возложил венки к могиле Неизвестного солдата и цветы к мемориалу города-героя Керчи, остановился на Москворецком мосту и возложил венок к народному мемориалу на месте убийства Немцова. «Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. Джон Болтон возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик», – сообщил официальный Twitter посольства США в Москве.

Борис Немцов пытался сделать Россию более свободной и процветающей и как политический деятель, и как лидер российского демократического движения. Память о нем продолжает вдохновлять людей. @AmbJohnBolton возложил венок в память о Борисе Немцове на месте, где был убит политик. pic.twitter.com/rVt3jZLF5M — Посольство США в РФ (@USEmbRu) 23 октября 2018 г.

Сегодня в Кремле на встрече с Путиным Болтон обсудит вопросы стратегической безопасности, сирийское урегулирование и российско-американские отношения, сказал Песков. Накануне на встречах с министром иностранных дел Сергеем Лавровым и секретарем Совета безопасности России Николаем Патрушевым советник президента США обсудил вопросы сохранения Договора о запрещении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), Сирию, Иран, Северную Корею и борьбу с терроризмом.

Российский оппозиционер Борис Немцов был застрелен на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 г. На месте его гибели создан народный мемориал.